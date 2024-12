Két meccsen 12 touchdown – Josh Allen megállíthatatlan

A HÉT RANGADÓJA. Minden esély megvan rá, hogy a vasárnap esti Detroit–Buffalo mérkőzés visszavágóját február 9-én a New Orleans-i Super Bowlon játsszák. A csúcsformában találkozó csapatok 15. fordulós összecsapását a Bills nyerte meg Detroitban, Josh Allen talán végleg pontot tett az idény legjobbja versenyfutás végére, hiszen a szezon legpontgazdagabb összecsapásán 362 passzolt és 68 futott yarddal, négy passzolt és két futott TD-vel (egymás után két meccsen szerzett hat touchdownt) vezette 48–42-es győzelemre a Buffalót. Jared Goff a túloldalon 494 (!) passzolt yardig és öt touchdownig jutott, de ezen a napon ez is kevés volt – az NFL-ben még sohasem kapott ki csapat ilyen irányítóteljesítménnyel. Érdekesség, hogy amíg most nem ért győzelmet az 5 TD, november közepén 5 interception is belefért a Houston ellen, mégis nyert a Lions.

A HÉT VÉDŐJE. A rájátszásba jutás szempontjából fontos mérkőzést játszott a Denver és az Indianapolis egymás ellen, és az Amerikai főcsoport tabelláján éppen a playoffról kicsúszó Colts számára három negyeden keresztül biztatóan alakult a mérkőzés. Egy negyed után 7–0-ra, a nagyszünetben 13–7-re vezetett a vendég csapat, és még a záró 15 percnek is hárompontos előnnyel vágott neki. Csakhogy előbb Nate Adkins touchdownjával fordított a Broncos, majd a következő Colts-támadás során egy trükkös játékot lefülelt Nick Bonitto, aki Adonai Mitchell Anthony Richardsonnak visszapasszolt labdáját elkapva szerzett TD-t. Bonittónak idén ez volt a második védő touchdownja, már 10 sacket is jegyzett – erre legutóbb J. J. Watt volt képes egy idényen belül, még 2014-ben.

A Broncos megosztott egy videót Bonitto TD-je kapcsán, amint Patrick Surtain II a Colts támadása előtt felhívta a társak figyelmét a trükkös játékra, majd együtt ünnepelt a linebackerrel.

Get you a teammate that cheers for you like Surtain does for Bonitto 🤣🤣 pic.twitter.com/ONHD2HK8Na — Zack🦈 (@NixForSix) December 17, 2024

A HÉT ÜZENETE. Egy hete mi is írtunk arról, hogy Brandon Graham, a Philadelphia egyik csapatkapitánya két társa, Jalen Hurts irányító és A. J. Brown elkapó múló barátságáról beszélt. A két érintett, majd később Graham is azt mondta, félreértés történt, nincs gond, és a Pittsburgh elleni meccsen ezt be is akarták bizonyítani. A sorozatban tizedik győzelmét arató Eagles az első negyed végén Hurts Brownnak adott passzával szerzett vezetést, majd a két csapattárs látványos közös tánccal ünnepelt és jelezte, minden a legnagyobb rendben. „Ez a mi pillanatunk volt, és tökéletes alkalom arra, hogy mindenkinek üzenjük, maradjon csendben” – mondta Brown a meccs után.

“SHUT THE FUCK UP”



— Jalen Hurts & AJ Brown (basically) pic.twitter.com/YIlGikQ21v — Barstool Philly (@BarstoolPhilly) December 15, 2024

A HÉT GESZTUSA. Az elmúlt hetek egyik szomorú híre volt, hogy Randy Moss korábbi elkapó rákbetegséggel küzd, ezért az ESPN-nél is felfüggesztette szakértői munkáját. Nemrég meg is műtötték, az egész liga a 47 éves sztár gyógyulásáért szurkol. Minneapolisban a meccs előtti pénzfeldobásnál két korábbi csapattársa, Jake Reed és Cris Carter Moss 84-es mezét a magasba tartva ment be a pálya közepére, majd miután Justin Jefferson touchdownt szerzett a Chicago ellen, azt kiáltotta a kamerába, hogy „Szeretünk, Randy! Ezt érted tettük!”.

