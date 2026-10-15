Győzelemmel kezdett a grúziai vízilabda-szupertornán a Ferencváros

Az első alkalommal sorra kerülő szupertornán a zöld-fehérek remekül mutatkoztak be, a csapat Facebook-oldalának rövid beszámolója szerint két negyed után már 11–4-re vezettek, s ugyan a harmadik szakaszban a szerbek kicsit zárkózni tudtak, végül fölényes, 21–14-es magyar siker született.

A két Bajnokok Ligája-forduló közé beékelt viadalon a Ferencváros és a Mészáros Mátyást is foglalkoztató Novi Beograd mellett Zalánki Gergő csapata, a 11-szeres BL-győztes olasz Pro Recco, az előző idényben Eurokupa-nyertes, Nagy Ádámot is a soraiban tudó francia CN Marseille, valamint a német Waspo Hannover, a japán bajnoki ezüstérmes Bourbon Water Polo Club Kasivazaki, illetve két hazai gárda, a házigazda A-Polo Sport Management és a Dinamo Tbiliszi szerepel.

A magyar bajnok pénteken a Dinamo Tbiliszi, szombaton a Marseille ellen ugrik medencébe, vasárnap pedig a helyosztókra kerül sor.

A torna életre hívásában a sportág két legendás magyar alakja, a szövetségi kapitányként háromszoros olimpiai bajnok Kemény Dénes, illetve a 2008-ban Pekingben ötkarikás aranyérmes Varga Dénes is segédkezett.

A négynapos esemény összdíjazása közel akkora, mint a Bajnokok Ligájáé, az első helyezett 60, a második 40, a harmadik 30 ezer dollárt kap, a négy egyéni díjazott pedig fejenként ötezer dollárral lesz gazdagabb.