Hattal verte meg a Szolnok az Egert a férfi vízilabda ob I-ben

A tabella második helyén álló Szolnok egyértelműen megmutatta az Eger ellen, miért is az egyik legjobb csapat a jelenlegi idényben. Már az első negyedben kétgólos előnyre tett szert, amit a folytatásban szépen fokozatosan növelni is tudott, így kérdés nélkül aratott győzelmet az egri gárda ellen.

A kiesés ellen menekülő Szentes ugyan a meccs elején még szépen tartotta magát a BVSC otthonában, ám a második játékrész sokkal jobban jött ki a zuglóiaknak, akik négygólos előnnyel várhatták a második félidőt. Ebből pedig már nem tudtak felállni a szentesiek – 15–9 lett a vége.

FÉRFI VÍZILABDA OB I

ALAPSZAKASZ, 14. FORDULÓ

SZOLNOKI DÓZSA PRAKTIKER–ONE EGER 17–11 (3–1, 3–2, 5–4, 6–4)

Szolnok, 150 néző. V: Ercse, Tóth K.

SZOLNOK: BÁNYAI – SCHMÖLCZ 3, Kovács Gergő, VÁMOSI 4, BEDŐ 3, Krasznai B. 1, Böröczky 2. Csere: Zerinváry 1, Teleki 1, Simon D. 1, Fedac, Tigyi 1. Edző: Hangay Zoltán

EGER: Moravcsik – Sári 1, SALAMON 2, Rádli, Ádám E. 1, Szalai G. 3, Dóczi. Csere: Borbély (kapus), GÓLYA 3, Molnár G. 1, Tomozi, Klebovicz, Sudár, Berényi. Edző: Biros Péter

Emberelőny-kihasználás: 9/9, ill. 11/4

Gól – ötméteresből: –, ill. 1/1

Kipontozódott: Dóczi (25. p.)

MESTERMÉRLEG

Hangay Zoltán: – Nehéz volt ez a pár nap, mivel van eltiltottunk, sérültünk, betegünk, de így is nyugodt, higgadt, nagy elánnal játszó csapatot láttam. Láthatóan mindkét együttesnek ez volt az első mérkőzése idén, ezért a legfontosabb, hogy nyertünk.

Biros Péter: – Jobban játszott a Szolnok, kihasználta a hibáinkat. Az elején a védekezésünk még csak-csak jól működött, de amikor elfáradtunk, könnyebb gólokat lőtt az ellenfél. A munka elején járunk, voltak olyan dolgok, amiket jól csináltunk, ám ezért pontot nem adnak.

BVSC-ZUGLÓ–METALCOM-SZENTES 15–9 (2–2, 6–2, 4–2, 3–3)

Laky uszoda, 100 néző. V: Kovács S., Ádám F.

BVSC: GYAPJAS V. – TÁTRAI D. 4, KONARIK 3, JANSIK D. 3, KOVÁCS P. 1, Csacsovszky E. 1, Csapó M. Csere: Korom (kapus), Ekler Zs. 1, Szeghalmi, Csacsovszky A. 1, Bundschuh, Mészáros M. 1, Tátrai T. Edző: Varga Dániel

SZENTES: Pászti – Hajdú A., Szatmári 1, Horváth Áron, BOZÓ 2, Csorba, Asanyin 2. Csere: Szűcs P. (kapus), Tóth Gy., VÉKONY 2, TAKÁCS J. 2, Horváth Ákos, Makán, Papp P. Edző: Kis Gábor

Emberelőny-kihasználás: 8/5, ill. 13/3

Gól – ötméteresből: 1/1, ill. 1/1

Kipontozódott: Csacsovszky E. (27. p.)

MESTERMÉRLEG

Varga Dániel: – Örülök a győzelemnek és a mutatott játéknak, folytattuk, amit az őszi szezon végén abbahagytunk. Voltak rövidebb hullámvölgyeink, de összességében elégedett lehetek a látottakkal, jól szolgálta a találkozó a felkészülést a hétvégi Eurokupa-mérkőzésünkre.

Kis Gábor: – Munkából jöttünk, korántsem vagyunk még csúcsformában, de nagyon tetszett az első két negyed. A harmadikat is hasznosnak éreztem, pedig addigra már kinyílt az olló a lefordulásgólok miatt – legalább tudjuk, hogy mire kell figyelnünk a jövőben.

ENDO PLUS SELVICE HONVÉD–PANNERGY-MVLC MISKOLC 11–6 (2–0, 3–2, 4–3, 2–1)

Kőér utca, 100 néző. V: Fodor Rajmund, Csizmadia Zs.

HONVÉD: FARKAS D. – VADOVICS 2, Bencz 1, FEJŐS 1, HESSELS B. 2, EKLER B. 4, Kiss B. Csere: Kevi, Sugár, Szépfalvi, Simon H., Bihari, Hessels S. 1. Vezetőedző: Szívós Márton

MISKOLC: GRIESZBACHER – Simon B., Várkonyi, Hegedűs B., NYÍRI B. 1, OLTEAN 2, Vismeg B. Csere: Smitula, Almási 1, Tőzsér 1, Mészáros B. 1. Vezetőedző: Kemény Kristóf

Emberelőny-kihasználás: 8/4, ill. 5/1

Gól – ötméteresből: 2/1, ill. 0/0

Kipontozódott: Simon B. (32. p.)

