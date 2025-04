Vívás: nem tartotta magát a legjobbnak, mégis Eb-t nyert Pelle

Eseménydús hetek állnak a 18 éves párbajtőröző, Pelle Domonkos mögött. A Budapesti Honvéd kiválósága az antalyai junior Európa-bajnokságon lenyűgöző vívással szerzett aranyérmet, majd a korosztály a kínai Vuhsziban rendezett világbajnokságán a kilencedik helyen zárt. Csapatban az előbbi eseményen a hetedik, utóbbin a negyedik lett.

László István és Peterdi András tanítványa az Eb-n az elődöntőbe jutásért az olaszok kitűnőségével, Matteo Gallassival csapott össze. A végletekig kiélezett negyeddöntőben Galassi 14:12-re vezetett, amikor egy kétlámpás találat is elég lett volna a diadalához, ám Pelle rendkívül koncentráltan, bravúros tusokkal megfordította a meccset, és 15:14-gyel ő ment a négy közé. És ezzel magyar szempontból a versenynap izgalmai véget is értek, ugyanis Pelle az elődöntőben 15:4-re leiskolázta a lengyel Bartosz Kuznikot, a fináléban pedig 15:8-ra páholta el a német Matthew Buelaut. A döntőben Buelau 7:0-s hátrányban volt, amikor egy együttes találattal megszerezte az első pontját, de akkor már a parádésan vívó magyar ellen nem volt esélye.

A két évvel ezelőtti kadétvilágbajnok, Pelle a juniorok között teljesen megérdemelten nyert Eb-t.

„A Galassi elleni asszóm volt a kulcs az Eb-n – mondja Pelle. – Tudtam, hogy nagyon jó vívó, szinte végig vezetett is ellenem, és sokáig úgy éreztem, hogy nem tudok vele mit kezdeni. Aztán 13:11-es hátrányban kikértem az orvosi szünetet, átvettem a francia markolatot és bekapcsolt bennem egyfajta minden mindegy érzés. Sikerült megzavarjam, elkezdett hibázni, és fordítani tudtam. Az elődöntőben és a döntőben már felszabadultan vívtam, és nagyon örülök, hogy Európa-bajnoki címet szereztem.

Nem vártam magamtól ilyen eredményt, mert ebben az idényben nem éreztem azt, hogy én vagyok a kontinens legjobbja.

Magam elé soroltam néhány vívót, mások mellett Galassit is. De szerencsére jó napot fogtam ki, és egy újabb visszajelzést kaptam, hogy jó úton haladok.”

Pelle Domonkosnak örömből is jutott a junior-világbajnokságon Fotó: Bizzi Team

Pelle a junior-vb-n is eljutott egyéniben a nyolcaddöntőig, ott azonban kikapott kanadai kihívójától és a kilencedik pozícióban végzett. A mellette Balázs Bence, Császár Zoltán és Keresztes Ádám alkotta csapatnak pedig végül a negyedik hellyel kellett megelégednie. A fiúk az olaszok ellen 25:17-re is vezettek az elődöntőben, az utolsó párosításban Pelle kéttusos előnyben lépett pástra, de a befejezés a taljánoknak sikerült jobban, akik 45:43-re nyertek. A bronzért aztán a hongkongiak ugyanúgy 45:43-ra múlták felül a mieinket.

„Nem az a baj, hogy egyéniben kikaptam a vébé-nyolcaddöntőben, hanem az zavar, ahogyan megvertek. Technikailag egyáltalán nem vagyok lemaradva a juniorok élmezőnyétől, de fizikálisan van mit behoznom. Az éreztem, hogy könnyen fáradok és az asszók utolsó harmadára elfogytam. Persze, az Eb-győzelem után magasra tettem magamnak a lécet, és a kilencedik hely nem rossz, de elégedett nem lehetek. A csapatversenyben magasan és mélyen is jártunk, tanulságos volt a vébé. Az olaszok ellen két tus előnyöm volt a végén Galassival szemben, de nem tudtam megtartani. Nehezen dolgoztam fel a vereséget, hatalmas gyomros volt ez nekem és a csapatnak is. Azon is elgondolkodtam, hogy alkalmas vagyok-e a befejező szerepre, de látni kell, hogy az ellenfél is nagyon jó, és nem lehet minden helyzetből kedvezően kijönni. A bronzmeccsen már csalódottan, fáradtan léptünk pástra, a kellő tűz sem volt meg bennünk, így a végén érmet sem szereztünk.

Ezzel együtt nagyon sokra hivatott csapatunk van, a sikerekhez mindenki hozzá tudta tenni a magáét.

Több riválisunk vívói most kiöregednek a juniork közül, de mi az életkorunk alapján még jövőre is szerepelhetünk ebben a felállásban és újabb lehetőségünk lesz bizonyítani.”

(Kiemelt képünkön: Peterdi András és Pelle Domonkos Fotó: Bizzi Team)