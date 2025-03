Úszás: sínen van a BVSC szakosztálya

A Szőnyi úti vasutasklub úszószakosztályának nebulói tavaly sem maradtak le a dobogóról a sportági hátország nagy viadalain. Olyannyira nem, hogy

az országos rangsorban 2024-ben a BVSC-sek nyertek az ifjúságiaknál, serdülőben másodikként, a gyermek korosztályban harmadikként végeztek, a bajnoki rendszer legfiatalabbjainál, a cápáknál pedig a legjobbnak bizonyultak.

A minőségi helyezéseket ráadásul mennyiségileg is „megtámogatta” a szakosztály, amennyiben rendre nagy létszámot vonultatott fel a különböző erőpróbákon.

„Mindegyiken nagyon sok versenyzővel vettünk részt, s összességében a legjobbak voltunk a klubok között az utánpótlásban” – mondta honlapunknak Nagy Péter vezetőedző, aki okkal említette meg, hogy idén,

a március eleji, hagyományos egri viadalon is a BVSC végzett az első helyen a csapatversenyben úgy, hogy négy csoportjuk indult a közvetlen utánpótlásból.

Ahogyan arról mi is beszámoltunk, a vasutasklub úszói nem kevesebb, mint 51 medált – 11 ezüst és 19 bronz mellett 21 aranyat – vihettek haza, s biztosan lettek elsők az éremtáblázaton.

Sok félnivalójuk a folytatásban sem kell, hogy legyen, amire a nyolc edző alkotta szakmai stáb mellett további garanciát jelenthet a hátország folyamatos erősödése.

Szeptembertől megint tudtunk egy kicsit emelni a létszámon, most úgy száz-százhúsz gyerek van nálunk, de nemcsak a versenysport a cél, hanem hogy megtanítsuk úszni a gyerekeket,

szeressenek idejárni, itt lenni nálunk” – jelentette ki Nagy Péter. Hozzátette, hogy az oktatásból tudtak átvenni többeket, meg az ÚNP-ből, az Úszó Nemzet Programból, ami beindult jó másfél éve, s ennek révén mintegy húsz fővel gyarapodott az utánpótlásbázisuk.

„Így nagyobb az esély arra is, hogy

találjunk egy-egy szupertehetséget, s persze próbálunk minél több, jó eredményt hozó versenyzőt nevelni

– említett egy további fontos szempontot is a fiatal szakember, kitérve rá, hogy két ifjúsági válogatott úszójuk van jelenleg: Bagi Zoltán és Rácz Zsombor.

„A sprinter Bagi tavaly is indult már ifi Eb-n, középdöntős volt,

idén van esélye rá, hogy érmet hozzon haza a korosztályos Európa-bajnokságról,

és ha érmes lesz, akkor mehet az ifi vébére is. A hátúszó Rácz Zsombortól azt várjuk, hogy mindenképpen döntőzzön az ifi Eb-n, s akár érmet is szerezhet” – mondta Nagy Péter, aki örömmel újságolta még, hogy bár eddig sem volt gond a vízfelülettel, időközben még egy medencével bővültek. A Szőnyi úti strandmedencét fedték be, amely oktatásra, a kis versenyzőcsoportoknak tökéletes.

(Kiemelt képünkön: a BVSC egyik legígéretesebb úszója, Bagi Zoltán Forrás: boon.hu)