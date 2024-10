Henry tényleg Király, Rodgers a South Parkban érezte magát

A HÉT SZTÁRJA. A 6. forduló rangadóján a Baltimore 30–23-ra legyőzte a Washingtont, a mérkőzést 132 futott yarddal és két touchdownnal zárta Derrick Henry, a Ravens sztárfutója, aki már minden kétséget kizárólag a nyár legjobb igazolása. A Titans korábbi futója hat meccs után 704 futott yarddal és nyolc TD-vel (plusz egy elkapottja is van) vezeti a ligát, 2005 (LaDainian Tomlinson) óta ő az első futó, aki a szezon első hat meccsének mindegyikén szerzett touchdownt. A Ravensnek sosem volt még ilyen domináns játékosa, Lamar Jacksonnal együtt Henry a liga legfélelmetesebb támadóegységének alapját adja. „Egyetlen célom van, hogy továbbra is a hasznos eleme maradjak ennek a csapatnak, és közösen érjünk el sikereket. A Ravens támadóegysége eddig is nagyon hatékony és robbanékony volt, a liga egyik legjobbja, örülök, hogy a része lehetek és remélem, még sokáig játszhatunk együtt” – mondta szerényen Henry, akit a ligában Királynak becéznek. „Derrick kivételes játékos, nem is tudom, kivel lehetne összehasonlítani – mondta John Harbaugh, a Ravens vezetőedzője. – Eric Dickersonra emlékszem, ő volt ennyire domináns, de mást nem is tudok hozzá hasonlítani, magasan kiemelkedik.”

A HÉT POLIHISZTORA. A Chicago Londonban long snapper nélkül maradt, miután megsérült Scott Daly, és a helyére Cole Kmet tight end ugrott be, hogy a támadófal közepén elindítsa a játékot a puntoknál és a pontrúgásoknál. Kmet két touchdownpasszt is elkapott, de nem sok ideje volt az ünneplésre, hiszen az extra pontoknál neki kellett elindítani a játékot. Természetesen rekordot is döntött: ő az első long snapper az NFL történetében, aki két TD-t is szerzett egy félidő alatt.

Bears TE Cole Kmet vs Jacksonville



🐻 5 receptions

🐻 79 yards

🐻 2 TD

🐻 6 perfect long snaps pic.twitter.com/0QGcCebMvO — Dave (@dave_bfr) October 13, 2024

A HÉT JÁTÉKA. A New York Jets háza táján sosem unalmas az élet, a csapat néhány szakértő szemében az idény titkos favoritja volt, a vezetőség is hitt ebben, a 2–3-as rajt után el is köszönt Robert Saleh vezetőedzőtől. Az irányítást az idény végéig Jeff Ulbrich vette át, alakított is a stábon, a Jets mindvégig pariban volt a Buffalóval. Ehhez kellett az első félidő végén bemutatott Hail Mary-játék is, Aaron Rodgers az idő lejáértakor a saját térfeléről dobta át a labdát a Bills célterületére, ahol a védők között felugró csapattárs, Allen Lazard el is kapta.

HAIL MARY BEFORE THE HALF! @AaronRodgers12 let it fly!#BUFvsNYJ on ESPN pic.twitter.com/4Hf2aBmI5C — New York Jets (@nyjets) October 15, 2024

A HÉT NYILATKOZATA. Maradjunk még a Jetsnél, a Buffalo ellen elvesztett hétfő esti rangadót követően jócskán kaptak a játékvezetők, akik 22 büntetést osztottak ki összesen 204 yardért (ennél sokkal több zászlót dobtak, de némelyiket elengedte a kedvezményezett csapat, másokat pedig kiiktatott a védelem és a támdósor azonos játékban elkövetett szabálytalansága). Aaron Rodgers nem is hagyta szó nélkül a játékvezetők tevékenységét. „Ez kissé nevetségesre sikerült. Néhány ítélet borzalmas volt, AJ Epenesa büntetést kapott, mert szerintük durván támadott meg engem. Ebben nem volt semmi szabálytalan, mint ahogy tőlünk sem volt durva Javon Kinlaw. Ha ilyenekre zászlót dobnak, ennyi erővel Szarkasztalasztit is játszhatnánk” – mondta Rodgers az NFL biztonsági törekvéseit kifigurázó South Park-epizódra utalva. Elgondolkodtató, ha már az irányítók is amiatt panaszkodnak, hogy túlzásba viszik az irányítók megóvását.

