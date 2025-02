Vízilabda ob I: a Kaposvár Debrecenben nyert, a címvédő Ferencváros legyőzte a Szentest

Dőry Farkas Zoltán és Berta József három-három góllal járult hozzá a somogyiak sikeréhez. Csapatuk ezzel újabb lépést tett a felsőházba jutás felé.

A mezőny legeredményesebb játékosa a hazaiak horvát légiósa, Maroje Gluhaic volt öt találattal.

Az UVSE 16–9-re megverte a Miskolcot. A hazaiaknál Herczeg Gergő mind a hat lövését gólra váltotta, ezzel ő lett a mezőny legeredményesebb játékosa.

A címvédő Ferencváros házigazdaként 21-8-ra legyőzte a Szentest. A mezőny legeredményesebb játékosa a Bajnokok Ligájában is címvédő FTC-t erősítő Fekete Gergő volt öt góllal.

A Szolnok ötméteresekkel nyert az OSC vendégeként. A fővárosiak a zárónegyedben háromgólos hátrányukat ledolgozva mentették büntetőkre az összecsapást, ebben a „műfajban” azonban végül a vendégek diadalmaskodtak.

FÉRFI VÍZILABDA OB I

ALAPSZAKASZ, 17. FORDULÓ

FTC-TELEKOM–METALCOM-SZENTES 21–8 (5–2, 6–2, 4–2, 6–2)

Népliget. V: Bereczki M., ifj. Kenéz Gy.

FTC: SZAKONYI – Varga V. 1, VIGVÁRI VENDEL 3, Vámos 2, Molnár E. 2, VISMEG ZS. 3, Nagy Ákos 1. Csere: Balla (kapus), Pohl, Di Somma 1, FEKETE G. 5, Argiropulosz 2, Lugosi, De Toro 1. Edző: Nyéki Balázs

SZENTES: Pászti – Szatmári, Hajdú A. 1, Tóth Gy. 1, Bozó 1, Csorba, Horváth Ákos. Csere: Papp P., ASANYIN 4, MAKÁN 1, Vékony, Kürti-Szabó, Takács J. Edző: Kis Gábor

Emberelőny-kihasználás: 7/4, ill. 10/3

Gól – ötméteresből: –, ill. 3/3

Kipontozódott: Varga V. (30. p.), Kürti-Szabó (31. p.)

MESTERMÉRLEG

Nyéki Balázs: – Elégedett vagyok a csapattal, mindenki jól állt hozzá a mérkőzéshez. Láttam a fáradtságot, mert nagyon keményen dolgoztak a héten a játékosok, de ezen is túlléptek. Kaphattunk volna kevesebb gólt is, de összességében ez is belefér.

Kis Gábor: – A Fradi külön kategória a bajnokságban, de büszke vagyok a csapatra – nem a győzelmet tűztük ki célul, hanem egy-egy apróbb kihívást, és ezt teljesítettük. A pozitívumok mellett azért az zavart, hogy az utolsó negyedben szinte minden támadásunkból lefordultak a hazaiak. De sokat tanultunk a meccsből, a csapat fogékony a tanulásra.

GENESYS OSC ÚJBUDA–SZOLNOKI DÓZSA PRAKTIKER 10–10 (3–4, 1–3, 2–2, 4–1) – szétlövéssel: 1–3

Nyéki uszoda, 170 néző. V: Fodor R., Tóth K.

OSC: FERNANDES – Ten Broek 1, Mészáros Cs., Szalai P. 2, ARANYI M. 1, Gyárfás T. 1, S. Rossi. Csere: Várnai, BAKSA B. 4, Pető A., Nagy N. 1, Török B., Varga B. Edző: Kovács Róbert

SZOLNOK: BÁNYAI – KOVÁCS GERGŐ 3, Schmölcz 2, Vámosi, BEDŐ 2, Krasznai, Böröczky 1. Csere: Kakstedter 1, Szabó II Bence 1, Zerinváry, Cseh M., Teleki, Simon D. Edző: Hangay Zoltán

Emberelőny-kihasználás: 19/6, ill. 10/3

Gól – ötméteresből: –, ill. 3/2

Kipontozódott: Zerinváry (27. p.), Szabó II Bence (31. p.), S. Rossi (32. p.)

Kiállítva (végleg, cserével): Mészáros Cs. (30. p.), Várnai (30. p.)

MESTERMÉRLEG

Kovács Róbert: – Feszült hangulatú mérkőzés volt, ami az első három negyedben érződött is a játékunkon. Utána védekezésben változtattunk, a küzdőszellemünknek köszönhetően a sírból hoztuk vissza a meccset.

Hangay Zoltán: – A hullámvölgyekkel együtt is nagyon élveztem a mérkőzést. Az utolsó negyedben nem hoztunk jó döntéseket, de a látottak alapján rászolgáltunk a két pontra – meglátjuk, mire lesz elég a végelszámolásnál.

