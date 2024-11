Férfi vízi ob I: győzött, és a tabella élére ugrott a Szolnok

VÍZILABDA

FÉRFI OB I, ALAPSZAKASZ

AZ 1. FORDULÓBÓL ELHALASZTOTT MÉRKŐZÉSEK

METALCOM-SZENTES–BVSC-MANNA ABC 8–19 (3–4, 2–5, 2–5, 1–5)

Szentes, 100 néző. V: Ercse N., Rubos K.

SZENTES: Pászti – Szatmári, Horváth Á. 1, Kürti-Szabó 1, BOZÓ 2, CSORBA 2, Tóth Gy. Csere: Kovács B. (kapus), Asanyin 1, Makán, Vékony, Takács J. 1, Papp P.. Molnár B. Edző: Kis Gábor

BVSC: GYAPJAS – EKLER ZS. 3, TÁTRAI D. 3, Csacsovszky E. 2, Kovács P. 2, Csapó M., Jansik D. 2. Csere: KONARIK 2, Szeghalmi 2, Gál D.1, Bundschuh, Mészáros M. 2, Doroszlai. Edző: Varga Dániel

Emberelőny-kihasználás: 7/2, ill. 9/5. Gól-ötméteresből: 1/0, ill. 1/1

MESTERMÉRLEG

Kis Gábor: – Egyre jobb csapattá érik a BVSC, és ezt ezúttal a saját bőrünkön is tapasztalhattuk. A mai estén a fiataloknak is igyekeztem több játéklehetőséget biztosítani, összességében azonban zavar a sok kapott gól. Nem azt az arcunkat mutattuk, amit korábban, de a következő mérkőzésen igyekszünk visszatalálni a helyes útra.

Varga Dániel: – Jó napja volt ma az egyesületnek, hiszen a hölgyek is nyerni tudtak Szentesen. A játékunk rendben volt, sok jó dolgot láttam viszont az eltervezettekből a medencében, előrébb léptünk a korábbiakhoz képest, és a folytatásban igyekszünk még jobbak lenni.

UVSE–GENESYS OSC ÚJBUDA 4–16 (1–3, 0–5, 3–5, 0–3)

Hajós uszoda, 70 néző. V: Pintér J., Csanádi

UVSE: Csite – Hegedűs Cs., Herczeg G., Korbács 1, Tóth K., KOVÁCS K. 3, Baksa J. Csere: Király (kapus), Gidófalvy, Kedves, Labik, Pintér N., Fazekas Á., Budai. Edző: Vincze Balázs

OSC: FERNANDES – BAKSA B. 4, Mészáros Cs., Szalai P. 1, ARANYI M. 3, GYÁRFÁS T. 3, Rossi. Csere: BISZTRITSÁNYI (kapus), Pető A. 1, Nagy N. 1, Várnai 2, Varga B., Ten Broek, Török B. Edző: Kovács Róbert

Emberelőny-kihasználás: 5/1, ill. 10/5. Gól – ötméteresből: 1/1, ill. 2/1. Kipontozódott: Hegedűs Cs. (20. p.), Baksa B. (28. p.)

6. FORDULÓ

SZOLNOKI DÓZSA PRAKTIKER–KAPOSVÁRI VK 15–10 (4–1, 4–3, 3–4, 4–2)

Szolnok, 250 néző. V: Petik A., Csizmadia Zs.

SZOLNOK: Józsa – Schmölcz 2, KOVÁCS G. 1, Zerinváry, BEDŐ 3, VÁMOSI 2, Kakstedter. Csere: Bányai (kapus), Simon D., KRASZNAI B. 6, Teleki, Szabó II Bence 1, Böröczky, Monostori. Edző: Hangay Zoltán

KAPOSVÁR: Kósik – Vindisch 1, Fülöp B. BERTA J. 2, Baj, DŐRY 5, Pellei F. Csere: Szilágyi (kapus), Aranyi, Juhász-Szelei, Pellei K. 1, Hárai 1, Vörös, Bede. Edző: Surányi László

Emberelőny-kihasználás: 9/4, ill. 15/5. Gól – ötméteresből: 1/0, ill. – Kipontozódott: Juhász-Szelei (22. p.), Zerinváry (32. p.). Kiállítva (végleg, cserével): Fülöp B. (18. p.)

MESTERMÉRLEG

Hangay Zoltán: – Látszott a meccsen, hogy fáradunk, hiszen háromnaponta játszunk mostanság. Olykor a szívünk visz előre bennünket, ezúttal is így történt. Szerencsére a fontos szituációkból most is jól jöttünk ki, amikor két gólra feljött a Kaposvár, ismét el tudtunk lépni tőle és lezártuk a meccset.

Surányi László: – Úgy jöttünk Szolnokra, hogy nyerni akarunk. Sajnos sok minden nem sikerült ezen a mérkőzésen, továbbra is hiányzik belőlünk a győzni akaráshoz szükséges gyilkos ösztön. A hazaiak egyénileg és csapatként is felülmúltak bennünket.