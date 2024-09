Varga Dániel: Mostantól a minőségre helyezzük a hangsúlyt

ÚJ MASINISZTÁVAL ROBOG a zuglói expressz, Kemény Kristóf helyét Varga Dániel vette át, aki nagy célokkal érkezett az OSC-től a BVSC-hez. A játékosként olimpiai bajnok edző nem tétlenkedett, stábjával hamar belevetette magát a munkába, az első hetek fizikai alapozása után a bajnoki rajtig hátralévő időszakban a taktikai finomhangolás kerül előtérbe.

„Aránylag korán kezdtük a nyári felkészülést, mert hosszú lesz az idény, a sok mérkőzés miatt kevesebb kondicionális edzésre lesz lehetőségünk – mondta lapunknak Varga Dániel. – A felkészülés alatt egyszer kilenc, egyszer négy nap pihenőt kaptak a játékosok, ami nemcsak szakmailag, hanem lelkileg is jól jött nekik. A munka jelentős részét elvégeztük, de a neheze még hátravan, a mennyiség helyett mostantól a minőségre helyezzük a hangsúlyt. Taktikai gyakorlások, videózások következnek, és sokat beszélgetünk a csapaton belüli szerepekről.”

A vezetőedző mellett öt játékos is érkezett a Szőnyi útra, Jansik Dáviddal, Szeghalmi Zsomborral, Konarik Ákossal, Ekler Zsomborral és Korom Dániellel erősített a BVSC. Természetesen idő kell ahhoz, hogy összeérjen a csapat, de sokan úgy vélik, a zuglóiak jó eséllyel pályázhatnak a döntőbe jutásra a bajnokságban és a Magyar Kupában is.

„Vannak fiatal, lendületes játékosok a keretben, szeretnénk nagy iramot diktálni, ugyanakkor ki kell használnunk azokat az erőforrásainkat is, amelyek nem a gyorsaságunkból, hanem a hatékony pozíciós játékunkból adódnak – hangsúlyozta a zuglóiak új edzője. – Minden edző azt mondja, a védekezés az elsődleges, de nem a kapott gólok számán múlik az örömünk, hanem azon, hogy megnyerjük-e az adott mérkőzést. Amellett, hogy hátul stabilak vagyunk, a támadójátéknak is össze kell állnia, hogy a rangadókon legalább egy góllal többet lőjünk, mint az ellenfelünk.”

A hazai versenysorozatok mellett a nemzetközi porondon is megméreti magát a BVSC, amely a két klub megállapodása értelmében az OSC helyett indul a Bajnokok Ligája selejtezőjében. A tornát szeptember 13. és 15. között rendezik Kragujevacban, a zuglóiak a házigazda szerb Radnicski mellett a görög Vuliagmenivel és a horvát Mladosttal találkoznak – csak a csoportgyőztes folytathatja a főtáblán.

„A nyáron budapesti ellenfelekkel is készültünk, a héten pedig dubrovniki edzőtáborozáson veszünk részt, az edzések mellett edzőmeccseket játszunk a Juggal – ecsetelte Varga Dániel, aki csapata selejtezős esélyeiről is beszélt. – Az elsőtől a negyedik helyig minden benne van a pakliban. Nagyon erős csoportba kerültünk, három jó csapattal találkozunk, ráadásul ezek lesznek az első hivatalos meccseink. Látok esélyt a továbbjutásra, de nem szeretnék nagy terhet tenni a játékosokra, csak arra törekszünk, hogy mindent kiadjunk magunkból. Bárhogy is alakul a torna, a fejlődésünk szempontjából mindenképpen hasznos lesz, a tapasztalatokat felhasználva szeretnénk tovább formálni a játékunkat.”

Ha sikerül, aligha lesz könnyű lefékezniük a riválisoknak a zuglói expresszt.

BVSC-ZUGLÓ 2024–2025

Érkezett: Ekler Zsombor (Endo Plus Service-Honvéd), Jansik Dávid, Szeghalmi Zsombor (mindkettő Szolnoki Dózsa Praktiker), Konarik Ákos (VasasPlaket), Korom Dániel (UVSE)

Távozott: Balogh Botond (Stanford University, amerikai), Györke Zsolt (UVSE), Gyárfás Tamás, Mészáros Csaba (mindkettő Genesys OSC Újbuda), Horváth Ákos (Metalcom-Szentes)

Edző: Varga Dániel