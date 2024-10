NBA: 20 pontos hátrányt dolgozott le a Golden State

Harmadik győzelmét is megszerezte az alapszakaszban a legutóbbi nagydöntős Dallas, amely a Minnesota otthonában aratott 120–114-es győzelmet. A találkozó legjobbja Kyrie Irving volt, aki 35 pontjából 16-ot is harmadik negyedben szerzett, a Mavs másik klasszisa, Luka Doncic 24 ponttal, kilenc gólpasszal és nyolc lepattanóval zárt. A Minnesotánál Anthony Edwards 37 pontjából 24-et az első negyedben jegyzett. A Timberwolves így négy meccs után ötven százalékos mutatóval áll, két győzelem mellett már két veresége is van az együttesnek.

A Golden State Warriors számára borzalmasan indult a New Orleans Pelicans elleni találkozó, hiszen az első negyedben húszpontos hátrányban is volt. Innen kezdte meg aztán szépen lassan a kapaszkodást a Warriors, amely a félidőben már csak négy pontra volt lemaradva ellenfelétől, a harmadik játékrészben pedig a vezetést is átvette. A Warriorsnál Lindy Waters 21 ponttal, nyolc lepattanóval és négy gólpasszal zárta a találkozót, míg a Pelicansnál Zion Williamson remekelt: 31 pontot, nyolc lepattanót és három gólpasszt is jegyzett, a meccset azonban így is a házigazda nyerte meg 124–106-ra, és megszerezte harmadik győzelmét is az idényben.

NBA, ALAPSZAKASZ

Minnesota Timberwolves–Dallas Mavericks 114–120

Brooklyn Nets–Denver Nuggets 139–144

Utah Jazz–Sacramento Kings 96–113

Golden State Warriors–New Orleans Pelicans 124–106