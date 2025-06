Kosárlabda: ismét felült a trónra a DEAC U21-es csapata

Mint arról beszámoltunk, a DEAC szerezte meg a bajnoki címet az U21-es férfi kosárlabdázók Ludovika Arénában rendezett országos döntőjében. A debreceniek a negyeddöntőben a ZTE-t, az elődöntőben a Pécset győzték le, majd a fináléban is magabiztosan, 83–63-ra múlták felül azt az Újbuda MAFC-ot, amely némi meglepetésre jutott el egészen a legvégéig, és nyert ezüstérmet. A hajdúságiak ebben az évadban már a második aranyérmét nyerték a korosztályos bajnokságokban: az U19-esek között aratott győzelem most a legidősebb fiú utánpótlás-korosztályban is magasba emelhették a bajnoki trófeát.

Nagyon nehéz évadon vagyunk túl

– mondta Kovács Imre, a bajnok Debreceni EAC vezetőedzője az Utánpótlássportnak. – Az alapszakaszban szinte minden egyes fordulóban más és más összeállításban lépett pályára a csapat, mivel jó néhányan a felnőttcsapatnál töltötték az egész szezont. Kevés időnk volt most együtt készülni, viszont az sokat segített, hogy a srácok alapvetően már évek óta együtt játszanak, és jól ismerik egymást. Az volt a legfőbb feladatunk az országos döntő előtt, hogy pontosítsuk a taktikai elemeket és a játékkapcsolatokat.

Néhány kisebb hullámvölgytől eltekintve a fiúk ezen a hét végén maximálisan végrehajtották azt, amit kértünk tőlük.

A DEAC és a MAFC fináléja sokáig szoros csatát hozott, az első félidő végén még csak hat ponttal vezettek az esélyesebb debreceniek, akik a nagyszünet után ritmust váltottak, és végül simán, húsz ponttal diadalmaskodtak.

Erőben sokkal jobban bírtuk, mint az ellenfél

– folytatta a szakvezető. – Tisztában voltunk vele, hogy hosszabb a kispadunk, és erre ismét építeni tudtunk. Kilencfős rotációval játszottuk végig a döntőt, és a cserék most is meghozták azokat a plusz energiákat, amikre szükségünk volt. Alapvetően nagyon fizikális meccs volt a döntő, az pedig, hogy mi többen voltunk, ki is fizetődött a legvégén. A fiúk egész évadban a felnőttközegben edződtek, és az A-, illetve a B-csoportban is rendszeresen pályára léphettek. Ezeket a tapasztalatokat kiválóan tudták most kamatoztatni."

A debreceni Flasár Botondot választották meg az U21-es bajnoki döntő MVP-jének Fotó: Budai László

A döntő legértékesebb játékosa, MVP-je Flasár Botond lett 19 pontjával és 18 lepattanójával.

„Az országos döntőben az első meccsen a ZTE ellen még picit szenvedtünk, döcögött a gépezet, de aztán napról napra, meccsről meccsre javultunk, és mutattunk jobb játékot.

Azt gondolom, a védekezésünk volt a siker kulcsa, minden ellenfelünket hatvan pont körül vagy az alatt tartottuk.

A jó védekezéseknek köszönhetően sokszor tudtunk gyorsakat támadni, és könnyű kosarakat szerezni. A kulcspillanatokban pedig a fontos dobásokat is bedobtuk" – nyilatkozta Flasár.

Az elmúlt három évadot tekintve a mostani sikerével a DEAC immár másodszor lett bajnok ebben a korosztályban. Hőgye Patrik már a két évvel ezelőtti győzelemnek is kulcsszereplője volt.

Próbáltunk az első perctől fogva dominálni, megmutatni, hogy mi vagyunk a jobbak, mi akarjuk jobban ezt a bajnoki címet.

A finálé második félidejére aztán még támadásban és védekezésben is kicsit feljebb kapcsoltunk, hatékonyabbá váltunk, és beletettük azt a pluszt, ami addig hiányzott, de ott volt bennünk. Örülök az újabb bajnoki címnek, remélem, még jó pár hasonló sikerben lesz részem" – fogalmazott Hőgye.

(Kiemelt kép forrása: DEAC)