UVSE–PANNERGY-MISKOLCI VLC 16–9 (2–3, 4–2, 4–1, 6–3)

Komjádi uszoda, 60 néző. V: Ádám F., Csizmadia Zs.

UVSE: CSISZER – Alekszejev 1, BAKSA J. 2, Budai, KEDVES 2, Korbács, HERCZEG 6. Csere: Gidófalvy, Hegedűs Cs. 1, Besenyei 1, KOVÁCS K. 2, Kovács L., Bárd Á. 1. Edző: Vincze Balázs

MISKOLC: Grieszbacher – OLTEAN 3, VÁRKONYI 2, Nyíri, Vismeg B. 1, Smitula, G. Rossi 1. Csere: Borbíró (kapus), Ágh, Mészáros B., Hegedűs B., TŐZSÉR 2, Simon B., Bikki-Petró. Edző: Kemény Kristóf

Emberelőny-kihasználás: 12/6, ill. 13/4

Gól – ötméteresből: 4/2, ill. 3/2

Kipontozódott: Smitula (17. p.), Simon B. (18. p.), Budai (27. p.), Hegedűs B. (28. p.), Korbács (29. p.)

MESTERMÉRLEG

Vincze Balázs: – Valójában nincs ennyi a két csapat között. Többen kimagaslóan teljesítettek, a második félidőre a blokkjaink is összeálltak, a befejezések is ültek. Remélem, ez egy olyan hullám, amelyre az egész csapat fel tud ülni.

Kemény Kristóf: – Sajnálom, hogy így alakult a találkozó, mert jól kezdtük a mérkőzést. A hazaiak viszont remekül átvészelték az első két negyedet, a második kettőben pedig éltek a helyzeteikkel, és magabiztosan nyertek.

DEBRECENI VSE-MASTER GOOD–KAPOSVÁRI VK 12–14 (3–2, 4–5, 2–5, 3–2)

Debrecen, 400 néző. V: Kollár, Tordai

DEBRECEN: Krémer B. – Somorjai, Pónya, Gagulic, CAVANO 2, Macsi M., GLUAHIC 5. Csere: SIPOS B. (kapus), Kis, BERKI 2, Macsi P. 1, STEFANIDESZ 1, MIHOV 1, Bera. Edző: Kádár Kálmán

KAPOSVÁR: KÓSIK – DŐRY 3, BERTA J. 3, Pellei F. 1, Hárai 1, Vindisch, Juhász-Szelei. Csere: Szilágyi (kapus), Vadas, Bede 1, FÜLÖP B. 1, PELLEI K. 2, BAJ 2, Vörös. Edző: Surányi László

Emberelőny kihasználás: 4/2, ill. 8/4

Gól – ötméteresből: 4/4, ill. 1/1

Kipontozódott: Pónya (22. p.)

MESTERMÉRLEG

Kádár Kálmán: – Nagyon hajtós mérkőzésen vagyunk túl. A vereség ellenére büszke vagyok a srácokra, mert végig küzdöttek, sokáig volt is esélyünk a pontszerzésre. Jó úton járunk, erre a játékra kell alapoznunk a folytatásban.

Surányi László: – Tudtuk, hogy a Debrecen masszív csapat, az új igazolása is nagyot lendített a játékán. Úgy tűnik, idegenben jobban megy mostanság, rendkívül fontos három pontot szereztünk.

PÉCSI VSK-MECSEK FÜSZÉRT–ONE EGER 11–12 (2–3, 3–1, 4–6, 2–2)

Pécs, 250 néző. V: Kovács S., Petik A.

PÉCS: MASER – Kókai Sz., ANDRIN 3, Aranyi A. 1, LAJKÓ 2, Holl 1, SZABÓ GERGŐ 2. Csere: Rogacs 1, Reisz, Volnhofer, Némethy, Vidovenyecz 1, Kondor Zalán. Edző: Zlatko Rakonjac

EGER: BORBÉLY – ÁDÁM E. 2, SALAMON F. 5, Molnár G. 1, RÁDLI 2, GÓLYA 2, Szalai G. Csere: Sári, Sudár, Tomozi, Berényi, Dóczi, Biros V. Edző: Biros Péter

Emberelőny-kihasználás: 12/6, ill. 10/5

Gól – ötméteresből: –, ill. 1/1

Kipontozódott: Gólya (29. p.), Reisz (30. p.), Sudár (32. p.)

MESTERMÉRLEG

Zlatko Rakonjac: – Jól kezdtünk, de aztán kihagytunk egy fontos emberelőnyt. Vagy nem támadtunk elég határozottan, vagy gyorsan akartuk befejezni az akcióinkat, ami visszaütött.

Biros Péter: – Különösebb szakmai értékelésbe nem szeretnék belemenni. A közönség jól szórakozott, mi pedig nagyon örülünk a három bajnoki pontnak.