Kosárlabda: a DEAC U21-es csapata bejelentkezett a bajnoki címért

Remek formát mutatnak az elmúlt hetekben, mi több immár hónapokban a DEAC fiataljai az U21-es férfi kosárlabda-bajnokságban. A Kovács Imre vezette debreceniek a január 4-én a listavezető Budapesti Honvéd otthonában elszenvedett 63–59-es vereségük óta most már két és fél hónapja nem kaptak ki. Ez idő alatt zsinórban nyolc meccset nyertek: sorrendben az Alba Fehérvárt, a PVSK-t, a Körmendet, a Sopront, az Atomerőmű SE-t, a Falcót, az NKA Pécset és a ZTE-t is megverték, így a hajdúságiak jelenleg 18/4-es mérleggel a második helyen állnak a tabellán, szorosan követve a 19/3-mal álló Honvédot. A győzelmi sorozatának köszönhetően a DEAC mostanra bebiztosította a helyét a korosztály évad végi nyolccsapatos országos döntőjében.

Az évad elején ősszel még keresgéltük egymást, és időbe telt mire összecsiszolódtunk. Különösen azt figyelembe véve, hogy párhuzamosan több bajnokságban is szerepelünk, és nyilván mindenhol igyekszünk helytállni

– mondta az Utánpótlássportnak a DEAC és az U20-as válogatott magasembere, Flasár Botond, aki meccsenkénti 14,8 pontja mellé még 10 lepattanót, illetve 3,3 gólpasszt is beletesz a közösbe, és a 24,4-es teljesítményindexével a debreceniek legjobb játékosa eddig ebben az évadban. – Összesen négy csapat programját kell összehangolni, mivel az U21-es keretünknek vannak olyan tagjai, akikre már az NB I/A-csoportos felnőttcsapatunkban számítanak, továbbá ott van még az NB I/B Piros csoportban szereplő U23-as együttesünk is, és eközben a fiatalabb korosztályból, az U19-esek közül is jó néhányan úgymond feljátszanak hozzánk. Emiatt szinte minden egyes U21-es bajnokira más és más összeállításban érkezünk, attól függően, hogy ki épp melyik csapatban játszik az adott héten. Nyilván, mindig próbáljuk a lehető legtöbbet kihozni a rendelkezésre álló keretből.

Úgy érzem, mostanra sikerült igazán összeszoknunk, az elmúlt időszakban a játékunk is egyre jobban és gördülékenyebben működik. A csapategység kiváló, a szakmai stáb pedig mindent megad nekünk, hogy jól teljesítsünk. A szezonban szépen lassan, meccsről meccsre fejlődünk, és bízunk benne, hogy a csúcsformánkat majd az országos döntőben tudjuk hozni.

Az őszi idényben még sokat küszködtünk a védekezésünkkel, de most már az is kezd összeállni. A tranzíciós játék az egyik legfőbb erősségünk, s ennek köszönhetően szinte minden meccsen nyolcvan-kilenc pontot dobunk. Rengeteget futunk, gyorsan játszunk, igyekszünk igazi modern kosárlabdát játszani, és ez mostanában a pályán is visszaköszönni látszik. Sok jó játékosunk van, minden meccsen más tud előlépni, ha arra van szükség. Igazi csapajátékot próbálunk a pályára vinni, folyamatosan jár a labda, mindig a legjobb helyzetet keressük, így nem meglepő az sem, hogy hatan-heten is tíz pont felett átlagol nálunk.

A célunk nem is lehet más, mint a bajnoki cím megszerzése.

Flasár Botond (fehérben) az U21-es és az NB I/B-s bajnokságban is a DEAC kulcsjátékosai közé tartozik Forrás: DEAC KA

Mindeközben a DEAC U23-as csapata – amelyet zömében azok a játékosok alkotják, akik az U21-ben is remekelnek – a felnőttmásodosztályban vitézkedik, méghozzá kifejezetten jól. A Pethő Ákos irányította együttes pillanatnyilag 14/7-es mérleggel a harmadik helyen áll az NB I/B-ben.

A B-csoport teljesen más terep, jóval keményebb, mint az U21-es bajnokság

– tette hozzá Flasár. – Ez tényleg sokat segít nekünk, hogy felnőttek ellen gyakorolhatunk és fejlődhetünk, és a másodosztályban szerzett tapasztalatokat aztán igyekszünk is kamatoztatni az U21-esek között. Ráadásul az NB I/B-ben eddig kifejezetten jó szezont is futunk, hiszen U23-as csapatként a másodvonal élcsapataival is felvesszük a kesztyűt. Próbálunk helytállni, és ezidáig abszolúte sikerült is. Természetesen, örülök neki és büszke vagyok rá, hogy az U21-es bajnokságban ilyen jól menetelünk és a második helyen állunk, viszont azt, hogy egy ilyen fiatal társasággal a B-csoportban jelenleg a harmadik helyen állunk, összességében én azt magasabb polcra helyezem, nagyobb sikernek tartom."

(Kiemelt képen: Flasár Botond Forrás: DEAC KA)