Aaron Rodgers a South Parkkal példálózott

A HÉT MAKACSSÁGA. Tegyük teljessé a Jets-blokkot! Haason Reddick a holt idényben Philadelphiából a New York Jetshez került úgy, hogy még egy év hátravolt a szerződéséből. A védő úgy gondolta, gyorsan megállapodik a New York-i klub vezetőivel egy új, busás szerződésben, de valahogy nem jött létre az egyezség. Kihagyta a teljes nyári felkészülést, és az alapszakaszban sem játszott. Garantált fizetése nincs, a több mint 14 millió dollárja a meccsenként kapott 800 ezrekből adódna össze, de ha nem játszik, semmit sem kap, sőt, a liga szabályzata szerint a Jets még bünteti is, az elmaradt bérén felül már ötmillió dolláros bírságnál jár. Reddick makacssága már az ügynökségének is sok volt, felbontotta a szerződését Reddickkel. Ilyen kaliberű játékossal általában csak akkor tesznek ilyet, ha bűncselekményt követ el. Reddick gyorsan talált új ügynököt, a szakma legdörzsöltebbje, Drew Rosenhaus megoldást ígért, és neki lehet hinni.

A HÉT SÉRÜLÉSE. Az előző idényben főcsoportdöntőig menetelő Detroit Lions idén is a liga egyik legjobb csapata, legutóbb a Dallast győzte le idegenben 47–9-re. A győzelem azonban vezéráldozattal járt, a liga egyik legjobb védője, Aidan Hutchinson 34–6-os vezetésnél lábszár- és szárkapocscsonttörést szenvedett, miközben Dak Prescottot szerelte és csapattársával, Alim McNeill-lel ütközött. Azonnal nyilvánvaló volt, hogy súlyos a sérülés, Hutchinsont még vasárnap meg kellett műteni. Nincs hivatalos állásfoglalás arról, meddig tart a rehabilitációja, de ha ebben a szezonban még visszatér, az is kisebb csoda lesz.

A HÉT TANULÓPÉNZE. A Philadelphia szabad hétvégéje után felépült a két sztárelkapó, A. J. Brown és DeVonta Smith, a segítségükkel az Eagles 20–16-ra legyőzte a Clevelandet, és 3–2-re javította a mérlegét. A meccs koránt sem volt sima, a philadelphiai támadások sokszor idő előtt elakadtak, a közönség pedig többször is kifütyülte a hazai csapatot, amelytől jobb játékot várt. Nick Sirianni a meccs végén olyat tett, amit sohasem szabad egy vezetőedzőnek: a saját szurkolóin vezette le a feszültséget – indulatosan magyarázott és mutogatott a kispad mögötti sorokban ülőknek. Tudja, hogy hibázott, és megtanulta a leckét. „Igyekszem energiát és szenvedélyt vinni a játékba, ez olykor felgyűlik, és vasárnap a lehető legrosszabb módon vezettem le. Bocsánatot kérek, szégyellem magam, hogy ezt tettem. Az energiámat a csapatnak kell átadnom edzőként. A jövőben bölcsebben és tisztábban kell látnom, mit tehetek és mit nem” – fogalmazott Sirianni.

Joe Giglio on today’s @WIPMiddayShow:



“If I'm Jeff Lurie today, I'm calling Nick Sirianni into my office and giving him an ultimatum—you apologize to the fan base or you pack your office up and leave.



"We have a distraction at the head coaching spot."



pic.twitter.com/IMme1Fkjlz — SPORTSRADIO 94WIP (@SportsRadioWIP) October 14, 2024

A HÉT BÍRÓI TÉVEDÉSE. Videobíró ide vagy oda, rossz döntések így is hetente születnek az NFL-ben is, pedig gondolhatnánk, hogy ott már kellő rutinnal használják ki ezt a lehetőséget. A forduló nyitó meccsén mégis döbbenetes hiba történt, a San Francisco puntja után a 49ers játékosai úgy szerezték meg a labdát, hogy előtte Dee Williams hozzáért, azaz bárki birtokba vehette. A játékvezetők nem látták Williamsszel a kontaktot, ezért a Seahawksnak adták a támadási lehetőséget. A San Francisco videós segítséget kért, mert a közvetítésben két kameraállásból is tisztán látszott, hogy Williams ujjához ér a felpattanó labda. Némi vizsgálódás után a játékvezető bejelentette, hogy a döntés mégis érvényben marad. A képek láttán felfoghatatlan ítélet, de még a meccs során kiderült, hogy az NFL New York-i videobírós szobájában nem azokból a kameraállásokból nézték az esetet, amelyet minden tévénéző látott. A nagyobb botrány csak azért maradt el, mert a San Francisco e nélkül is simán megnyerte a meccset.

