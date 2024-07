Férfi vízilabdázóink két góllal kikaptak az olaszoktól a Margitszigeten

AMI NEKÜNK NEM SIKERÜLT, összejött a japánoknak: rendes játékidőben legyőzték a franciákat a margitszigeti Dominó Trans-kupán, méghozzá végig vezetve. Mivel az olaszok felülmúlták csütörtökön az ázsiai válogatottat, ha ötméteresek nélkül legyőznek minket, megnyerik a tornát – erre persze gondolni sem akartunk péntek este, amikor megteltek a Hajós uszoda lelátói nemzeti csapatunk újabb összecsapására. A nézőtéren a vízilabdához köthető klasszisok, szakemberek közül felfedezhettük többek közt Cseh Sándort, Faragó Tamást, Hosnyánszky Norbertet, Steinmetz Ádámot, Varga Dánielt.

Jeles nap volt ez Katona Norbertnek, válogatottunk csapatmenedzserének, aki betöltötte 39. életévét – a magyar kapu mögött ülve szomorúan konstatálhatta, hogy a mérkőzés első gólját Gonzalo Echenique szerezte, de szerencsére postafordultával érkezett Manhercz Krisztián válasza. Varga Zsolt szövetségi kapitány ezúttal sem számíthatott a beteg Vámos Mártonra, akinek a helyére az olimpiai keretben nem szereplő tartalék, Kovács Péter ugrott be, illetve Nagy Ádám sem kapott szerepet, őt Vigvári Vendel helyettesítette. A magyar és az olasz együttes is már nyilvánvalóan a két hét múlva kezdődő párizsi játékok jegyében gyakorolt, ez Echeniquének például olyan jól ment, hogy rosszkéz-oldalról szinte lemásolta előző találatát.

Kovács kiharcolt egy fórt, nem lőttük be, ebben a műfajban a franciák ellen is szenvedtünk, hét lehetőségből egyszer sem voltunk eredményesek. Csendben négy egyre elhúztak a látogatók, sőt még az első negyedben beszedtük az ötödiket is, felsejlett tehát, hogy a zágrábi felkészülési találkozóhoz hasonlóan gyatrán kezdjünk, ott egy hatról tudtuk döntetlenre menteni az összecsapást (1–5).

Most nem kerültünk ötgólos hátrányba, Vigvári Vince szépített, ráadásul külön öröm, hogy emberelőnyből tette. A következő olasz fór végén viszont annyira rosszul sikerült a befejezés, hogy a labda éppen a kispadon ülő segédedző, Nyéki „Süni” Balázs kezében landolt, vagy megközelíthetjük onnan is, hogy bravúrral kapta el a játékszert a korábbi remek irányító. Angyal Dániel is fórból köszönt be, ám ellenfelünk visszaállította a négygólos differenciát – némileg váratlanul Echenique már a 15. percben kipontozódott, a harmadik kiállításáért megítélt ötöst kíméletlenül bevágta Manhercz (4–7).

A nagyszünetben köszöntötték a héten világbajnoki címet szerző U18-as fiúválogatottat, amelynek oszlopos tagja Benedek Mór – édesapja, a legendás Benedek Tibor pénteken lett volna 52 esztendős, de már négy éve nincs köztünk. Ötödik találatunk is ötméteresből született, ezúttal Fekete Gergő hajtotta végre az ítéletet, azonban a különbség nem csökkent. Nem úgy a 100. válogatottságának örvendő Jansik Szilárd fórból szerzett gólja után (6–8), azonban Olaszország lendülete nem csökkent, tizedik találata például gyönyörűen végrehajtott akciót követően született a ferencvárosi Edoardo Di Somma jóvoltából (8–11).

Mínusz háromról kezdtük az utolsó nyolc percet, amely során Zalánki Gergő bombagólt szerzett, Fekete Gergő az égbe lőtt egy emberfórt, a harmadik negyedben beszálló Bányai Márk szép védéseket mutatott be, míg Manhercz megszerezte a negyedik, Angyal a második gólját – a lényeg szinte változatlan maradt, 13–11-re kikaptunk, az olaszok tornagyőztesek, mi szombat délelőtt Japánnal játszunk.

FÉRFI VÍZILABDA

Dominó Trans-kupa, Margitsziget

Magyarország–Olaszország 11–13 (1–5, 3–2, 4–4, 3–2)

Franciaország–Japán 12–13 (2–4, 2–2, 4–5, 4–2)