"We love you Randy, that's for you" 💜



Justin Jefferson showing love to Randy Moss after the TD 🥹 pic.twitter.com/fiSD5Vl4Df — SportsCenter (@SportsCenter) December 17, 2024

A HÉT BOTRÁNYA. A San Francisco 49ers újabb vereséget szenvedett el, és három fordulóval az alapszakasz vége előtt szinte biztosra vehető, hogy a tavalyi döntős nem lesz ott a rájátszásban. A Rams elleni kudarcot beárnyékolta, hogy De’Vondre Campbell linebacker nem volt hajlandó pályára lépni a mérkőzésen, majd még a meccs közben elhagyta a stadiont. Campbellt azonnal felfüggesztette a 49ers, hétfő reggelre lekerült a névtáblája az öltözőszekrényéről, amely teljesen kiürült. A tettére egyelőre nincs magyarázat, valószínűleg összefüggésben van azzal, hogy a térdsérülése után visszatérő Dre Greenlaw kiszorította a kezdőcsapatból. Védőtársai elmondták, csalódtak benne, és biztosan nem térhet vissza hozzájuk. Nick Bosa szerint az is csoda lenne, ha másik csapat ezek után szerződtetné.

A HÉT SZÍNE. A liga három éve még megtiltotta a csapatoknak, hogy egynél több sisakfestést használjanak az idényben, aztán enyhített a szabályain, és a nosztalgia lehetőségét megadva engedélyezte második színezés használatát. Az idén már háromra nőtt a lehetőségek száma, és több csapat is kihasználja a lehetőséget. A 15. fordulóban a Minnesota és a Green Bay is teljesen fehér öltözetben lépett pályára és nyert, még a szokásos lila, illetve sárga sisak is kifehéredett.

A Vikingsnél a fehér szarv megmaradt a fehér sisakon is, míg a sajtfejűeknek becézett Packers játékosai Seattle-ben mozzarellagolyókat hordtak a fejükön (Fotók: Getty Images)

A HÉT EDZŐJE. Teddy Bridgewater a 2023-as idény után befejezte NFL-karrierjét, és edzőnek állt korábbi középiskolájánál Miamiban. A csapat 2023-ban 4–6-os mérleggel zárt a körzeti bajnokságban, de Bridgewater irányításával idén 2–2 után tízes győzelmi sorozatot produkált, s az addig veretlen riválisát 41–0-ra győzte le a döntőben. Bridgewater irányításával a Miami Northwestern Senior High School öt rájátszásmeccsen 262–12-es pontkülönbségre volt képes.

MISSION ACCOMPLISHED 🤯🏆



Teddy Bridgewater brings a state championship back to Miami Northwestern in his first year as head coach. @mnw_fb @coach_h2o pic.twitter.com/gWMAtZiopF — 305 Sports (@305Sportss) December 15, 2024

HA MOST KEZDŐDNE A RÁJÁTSZÁS. Újabb három csapat tette biztossá a helyét a playoff mezőnyében, a Pittsburgh, a Houston és a Minnesota is ott lesz a rájátszásban. A Vikings ráadásul utolérte az NFC legjobb mérlegével álló Detroitot, és a Philadelphiával kiegészülve hármas holtverseny van a Nemzeti főcsoport élén.

AFC. Erőnyerő: Kansas City Chiefs (13–1)

Wild Card-párosítások: Buffalo Bills (11–3)–Los Angeles Chargers (8–6), Pittsburgh Steelers (10–4)–Denver Broncos (9–5), Houston Texans (9–5)–Baltimore Ravens (9–5)

NFC. Erőnyerő: Detroit Lions (12–2)

Wild Card-párosítások: Philadelphia Eagles (12–2)–Washington Commanders (9–5), Tampa Bay Buccaneers (8–6)–Green Bay Packers (10–4), Seattle Seahawks (8–6)–Minnesota Vikings (12–2)

A dőlt betűvel írt csapatok már bejutottak a rájátszásba.

HA MOST DRAFTOLNÁNAK. Tovább tart a Giants és a Raiders versenyfutása az első draftcetliért. Hogy ki választhat elsőként az újonc játékosok közül április 24-én Green Bayben, a következő három hétben dől el, a New York-i csapat Atlantában, otthon az Indianapolis ellen és Philadelphiában játszik még, míg a Las Vegasra a Jacksonville elleni hazai, a New Orleans elleni idegenbeli és a Chargers elleni hazai meccs vár. Raiders-győzelmet könnyebben el tudunk képzelni ebben az időszakban.

