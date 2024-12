Zágrábi déja vu a két ünnep között

VISSZABILLENTENI A MÉRLEG NYELVÉT – ez lehet férfi vízilabda-válogatottunk célja 2025-ben. A bejglikóstolás után és az újévi fogadalmak előtt gőzerővel készülnek a mieink a január 6-án kezdődő bukaresti világkupa-selejtezőre, Varga Zsolt szövetségi kapitány az idei három világverseny tanulságait levonva építi az új ciklus csapatát.

Két negyedik és egy hetedik hely – ezúttal nem jutott érem a férfiválogatottnak, pedig az olimpián tényleg karnyújtásnyira volt tőle. Az ördög egyrészt Pradát visel, másrészt a részletekben rejlik: miközben a tavalyi világbajnokság egyenes kieséses szakaszában két mérkőzést egy góllal, egyet ötméteresekkel nyertünk meg, az idén nem jöttünk ki jól a kiélezett ütközetekből. Elég csak a párizsi végjátékra gondolnunk: az elődöntőben egygólos fiaskó a horvátoktól, a harmadik helyért szétlövéses vereség az amerikaiaktól – és akkor még nem szóltunk a franciák ellen 11–10-re elveszített vb-negyeddöntőről.

No de ez már a múlt, a srácok azóta lapoztak, lapozzunk hát mi is! Ahogy a honi szövetség újraválasztott elnöke, Madaras Norbert mondta, nem vagyunk nagy lemaradásban, ám az előrelépés, a folyamatos fejlődés a cél. A téli összetartásra meghívott játékosok lendületből érkeztek a Komjádi uszodába, vagyis ezúttal nem vett el időt a fizikai alapozás, már az első napokban a különböző játékelemek, taktikai finomságok csiszolása került előtérbe. Varga Zsolt december elején huszonegyes keretet hirdetett, majd pótlólag a honvédos Ekler Bendegúznak is postázott meghívót.

Varga Zsolt (Fotó: Dömötör Csaba)

„Minden időszaknak vannak tanulságai, függetlenül attól, hogy mennyire vagyunk sikeresek. A kudarcokból értékes tanulságokat szűrhetünk le, azon vagyunk, hogy ezeket a tapasztalatokat a lehető legjobban használjuk fel – mondta a szövetségi kapitány az M4 Sporton futó Vízilabda magazinban. – A párizsihoz hasonlóan annak idején az atlantai olimpián is negyedikek lettünk, de az új ciklus első összetartására ugyanazzal a hittel és lelkesedéssel jöttem le az uszodába. Azokat a játékosokat keresem, akik képesek felállni a kudarcokból, leporolják magukat és újrakezdik a munkát. Addig dolgozunk, amíg el nem érjük, amit szeretnénk. Igyekszünk olyan csapatot felépíteni, amelynek tagjai kiváltságként, megtiszteltetésként élik meg, hogy a válogatottban szerepelhetnek.”

A KERET Kapusok: Bányai Márk (Szolnok), Csoma Kristóf (Honvéd), Gyapjas Viktor (BVSC), Szakonyi Dániel (FTC)

Mezőnyjátékosok: Angyal Dániel (Marseille, francia), Batizi Benedek (Vasas), Bedő Krisztián (Szolnok), Burián Gergely, Vigvári Vince (mindkettő Barceloneta, spanyol), Ekler Bendegúz (Honvéd), Ekler Zsombor, Konarik Ákos, Kovács Péter, Tátrai Dávid (mind BVSC), Fekete Gergő, Manhercz Krisztián, Molnár Erik, Nagy Ádám, Nagy Ákos, Varga Vince, Vigvári Vendel, Vismeg Zsombor (mind FTC)

Varga Zsolt szótárában ráhangoló keret­edzés nem szerepel, ám a karácsony előtti foglalkozások valójában ezt a célt szolgálták – a két ünnep között jön a java, veretes riválissal gyakorolnak a mieink. Ahogy fél éve az olimpiai felkészülés során, ismét Zágrábba utazik a magyar válogatott, ahol 28-án 18 órától hivatalos mérkőzést is játszik a horvátokkal. Loren Fatovicék mindhárom idei világversenyen döntőbe jutottak, a vb-t megnyerték, az olimpián és a hazai rendezésű Eb-n ezüstöt szereztek – ennél kiegyensúlyozottabb teljesítményt aligha nyújthattak volna.

Erős ellenfelekből éppenséggel Bukarestben sem lesz hiány… A világkupa divízió 1-es selejtezőtornáját rögtön az egyik esélyes, a spanyol válogatott ellen kezdik a mieink, az A-csoportban még a franciák szerepelnek. A lebonyolítás sajátossága, hogy a két csoportmeccsünk között mindössze 18 óra telik el, de ha mindkettőt megnyerjük, legközelebb három nap múlva játszunk – ez van, ezt kell szeretni, ehhez kell alkalmazkodni. A torna második felében biztosan sorozatterhelés vár a csapatra, mert az egyenes kieséses szakaszt szünnap nélkül bonyolítják le, a divízió 2-es továbbjutók mellett Bukarestből hat válogatott jut a nyolcas döntőbe.

Nem szeretnénk kisebbíteni a sorozat jelentőségét, mégis úgy véljük, a csapatépítés legalább annyira fontos lesz, mint az eredményesség. Az utazó keretbe bekerülő fiatal tehetségek tétmeccseken is bizonyíthatják, hogy számolni kell velük a Los Angelesbe vezető úton, amelynek Szingapúr az egyik állomása, elvégre jövő nyáron világbajnokságot rendeznek.

Ott lehet megmutatni, hogy mindenki leporolta magát.