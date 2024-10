Sorozatban negyedszerre kapott ki a Devils, de így is vezet keleten az NHL-ben

A New Jersey Devils sorozatban negyedik alkalommal is vereséget szenvedett (ezúttal hosszabbítás után 4–3-ra kapott ki a New York Islanderstől), ám ettől függetlenül továbbra is vezeti a Keleti Konferenciát. Persze, ebben erősen közrejátszik az is, hogy néggyel több meccset tudhat maga mögött, mint a jelenleg második New York Rangers, s csupán egy ponttal előzi meg őt a tabellán, ahogyan a kilencmeccses Florida Pantherst is.

NHL, ALAPSZAKASZ

Vegas Golden Knights–Ottawa Senators 6–4

New Jersey Devils–New York Islanders 3–4 – hosszabbítás után

Chicago Blackhawks–Nashville Predators 2–3

Edmonton Oilers–Pittsburgh Penguins 4–0