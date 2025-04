„A G League vége után kerestünk lehetőséget Valerio számára, hogy Európában fejezze be a szezont. Tudni kell, hogy ilyenkor a piac nem mindenhol nyitott, viszonylag kevés jó bajnokságba lehetett igazolni. Így jött képbe a Pistoia. Annak ellenére, hogy az olasz bajnokság utolsó helyezettjéről beszélünk, aki mélyebben belenéz, látja, hogy egyrészt topbajnokságról van szó, másrészt Valeriónak lehetősége lesz két EuroLeague- egy Eurokupa- és egy Bajnokok Ligája-csapat ellen is játszani még ebben az évadban. Nagyon jó lehetőség arra, hogy felmérjük, hol tart, másrészt ő is érezheti, hogy hol jár az európai elit. Mindezek mellett fontos szempont, hogy a magyar válogatott vezetőedzőjével, Gasper Okornnal dolgozhat együtt több mint egy hónapot. Szerintem mindkét félnek ez win-win szituáció.”

„Kicsit felemásra sikerült a G League-szezon vége. Nagyon hullámzó volt, hogy mennyi játéklehetőséget kapott. A vége felé a csapata (a Rip City Remix – a szerk.) szűkebb rotációval játszott, és Valerio több lehetőséget kapott, amivel elég jól tudott élni, karriercsúcsot ért el. Még érzett magában erőt, energiát és motivációt. Nem lehet mondani, hogy fáradt lenne, így kerestük a lehetőségeket.”

„Elég nehéz hátralépésnek nevezni egy-egy európai topbajnokságot, nem sok magyar játékos fordult meg az utóbbi években Olaszországban. Ez most elsősorban nem a formában maradásról szól, hanem hogy megmutassa magát Európának is.”

„Az elmúlt két évben Vincent Amerikában volt, emiatt viszonylag ritkán tudott hazajönni a válogatotthoz az összetartásokra, kevés lehetősége volt együtt dolgozni Gasper Okornnal. Így nagyon jó alkalom a mostani, hogy összecsiszolódjanak.”