MESTERMÉRLEG

Szívós Márton: – Szeretnék gratulálni Bihari Gábornak első NB I-es mérkőzéséhez. Én egy kicsit többet vártam, a mérkőzés bizonyos fázisaiban viszont jól játszattunk és jól működött a védekezésünk is. Ami nem tetszett az a támadásaink befejezése. Javulnunk kell, a jövő héten jobban kell játszani és fogunk is.

Kemény Kristóf: – Másodpercig sem volt kérdés, hogy a Honvéd ma nyerni fog, most is bizonyította, hogy egy összeszokott csapat. Mi az első mérkőzésünk játszottuk az idén, sajnos nem tudtunk normálisan készülni, és most sem voltunk komplettek, voltak hiányzóink is különböző okokból. Bízom benne, hogy minél hamarább teljes csapattal fogunk tudni edzeni és játszani. Azért sajnos voltak hiányérzeteim is a mérkőzésen.

GENESYS OSC ÚJBUDA–UVSE 16–11 (3–3, 4–4, 5–2, 4–2)

Nyéki uszoda, 70 néző. V: Kollár, Petik

OSC: Fernandes – TEN BROEK 5, Mészáros Cs., SZALAI P. 2, Aranyi M. 1, GYÁRFÁS T. 3, S. Rossi 1. Csere: Bisztritsányi (kapus), Várnai, Nagy N. 1, PETŐ A. 2, Török Botond, Varga B., Kerényi 1. Edző: Kovács Róbert

UVSE: CSITE – HERCZEG 2, Baksa J. 1, Gidófalvy, KEDVES 2, ALEKSZEJEV 2, Korbács 1. Csere: Besenyei 2, Hegedűs Cs., Hegedűs Z. 1, Tóth K., Gál M., Szabó Á. Edző: Vincze Balázs

Emberelőny-kihasználás: 12/7, ill. 8/3

Gól – ötméteresből: 1/1 ill. 1/1

Kipontozódott: Gidófalvy (32. p.)

MESTERMÉRLEG

Kovács Róbert: – Vegyesek az érzéseim. A legfontosabb, hogy megvan a három pont, lényegi, hogy ne hibázzunk a középmezőnybe és az annál lejjebb elhelyezkedő csapatok ellen, mert a helyezésünknek szerepe lesz a rájátszásban. Viszont a vendégek az elején hibátlanul védekeztek, míg nálunk döcögött a szekér, alig tudtuk átlőni a zónájukat, hátul hiányzott a feszesség, és a második félidőben sem tudtuk nagyon nyitni az ollót. Még nem vagyunk topformában. Elismerésem Kerényi Csanád első ob I-es mérkőzéséhez és góljához!

Vincze Balázs: – Két negyedig tartottuk magunkat, szerencsére a végén sem estünk össze túlságosan. Vállalható eredménnyel mehetünk haza – ezeken a mérkőzéseken pariban kell lennünk az ellenféllel, ameddig lehet, de nem ezek a meccsek döntenek a bennmaradásunkról, inkább a jövő heti, amikor Debrecenbe utazunk. Csite Loránd teljesítményének külön örülök.

VASASPLAKET–PÉCSI VSK-MECSEK FÜSZÉRT 19–4 (5–1, 4–1, 5–1, 5–1)

Komjádi uszoda, 50 néző. V: Kovács Cs. T., Pintér J.

VASAS: LÉVAI – Randjelovics, BÁTORI 3, DJURDJICS 2, Gábor L. 1, Dedovics 2, Mijics 2. Csere: Mizsei (kapus), Lakatos S. 1, Sélley-Rauscher 2, BATIZI 2, DALA D. 3, Ragács, Tóth M. 1. Edző: Szlobodan Nikics

PÉCS: Gelencsér M. – Andrin, Lajkó, Szabó G., Kókai Sz. 1, Rogacs, Némethy. Csere: Maser (kapus), Kondor, Holl, VIDOVENYECZ 3, Reisz, Cseh A., Divják. Edző: Rakonjac Zlatko

Emberelőny-kihasználás: 7/5, ill. 5/2

Gól – ötméteresből: 2/2, ill. –

Kipontozódott: Tóth M. (29. p.)

MESTERMÉRLEG

Szlobodan Nikics: – A lendületes kezdés és a fegyelmezett védekezés megalapozta a sikerünket. Örülök a fölényes győzelemnek, jól játszottunk, mindenki hozzátette a magáét. Mostantól az Eurokupára és a Barcelona elleni párharcra készülünk.

Rakonjac Zlatko: – Nehéz lenne szakmailag értékelni, mert az első perctől kezdve nem volt megfelelő a hozzáállásunk. Kevés emberelőnyt harcoltunk ki, sok gólt kaptunk egy az egy ellen, nem küzdöttünk eléggé, csalódott vagyok.