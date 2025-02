A Ferencváros kiütötte a Barcelonetát a Komjádiban

Vogel Soma több védéssel kezdett, és később sem állt le – az első negyedben nyolc lövésből hetet védett, végül leforduláskor Sztilianosz Argiropulosz szemfüles góljával a Fradi jutott előnyhöz. Vogel magas fordulatszámon pörögve további spanyol támadásokat hatástalanított, Fekete Gergő hamarosan centerben megkapva a labdát, egyetlen lóbálással átverte Unai Aguirrét a spanyolok kapujában, majd Vámos Márton zúdított kétszer is hatalmas erővel a kapuba. Ugyan Unai Biel is betalált nagy nehezen, már az első felvonásban nagy nyomás alá helyezte a Fradi a világbajnokokkal teletűzdelt Barcelonetát – ez folytatódott a második negyedben is, a vendégvédelem alig tudott segíteni Aguirrének a lendületes passzokkal tarkított magyar támadások során, így a kapus is egyre többször volt tehetetlen.

Edoardo Di Somma bődületes bombával nyitotta a harmadik negyedet, Aguirre sokadszor kapott fej fölé gólt, még csak a kezét sem tudta felemelni. Nehezen látszott, hogy a helyzeteit kiválóan kihasználó Fradi mellett hogyan tudná akár csak szorossá tenni a találkozót a csak ímmel-ámmal célt érő Barceloneta. Vigvári Vendel második találatát spanyol kapuscsere követte, de Nicholas Portert is hamar felavatta Di Somma, aki ekkor már négy gólnál járt – amíg a megúszó Fekete Gergő a negyed vége előtt nyolcgólosra növelte a népligeti előnyt, a már padon ülő Aguirre is csak kétségbeesetten fogta a fejét. A negyedik felvonásra kicsit kiengedtek a hazaiak, de végül így is megtartották a nyolcgólos különbséget, a negyed felétől még a cserekapus Szakonyi Dániel is védett néhányat.

VÍZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, NEGYEDDÖNTŐS KÖR

1. FORDULÓ

FTC-TELEKOM WATERPOLO–BARCELONETA (spanyol) 18–10 (4–1, 6–4, 6–3, 2–2)

Komjádi uszoda, 1800 néző. V: Sztavridisz (görög), Franulovic (horvát)

FTC: VOGEL SOMA – Manhercz K. 1, Argiropulosz 2, Nagy Ádám 1, De Toro, Mandics 1, Vámos 2. Csere: Szakonyi (kapus), DI SOMMA 4, FEKETE G. 2, Német T. 1, VIGVÁRI VENDEL 3, Jansik Sz. 1. Edző: Nyéki Balázs

BARCELONETA: Aguirre – Bustos 1, Tahull 1, SANAHUJA 4, R. Perrone, Burián 1, Famera. Csere: Porter (kapus), Granados, Gomila, VIGVÁRI VINCE 2, Valls, Biel 1. Edző: Elvis Fatovic

Emberelőny-kihasználás: 9/6, ill. 14/4. Kettősemberelőny-kihasználás: –, ill. 1/1. Gól – ötméteresből: 2/2, ill. –. Kipontozódott: Jansik Sz. (23. p.), Fekete G. (28. p.)

MESTERMÉRLEG

Nyéki Balázs: – Meglepett a nagy különbségű győzelem, de szerénynek kell maradnunk, mert nagyon gyorsan jöhet a pofon is. Bár nem lett éles és szoros, rendkívül kemény találkozó volt, sokat dolgoztak a játékosok. Büszke vagyok rájuk, a munkára, amit elvégeztek januárban, és amilyen szinten állnak most, itt az eredménye. Én összeállítom az edzéstervet, a taktikát, de ha így be tudják tartani, az óriási. A Barceloneta a világ egyik legjobb csapata, tizennyolc gólt lőni ellene nagyon ritka. Készültek ránk, de a mi taktikánk jobban ült.

TOVÁBBI EREDMÉNYEK

A-csoport

Novi Beograd (szerb)–CN Marseille (francia, Angyal Dániel) 15–14

Jadran Split (horvát)–Olympiakosz (görög, Zalánki Gergő 1 gól) 11–12

B-csoport

CSM Oradea (romániai)–Savona (olasz, Erdélyi Balázs 2) 11–17