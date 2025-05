Kosárlabda: az Eb mellett EYOF is vár majd a nyáron az U16-os lányokra

Az már korábban eldőlt, hogy az előttünk álló nyáron nemcsak a három korosztályos Európa-bajnokságon (U20, U18 és U16) láthatjuk majd a magyar utánpótláskorú kosaras lányokat, hanem a júliusi, brnói U19-es világbajnokságon is ott lesznek a legjobbjaink. Ugyanakkor, ha ez nem lenne elég, akkor ezenfelül még az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon is indulnak a mieink. Azt tudni kell, hogy az EYOF ugyanannak a korosztálynak kiírt esemény, mint az augusztusi U16-os Európa-bajnokság, szóval a 2009-2010-es születésűeknek idén nyáron két kiemelt versenye is lesz.

„Még januárban derült ki, hogy a tavalyi, miskolci U16-os Európa-bajnokságon elért nyolcadik helyezésünkkel, illetve Olaszország visszalépésével a magyar válogatott is indulhat majd az EYOF-on – nyilatkozta a pécsi tréner, Eördögh Edit, aki szövetségi edzőként majd irányítja az eseményen szereplő korosztályos leányválogatottat. –

Ez kiváló lehetőség lesz a játékosoknak, hiszen fontos nemzetközi tapasztalatokat szerezhetnek, és közben egyfajta „mini” olimpián vehetnek részt, sok másik sportág képviselőivel együtt.

A két viadalt nagyjából egy hónap választja el egymástól: az EYOF-ot július 20-26. között, míg az Eb-t aztán augusztus 15-23. rendezik meg.

„Időben ez lehetővé tenné, hogy ugyanaz a csapat szerepeljen mindkét viadalon, de Székely Norberttel, a leányutánpótlás szakmai koordinátorával és Czirják Szilviával, az Eb-re készülő U16-os válogatott szövetségi edzőjével konzultálva és

mérlegelve a különböző szakmai szempontokat, közösen úgy láttuk a legjobbnak, ha a két nagy tornára más-más kerettel készülünk.

Ezáltal több – gyakorlatilag kétszer annyi – lánynak tudjuk megadni a nemzetközi versenyeztetés lehetőségét, illetve így senki nem lesz túlterhelve a nyári program végére. Azért nyitva hagytuk annak a tehetőségét is, hogy egy-két lány végül mindkét tornán játszik, de ez majd csak a nyári edzőtáborok alkalmával fog eldőlni. A felkészülés során lesz átjárás a két csapat között, igyekszünk mindenkinek a megfelelő módon elosztani a terhelést.”

Hozzátette, mivel az Európa-bajnokság élvez prioritást, ezért is született az a döntés, hogy az a csapat egyetlen fő versenyre fókuszál és időzíti a formáját.

„Korábban – legutóbb például 2022-ben – is volt már rá példa, hogy az U16-osoknak ugyanazon a nyáron Eb-t és EYOF-ot is rendeztek, és már akkor is az volt a bevált gyakorlat, hogy két külön csapattal szerepeltünk sikeresen az eseményeken. A portugáliai Európa-bajnokságon ötödik, míg a besztercebányai EYOF-on bronzérmes lett csapatunk.

Határozottan azt gondoljuk, hogy idén is képesek leszünk két ütőképes és eredményes együttest kiállítani.

A 2009-2010-es korosztályban bőven akadnak olyan reményteli játékosok, akik most még lehet, hogy nem férnek be majd az Eb-válogatottba, viszont az EYOF-on akár meghatározó játékosok lehetnek.

Látszik, hogy vannak olyan lányok, akik egyértelműen később érő típusok, és bár nagy potenciál rejlik bennük, de még időre van szükségük, hogy azt igazán a felszínre tudják hozni. Fontos, hogy velük is számoljunk, és megmérettessük őket nemzetközi szinten is.

A szerencse nem igazán állt a mieink mellé a sorsolásnál, ugyanis a franciákkal, a spanyolokkal és a szlovénokkal kerültek közös csoportba az EYOF nyolccsapatos tornáján.

„Az előbbi kettő hosszú évek óta Európa két legerősebb nemzete az utánpótlás-világversenyeken, míg az elmúlt években a szlovének is bizonyították, kell velük számolni.

Eredménykényszer abszolút nincs a csapaton, elsődleges cél a rutin- és tapasztalatszerzés, valamint keressük a következő évek meghatározó játékosait.

Azt szeretnénk, hogy a lányok minél több éles, nemzetközi meccset játszanak minőségi ellenfelekkel szemben, és képet kapjunk arról, hogy kik tudnak egyénileg jó teljesítménnyel előrukkolni és vezéregyéniséggé előlépni.”

Eördögh Edit elmondta, a tavaszi szünetben megvolt az első közös összetartásuk Fehérváron, ahol mindenki teljes erőbedobással nagyon motiváltan dolgozott, és a nyári nagy feladatok előtt lefektették az alapokat.

„Június közepén Sopronban újabb hat napot fogunk együtt eltölteni, majd július elsején indul a közvetlen felkészülés, és két és fél hetes edzőtábor után utazunk az EYOF-ra.”

