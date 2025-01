Élvezzék a sportot! – a magyar válogatott Valerio-Bodon Vincent üzenete a fiataloknak az NBA tartalékligájából

A kérdések egy része a G League-re vonatkozott; mint ismert, az idehaza a Honvéd, az Atomerőmű, a DEAC és a Sopron kötelékében is megforduló Valerio-Bodon Vincent jelenleg az NBA tartalékligájának egyik csapatában, a South Bay Lakersben játszik – ez a Los Angeles Lakers fiókcsapata. A 23 éves kosaras ebben az idényben 15 mérkőzésen lépett pályára, egyre több időt tölt játékban – 26.3 perc a mérkőzésátlaga –, meccsenként átlag 8.6 pont, 3.9 lepattanó és 1.9 assziszt került a neve mellé.

„Szerintem a türelem – válaszolta Valerio-Bodon Vincent arra a kérdésre, mi a legfontosabb, amit eddig megtanult a G League-ben. – Megtanulja az ember megérteni azt, hogy nagyon sok minden nem rajta múlik. Nagyon sok dolog van, amit nem tudsz kontrollálni, és amibe ezért nem is szabad energiát fektetni. Ez az, amit megtanultam pályán belül és kívül is. S hogy nagy-e a mentális nyomás? Igen, de nem veszem magamra, mert a nap végén az élet nagyobb, mint a kosárlabda. De persze ambíciókkal teli ember vagyok, tehát hat az életemre, ha sikereket érek el vagy sikertelen vagyok. De összességében nagy a nyomás, a sok repülés, utazás mentálisan is megterheli az embert.”

S hogy mit tanácsolna a profi szintre eljutni vágyó fiatal magyar kosarasoknak?

„Élvezzék a sportot, legyenek türelmesek, ne adják fel, adjanak bele mindent, száz százalékkal nyomják le az összes edzést, az akkor éppen elérhető száz százalékukkal, mert van, hogy az ember így fáradt, úgy fáradt. Legyenek alázatosak, szerények, de legyen önbizalmuk is! Adjanak bele mindent! A munkát. Külön is.”

A videóból kiderül továbbá, volt-e olyan pillanat az életében, amikor úgy érezte, feladja, nem lesz belőle kosárlabdázó; kinek tartozik a legnagyobb köszönettel azért, amit eddig elért; mennyit edzett gyerekkorában; van-e példaképe az Euroligában és az NBA-ben; melyik NBA-játékoshoz hasonlítaná magát; és melyik NBA-csapatban játszana, ha lehetősége nyílna rá.

