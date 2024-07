Ezúttal szűk 5 perc jutott Valerio-Bodon Vincentnek a Lakersben; LeBron James fia védőoldalon parádézott

Az előző idényt a Lakers G-ligás fiókcsapatában töltő magyar játékosnak ezúttal szűk öt perc jutott: volt egy rádobása, egy támadó- és egy védőlepattanója, valamint egy faultja. Valerio-Bodon Vincent az előző meccsen hat pontig jutott, ezúttal kevésbé számítottak rá, de lesz még lehetősége bizonyítani.

Ott volt a parketten LeBron James fia, az idei draft 2. körének 55. választásával megszerzett Bronny James is, aki mindössze három mezőnykísérletet vállalt (ebből egy ment be, három pontért), de védekező oldalon odatette magát. A fiatal Jamesnek volt öt lepattanója, három blokkja és két szerzett labdája is, 8-as +/- mutatóval.