Vízilabda: megszületett a sportág dokumentumfilmje

Egy kék színű könyvet kapott minden belépő ajándékba a Magyar Vízilabda-szövetség őszi konferenciájára érkezve. A szervezet hétfői, Groupama Arénában tartott rendezvényének központi témája a különböző, közeljövőben megjelenő szakmai anyagok bemutatása volt. Az említett hiánypótló nyomtatott kiadvány, a játékosfejlesztési terv tudományos és szakmai módon foglalja össze, miképp érdemes a különböző korosztályú játékosokkal foglalkozni, hogy a legtöbbet hozzák ki belőlük attól kezdve, hogy érdeklődő kisgyerekként először beléptek az uszodába. A szakmai keretrendszert a tervek szerint kétévente felülvizsgálják, fejlesztik, a jövőben pedig bővebb változat is készülhet belőle.

Madaras Norbert, a Magyar Vízilabda-szövetség elnöke így fogalmazott az esemény megnyitásakor: „Az elmúlt két év hat utánpótlás-világversenyének mindegyikén négy közé jutottak a csapataink, ötször dobogóra is állhattak, ez a korosztályos edzők munkáját dicséri. De nem dőlhetünk hátra, nüanszok döntöttek a párizsi olimpián, és a jövőben is hasonlóan szoros lesz a mezőny. Még inkább összehangolt munkára van szükség, és a szövetség igyekszik minden segítséget megadni. A magyar vízilabda erős, de 2028-ban már húsz éve lesz annak, hogy a férfiak olimpiai döntőt játszottak, a nőknél pedig az eddigi hét játékokon csak egy érmet szereztünk. Van tehát hová fejlődni, és nem lehetünk restek akár másoktól is tanulni.”

A konferencián ismertették a 103 videóból összeállított, nagyjából másfél óra hosszúságú oktatófilmet is – az elmúlt másfél év alatt készített gyűjteményben utánpótlás-játékosokkal mutatják be a vízilabdázás különböző elemeit, az alapoktól (mint a sportágban használt úszásnemek) a passzoláson, lövőtechnikákon, labdaszerzéseken át a különböző taktikai útmutatókig, például támadásépítés hat az ötben, szoros emberfogás, emberelőnyös vagy emberhátrányos mozgások. Természetesen a kapusokra vonatkozó anyagok sem maradtak ki. Az ízelítők alapján az egyes filmek számos, az értelmezést segítő grafikai elemet tartalmaznak, a későbbi videók pedig visszautalnak a korábbiakra.

A tervek szerint a szövetség december elején hivatalos honlapján teszi elérhetővé szakmai anyagait az edzőknek és a gyerekeknek.