Kosárlabda: a Rátgéber Akadémia nyerte az U12-es országos bajnokságot

Pasaréten, a Vasas hazai pályáján rendezték az U12-es kosárlabdázók országos bajnokságának döntőjét. A fináléba a házigazda mellett a Rátgéber Akadémia fiataljai jutottak be. A mérkőzés végig szorosan alakult, a rendes játékidő 58–58-cal végződött, így jöhetett a hosszabbítás, amelyben a pécsi bizonyultak jobbnak, és 69–65-re nyertek, ezzel övék lett a bajnoki cím.

A Rátgéber Akadémia edzője, Nagy Kevin a klub honlapján értékelt a meccs után:

„Először is nagyon fontos, hogy egy kivételes csapatról beszélünk! Az egész évben mutatott szorgalom, energia, fanatizmus nélkül nem lett volna esélyünk! Hihetetlen, hogy mennyit edzettek a fiúk, szinte soha nem hiányoztak az edzésekről. Ami pedig a legfontosabb: egy kis családként szeretik egymást. Hozzáteszem, amikor kiderült, hogy lesz országos döntő, az hatalmas motivációt adott a srácoknak. Azzal a nem titkolt céllal utaztunk el az országos döntőre, hogy mindenképpen érmet akarunk szerezni. Sikerült, ráadásul aranyat! Nagy szó, hogy mindezt úgy értük el, hogy a döntőig nem játszott a legjobb játékosunk, az ország egyik legnagyobb tehetsége, a srácok viszont nélküle is eljutottak az aranycsatáig. Szerintem erre egyik csapat sem lett volna képes. Nagyon büszke vagyok a fiúkra, és ezúton is külön köszönöm Váits Olivér munkáját, mert nélküle mindez tényleg nem sikerülhetett volna!"

A Vasas trénere, Mészáros Szonja is elégedett volt tanítványai teljesítményével.

„Hihetetlenül büszke vagyok a srácokra, mindent megtettek a győzelemért – írja a vasassc.hu – Minden edzésen maximális odaadással vettek részt, a meccseken pedig égett bennük a tűz. Ha kellett, csúsztak-másztak, nem volt számukra elveszett labda, vagy megoldhatatlan helyzet. Az év során nagyon sokat futottak, számomra fontos volt, hogy az állóképességük életkorukhoz képest a lehető legjobb legyen. A csapategységen is folyamatosan dolgoztunk, amelynek a pályán is meg lett az eredménye. Egymásért küzdő és harcoló, igazi közösséggé értünk össze. Éppen ezért nem is szeretnék senkit név szerint kiemelni, ez az ezüstérem mindannyiunké.”

U12-ES ORSZÁGOS BAJNOKSÁG, DÖNTŐ, PASARÉT

Rátgéber Akadémia–Vasas 69-65 (10-17, 16-15, 14-10, 18-16, 11-7)

