NBA: sorozatban negyedszer győzött az Atlanta

A bostoniak idénybeli 17. győzelmüket szerezték a Miami ellen, köszönhetően elsősorban Jaylen Brownnak, aki 29 pontot, hét lepattanót és négy gólpasszt jegyzet a meccsen. A padról beállva Payton Pritchard 25 ponttal járult hozzá csapata győzelméhez. A címvédő legutóbbi kilenc meccséből a nyolcadik győzelmét aratta.

Az Atlanta Hawks is magabizosan múlta felül a New Orleans Pelicanst – Trae Young 12 pontot és 15 gólpasszt jegyzett, ezzel idénybeli 15. dupla dupláját könyvelhette el, a Hawks pedig sorozatban negyedik győzelmét ünnepelhette. CJ McCollum is remekelt, 29 pontot szórt a Pelicans ellen.

A Minnesota Timberwolvest Julius Randle 18 ponttal, Rudy Gobert pedig 17 ponttal és 12 lepattanóval segítette 109–80-as győzelemhez a Los Angeles Lakers ellen, amely a 2017-es dallasi vereség (122–73) nem szerzett ilyen kevés pontot az NBA-ban.

A Chicago Bulls is simán, 128–102-re múlta felül a Brooklyn Netset. Josh Giddey 20 pontja mellett összeszedett 13 lepattanót és kiosztott 11 gólpasszt, ezzel idénybeli első tripla dupláját szerezte, pályafutása során pedig már 12-nél jár.

NBA

ALAPSZAKASZ

Boston Celtics–Miami Heat 108–89

Atlanta Hawks–New Orleans Pelicans 124–112

Minnesota Timberwolves–Los Angeles Lakers 109–80

Chicago Bulls–Brooklyn Nets 128–102