Röplabda: beérni lászik a szemléletváltás Békéscsabán

Úgy látszik, a májusi eső Békéscsabán valóban aranyat ér. Legalábbis azok után, hogy a helyi röplabdások lányok három egymást követő hét végén az U20-as, az U17-es és az U15-ös bajnoki címet is megszerezték, megalapozottan állíthatjuk: a BRSE-ben volt minek örülni ebben a hónapban.

Ahol most tart a klubunk, az többéves tudatos építkezés eredménye

– mondja Baran Ádám, a Békéscsabai Röplabda Sportegyesület elnöke az Utánpótlássportnak. – Szeretném az elején leszögezni, hogy a sikerek ellenére nálunk nincs semmiféle eredménykényszer az utánpótlásban. Az akadémiánkon dolgozó edzőkkel szemben egyetlen elvárást támasztunk, azt, hogy a felnőttcsapatunkba neveljenek játékosokat.

Nem szeretnénk olyan tévútra kerülni, hogy tegyük fel: az U15-ös csapatunkba kiválogatjuk az alacsonyabb termetű, de rendkívül labdaügyes lányokat, akik a saját korosztályukban dominálnak, aztán viszont az adottságaik miatt egyikükből sem lesz extraligás játékos.

Nekünk Békéscsabán az a célunk, hogy olyan röplabdázókat neveljünk, akik felnőttkorukra nemzetközi viszonylatban is versenyképesek és eredményesek lehetnek.”

Baran Ádám Forrás: BRSE

Eközben az elmúlt esztendőkben több fejlesztés is történt az egyesületnél. Öt évvel ezelőtt például modern, minden igényt kielégítő létesítményt adtak át az akadémistáknak, és az megteremtette az alapot a minőségi utánpótlás-nevelő munkához.

„Ez az épületkomplexum önmagában nem lenne elég, meg is kellett tölteni tartalommal. Büszke vagyok arra, hogy a humánerőforrás terén is nagyot léptünk előre, és sikerült kiváló szakemberekből álló edzői gárdát meg háttérstábot kialakítanunk.

Ez a csapat aztán két évvel ezelőtt egyfajta paradigmaváltást hajtott végre a képzésben.

Jóval nagyobb hangsúlyt kezdtünk fektetni a scoutingtevékenységre, az elitképzésre, és alapvetően szerettünk volna elmozdulni a mennyiségi helyett a minőségi utánpótlás-nevelés irányába. Persze, azzal is tisztában voltunk, hogy a fiataloknál eszközölt változások és befektetések nem máról holnapra térülnek meg és hoznak látványos eredményeket. Az is lehet, hogy csak évtizedes távlatban érik majd be a munka gyümölcse. Mi türelmesen vágtunk bele a munkába, és azt gondolom, még nagyon is az út elején járunk. Egyelőre az alapokat lefektettük, és ezen az ösvényen kell haladnunk tovább ahhoz, hogy nemzetközi mércével mérve is jó játékosokat tudjunk nevelni.

Természetesen nem szeretnék álszerénynek tűnni, rendkívül büszkék vagyunk, hogy az idén mindhárom kiemelt korosztályban mi lettünk a bajnokok.

Ha nem csalnak az emlékeim, az elmúlt tíz-tizenöt évben egyetlen egyszer sem fordult elő, hogy egy klub ilyen módon tarolni tudott volna. Ráadásul hozzátartozik a teljes képhez, hogy a rivális egyesületekhez képest mi jóval szerényebb büdzséből gazdálkodva értük el ezeket az eredményeket, hiszen nincsen sportiskolai vagy kiemelt sportegyesületi státuszunk. Célunk az államilag akkreditált akadémiai státusz elérése, hisszük azt, hogy ezzel hatalmas lendületet kapna a sportág. De akkor sem estünk kétségbe, amikor tavaly aranyérem nélkül zártunk az utánpótlás-sorozatokban, és a mostani három bajnoki cím után sem fogunk hátradőlni.

Ezek a sikerek csupán útjelzők, és nem a végcélt jelentik. Igyekszünk a működésünkkel, a szemléletünkkel követendő példát mutatni a többi hazai klubnak is.

Forrás: BRSE

Hozzátette, azzal is azért érdemes tisztában lenni, hogy jelenleg a nemzetközi élvonal és a magyar valóság között óriási a szakadék, és Békéscsabán nem elégedhetnek meg azzal, hogy itthon jól szerepelnek.

„Valószínűleg nem leszek népszerű vele, de azt gondolom, ki kell mondani:

a sportágunk pillanatnyilag hatalmas lemaradásban van a legerősebb nemzetekhez képest.

Éppen ezért mi nemcsak a saját sikerünkért dolgozunk, hanem általában a magyar női röplabdasport hosszú távú fejlesztése a küldetésünk. Persze az is biztos, ezen a téren még jócskán akad tennivalónk. Ha a nagyképet vizsgáljuk, akkor egyértelmű, hogy további reformokra van még szükség ahhoz, hogy a hazai női szakág valóban képes legyen felzárkózni a topszinthez. Vallom azt, hogy nagyobb fokú központosításra lenne szükség a sportágunkban, ne pedig az legyen, hogy mindenhol különböző elképzelések mentén dolgoznak az utánpótlásban. Bízom benne, hogy a Magyar Röplabda Szövetség mielőbb élére áll annak a folyamatnak, hogy minden egyes klub megtalálja a szereplét és helyét a honi hierarchiában.

Vérzik a szívem, amikor évről évre látom, milyen sok tehetséges gyerek kallódik el, mert nincs meg számukra a továbblépési lehetőség, hanem egyszerűen megreked a fejlődésük, és nem tudják beteljesíteni a bennük rejlő potenciált.

Ezzel muszáj valamit kezdenünk hosszú távon, nem engedheti meg magának azt a luxust a magyar röplabdasport, hogy hagyja elkallódni az értékeit.”

(Kiemelt kép forrása: BRSE)