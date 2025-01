Itt van Amerika: hatvanéves lett Muggsy Bogues

„Nem létezik, hogy NBA-játékos legyél 160 centiméteres magassággal.”

„Fogd meg a söröm!” – mondhatta bármelyik haverjának a 60. életévét január kilencedikén, szerdán betöltő Muggsy Bogues, az észak-amerikai profi kosárlabdaliga történetének legalacsonyabb játékosa, aztán lejátszott 889 alapszakasz- és 19 playoffmérkőzést az elitben. Az 1987-es játékosbörzére már világbajnokként érkezett meg, 1986-ban egyetemistaként felért a csúcsra a Team USA-jel, aztán 12.-ként elvitte őt a Washington Bullets, amelynél csupán egyetlen évadot töltött. Néhány nappal ezelőtt megnézte a helyszínen az immár Wizards fantázianévre hallgató Washington és a Chicago Bulls mérkőzését, és mivel ezen részt vett a liga valaha volt egyik legmagasabb kosárlabdázója, a 231 centire nőtt Gheorghe Muresan is, ezért emblematikus fotó készülhetett róluk. Egyébként hősünk a Bulletsnél együtt szerepelt egy ugyancsak 2 méter 31 centiméter magas játékossal, Manute Bollal – természetesen a magazinok címlapjára került különleges párosuk.

A Space Jam című kultikus filmben is szereplő Bogues a karrierje legnagyobb részét a Charlotte Hornetsnél töltötte, ott vált emblematikus egyéniséggé kilenc év alatt, az 1992–1993-as idényben bejutott a franchise-zal a Keleti konferencia elődöntőjébe, ám a New York Knicks 4–1-gyel kiütötte őket. Gyors, fantasztikus ütemérzékű játékos volt, aki védekezésben igazi kullancsként ragadt az ellenfelekre. Másképpen persze nem is érvényesülhetett volna az óriások között, akik átlagosan több mint negyven centivel magasabbak voltak nála…

Muggsy Bogues és Gheorghe Muresan nemrég összefutottak – úgy hetven centi köztük a különbség (Fotó: Facebook/Muggsy Bogues)

nokságot tekintve, ráadásul csak egyszer lett rosszabb negyediknél. A labdát ritkán szórta el, dupla duplából 146-ot számlált, miközben egyébként az élet nem kímélte őt. 1993. július 27-én egy edzésen összerogyott a pályán egyik legjobb barátja, a Boston Celticset erősítő nagy tehetségű játékos, Reggie Lewis, és hirtelen szívhalál következtében azonnal elhunyt. Nyolc nappal később Muggsy Bogues édesapja, Billy is meghalt, tüdőgyulladásban. Ekkor már évek óta nem volt börtönben – viszont gyakorta tekert egy füves cigarettát, vagy használt egyéb drogot, nem ritkán Muggsy bátyja, Chuckie társaságában. 1995-ben aztán zátonyra futott a házassága (2015-ben újra feleségül vette Kim Boguest, s talán boldogabbak mint valaha), megműtötték a térdét, emiatt csupán hat mérkőzés jutott neki az 1995–1996-os évadban, s közben igyekezett Chuckie-t valahogyan visszahozni az életbe, nem akarta őt is elveszíteni, így rengeteg energiát fektetett bátyja rehabilitációjába, akit nem vittek be kezelésre egészségügyi intézménybe, mert az börtönnel ért volna fel neki. Chuckie rendbe jött, le is szokott a kemény cuccokról, össze tudta szedni magát.

Muggsynak voltak még jó pillanatai a parketten, ám 1997 novemberében elcserélte őt a Hornets a Golden State Warriorshöz, ahol nem váltotta meg a világot, a Toronto Raptorsnál fejezte be pályafutását 2001-ben. Volt még utána a New York Knicks és a Dallas Mavericks kötelékében is, a Mavsnél közölte, hogy szeretne távolmaradni a kosárlabdától, hogy rákos édesanyját ápolja. Mark Cuban tulajdonos úgy döntött, lemond Bogues szolgálatairól, miközben biztosítékot vállalt a szerződése hátralévő három évére. 2002 júliusában aztán édesanyja feladta a harcot, s bár Bogues reményét fejezte ki, hogy sikerülhet neki, soha nem tért vissza a pályára. 2005-ben bármiféle edzői tapasztalat nélkül a Charlotte Sting WNBA-csapatát kezdte gardírozni, 14 győzelmet és 30 vereséget számlált az együttessel, amíg az 2007 januárjában csődöt nem jelentett. Alapítványán keresztül mostanság iskolai ösztöndíjakhoz segít Charlotte környéki fiatalokat. Hiába, jó ember és az is marad.