Awful: The ball CLEARLY touched Seattle’s punt returner’s finger, yet the call was not overturned.



One of the worst missed calls I've ever seen.pic.twitter.com/95R2gN6p01 — Dov Kleiman (@NFL_DovKleiman) October 11, 2024

A HÉT RIADALMA. A Broncos–Chargers csoportrangadó előtti percekben az oldalvonal mellett a sérülések kezelésére használt kék sátorban, majd a Los Angeles-iek öltözőjében kezelték Jim Harbaugh-t, a Chargers vezetőedzőjét, akiről kiderült, hogy szívritmuszavar miatt kellett ellátni Denverben. A 60 éves szakember 1999-ben és 2012-ben is átélt már hasonlót, akkor mindkétszer kisebb beavatkozáson is átesett. Ezúttal két hétig hordozható szívmonitort kell viselnie, valamint vérhigítót is kap. „Az edzősködést csak akkor fejezem be, ha megáll a szívem” – mondta a mérkőzés után a Los Angeles Timesnak Harbaugh, aki nem akar szünetet tartani.

A HÉT UTAZÁSA. A Jacksonville Jaguars ezeket a heteket a hurrikán által megtépázott Floridától távol, Londonban tölti. Vasárnap a Tottenham stadionjában a Chicagóval játszott (és kapott ki), a hét végén a Wembleyben a New Englanddel csap össze. A két meccs között nem kell utaznia a csapatnak, leszámítva Roy Robertson-Harrist. A védő Angliában tudta meg, hogy a csapat vezetősége megállapodott a Seattle Seahawksszal, amely egy 2026-os hatodik körös draftcetliért cserében megszerezte. Robertson-Harris így az Egyesült Államok délkeleti sarkából északnyugatra költözik, mindezt úgy, hogy első útja Londonból vezet Seattle-be, több mint tíz órán át, repülőn.

NFL, ALAPSZAKASZ

6. FORDULÓ

Csütörtök

Seattle Seahawks–San Francisco 49ers 24–36

Vasárnap délután és kora este

Chicago Bears–Jacksonville Jaguars 35–16 – Londonban

Baltimore Ravens–Washington Commanders 30–23

Green Bay Packers–Arizona Cardinals 34–13

New England Patriots–Houston Texans 21–41

New Orleans Saints–Tampa Bay Buccaneers 27–51

Philadelphia Eagles–Cleveland Browns 20–16

Tennessee Titans–Indianapolis Colts 17–20

Vasárnap éjjel

Denver Broncos–Los Angeles Chargers 16–23

Las Vegas Raiders–Pittsburgh Steelers 13–32

Carolina Panthers–Atlanta Falcons 20–38

Dallas Cowboys–Detroit Lions 9–47

New York Giants–Cincinnati Bengals 7–17

Hétfő

New York Jets–Buffalo Bills 20–23

A 7. FORDULÓ MŰSORA

Péntek

2.15: New Orleans Saints–Denver Broncos (Tv: Arena4)

Vasárnap

15.30: Jacksonville Jaguars–New England Patriots (Tv: Arena4) – Londonban

19.00: Atlanta Falcons–Seattle Seahawks

19.00: Buffalo Bills–Tennessee Titans

19.00: Cleveland Browns–Cincinnati Bengals

19.00: Green Bay Packers–Houston Texans

19.00: Indianapolis Colts–Miami Dolphins

19.00: Minnesota Vikings–Detorit Lions (Tv: Arena4)

19.00: New York Giants–Philadelphia Eagles

22.05: Los Angeles Rams–Las Vegas Raiders

22.05: Washington Commanders–Carolina Panthers

22.25: San Francisco 49ers–Kansas City Chiefs (Tv: Arena4)

Hétfő

2.20: Pittsburgh Steelers–New York Jets (Tv: Arena4)

Kedd

2.15: Tampa Bay Buccaneers–Baltimore Ravens (Tv: Arena4)

3.00: Arizona Cardinals–Los Angeles Chargers (Tv: Match4)