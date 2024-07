Vízilabda: már a finomhangolást végzi a női válogatott

Rybanska Natasa, a női válogatott bekkje: – A taktikai edzések mellett úszunk, kondizunk is, igyekszünk az olimpiára a lehető legjobb állapotba kerülni. Elsősorban a védekezésre koncentrálunk, de azon vagyunk, hogy támadásban is begyakoroljuk a figurákat. Az amerikai túra után kicsit megviselt minket a jetlag, kevesebbet tudtunk aludni éjszaka, de ez nem befolyásolja az edzések minőségét, jó erőben vagyunk. A világbajnoki ezüstérem után is két lábbal a földön maradtunk, tudjuk, hogy még többet kell nyújtanunk Párizsban, nem kényelmesedünk el. Bízunk a kapitányokban, látjuk, hogy működik, amit elterveztek, nagyon élvezem velük a közös munkát.