Draftsorrend, top 9: 1. New York Giants (2–12), 2. Las Vegas Raiders (2–12), 3. New England Patriots (3–11), 4. Carolina Panthers (3–11), 5. Tennessee Titans (3–11), 6. Jacksonville Jaguars (3–11), 7. Cleveland Browns (3–11), 8. New York Jets (4–10), 9. Chicago Bears (4–10)

NCAA-KITEKINTŐ – RAJTOL A PLAYOFF. Az egyetemi amerikaifutball-ligában 2014 óta nem a szakértők választják ki, hogy mely csapatok játsszák az állami döntőt, hanem rájátszást rendeznek. Eddig csupán két elődöntőre került sor, az idei szezonban azonban már négy helyett 12 csapat vesz részt a playoffban. A négy legjobb az első fordulóban erőnyerő, ebben a körben négy mérkőzést rendeznek, a továbbjutókra vár a négy kiemelt. A negyeddöntő és az elődöntő az NCAA hat legrangosabb Bowl Game-je lesz semleges helyszínen, ezek előzik meg a január 20-i állami finálét.

NCAA-PLAYOFF. Az 1. kör párosítása: Notre Dame–Indiana (szombat, 2.00, tv: Arena4), Penn State–SMU (szombat, 18.00), Texas–Clemson (szombat, 21.00), Ohio State–Tennessee (vasárnap, 2.00, tv: Arena4). A negyeddöntőben (január 1–2.): Oregon–Tennessee/Ohio State (Rose Bowl, Pasadena), Arizona State–Texas/Clemson (Peach Bowl, Atlanta), Georgia–Notre Dame/Indiana (Sugar Bowl, New Orleans), Boise State–Penn State/SMU (Fiesta Bowl, Phoenix)

NFL, ALAPSZAKASZ

15. FORDULÓ

Csütörtök esti mérkőzés

San Francisco 49ers–Los Angeles Rams 6–12

Vasárnap kora esti mérkőzések

Carolina Panthers–Dallas Cowboys 14–30

Cleveland Browns–Kansas City Chiefs 7–21

Houston Texans–Miami Dolphins 20–12

Jacksonville Jaguars–New York Jets 25–32

New Orleans Saints–Washington Commanders 19–20

New York Giants–Baltimore Ravens 14–35

Tennessee Titans–Cincinnati Bengals 27–37

Vasárnap késő esti mérkőzések

Arizona Cardinals–New England Patriots 30–17

Denver Broncos–Indianapolis Colts 31–13

Detroit Lions–Buffalo Bills 42–48

Los Angeles Chargers–Tampa Bay Buccaneers 17–40

Philadelphia Eagles–Pittsburgh Steelers 27–13

Seattle Seahawks–Green Bay Packers 17–30

Hétfő esti mérkőzések

Minnesota Vikings–Chicago Bears 30–12

Las Vegas Raiders–Atlanta Falcons 9–15

A 16. FORDULÓ MŰSORA

Péntek

2.15: Los Angeles Chargers–Denver Broncos (Tv: Arena4)

Szombat

19.00: Kansas City Chiefs–Houston Texans (Tv: Arena4)

22.30: Baltimore Ravens–Pittsburgh Steelers (Tv: Arena4)

Vasárnap

19.00: Atlanta Falcons–New York Giants

19.00: Cincinnati Bengals–Cleveland Browns

19.00: Buffalo Bills–New England Patriots

19.00: Chicago Bears–Detroit Lions

19.00: Indianapolis Colts–Tennessee Titans

19.00: New York Jets–Los Angeles Rams

19.00: Washington Commanders–Philadelphia Eagles (Tv: Arena4)

19.00: Carolina Panthers–Arizona Cardinals

22.05: Seattle Seahawks–Minnesota Vikings (Tv: Arena4)

22.25: Las Vegas Raiders–Jacksonville Jaguars

22.25: Miami Dolphins–San Francisco 49ers

Hétfő

2.20: Dallas Cowboys–Tampa Bay Buccaneers (Tv: Arena4)

Kedd

2.15: Green Bay Packers–New Orleans Saints (Tv: Arena4)