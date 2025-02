Kosárlabda: a soproni fiatalok kezdik felvenni a tempót az élvonalban

Ugrás a mélyvízbe – valami hasonló jelszóval és csupa korosztályos játékossal vágott neki a Darazsak Sportakadémia az ősszel az első osztályú szereplésnek. (A soproniak 14 fős keretéből ebben az évadban – két kivételtől eltekintve – mindannyian utánpótláskorúként játszanak a női NB I/A-csoportos kosárlabda-bajnokságban.) Ráadásul az akadémia első csapatának feljutásával nem mindennapi helyzet alakult ki, mivel így jelenleg két soproni együttes is ott van az élvonal mezőnyében: a három éve első magyar klubként Euroliga-győzelmet ünneplő, jelenleg a tabella harmadik helyén álló Sopron Basket, illetve az újoncként sereghajtó Darazsak Sportakadémia.

A Srdjan Radulovics vezette „kis Sopronnak” eddig – ahogyan az előzetesen várható is volt – nem sok sikerélményben volt része, ami a győzelmeket illeti. A fiatalok pillanatnyilag 0/16-os mérleggel állnak az alapszakasz kétharmadánál. Azonban hozzátartozik a teljes képhez, hogy az évad eleji nagykülönbségű vereségek után most már mind inkább sikerül nekik felvenniük a kesztyűt, és több – rutinos légiósokkal felálló – alsóházi együttest is megszorongattak.

A Darazsak fiatal, lelkes csapat, ma leckét kaptunk küzdeni akarásból tőlük

– a TFSE-MTK vezetőedzője, Hegedűs Péter például így nyilatkozott a soproniakról az egymás elleni meccsük után, amelyen a szezont még az Európa-kupa selejtezőjében nyitó fővárosiak a félidőben meglepetésre mintegy tíz ponttal álltak vesztésre a „csikócsapattal” szemben. (A legvégén végül érvényesült a papírforma, és fordított a TFSE-MTK.)

„Az évadot megelőzően több portálnak is beszéltünk róla, hogy ez nagyon nehéz döntés volt számunkra, hogy vajon vállaljuk-e az A-csoportban való indulást ilyen fiatal kerettel – kezdte Czukorné Hollós Anna, a soproni akadémia szakmai igazgatója az Utánpótlássportnak. – Természetesen, a terveink között szerepelt az élvonalbeli szereplés, de kicsit hamarabb jött el ez a pillanat, mint ahogyan mi azt elképzeltük. A nyáron végül úgy ítéltük meg, hogy mindenképpen szeretnénk élni ezzel a lehetőséggel.

Mára már teljes mértékben beigazolódott, hogy ez jó döntésnek is bizonyult. Azt látjuk, hogy a lányok dinamikusan fejlődnek, és fél év alatt rengeteget léptek előre. Sokan féltettek minket attól, hogy a játékosaink nem bírják majd mentálisan a nagy vereségeket, és emiatt lelkileg össze fognak törni.

Erre igyekeztünk előre felkészíteni a fiatalokat, valamint a szülőket is, hogy mégis miként álljanak hozzá ehhez a helyzethez. Ennek kapcsán sportpszichológus is foglalkozik a csapattal, ami azt hiszem, összességében meg is teszi a hatását.”

A Darazsak Sportakadémia színeiben korosztályos válogatottak sora edződik az élvonalban Fotó: Tóth Zsombor/Soproni Darazsak Sportakadémia

Tehát, valóban nem túlzás azt mondani, hogy bedobták őket a mélyvízbe, de úgy látni, kezdenek belerázódni a profi légkörbe.

Nem törtek meg a vereségek ellenére sem, hanem folyamatosan tudnak motivációt meríteni a meccsek jó periódusaiból.

Ami pedig szintén tapasztalható, hogy a fizikai képességekben jókorát javultak a lányok. Azt tudni kell, hogy félévente komplex kondicionális és kosárlabda specifikus felméréseket végzünk minden egyes játékosunkkal az akadémián. Most éppen emiatt különösen nagy kíváncsisággal vártuk, hogy az A-csoportban edződő fiataljaink esetében mit mutatnak az objektív eredmények, és azt mutatták a számok, hogy óriásit léptek előre a lányok mindkét aspektusban, erőnlétileg, gyorsaságban, agilitásban és a kosárlabdasport terén egyaránt. Ez nagyon fontos visszaigazolás volt számunkra, hogy megérte belevágni ebbe a projektbe.”

Hozzátette, ez nemcsak a meccsekről szól, hanem az edzésmunkáról is. Az utánpótláshoz képest a felnőtt profi közeg már a mindennapokban, az edzéseken is jóval nagyobb intenzitást és fókuszáltságot követel meg, és ehhez a játékosok jól adaptálódtak, szépen lassan felvették a ritmust.

„A játékban két szegmensben látunk hatalmas javulást: a gyorsabb döntéshozatal és a védekezés. Nyilván az első osztályú mérkőzések sebességben és taktikai repertoárban is sokkal magasabb szintet követelnek, mint bármilyen más kihívás, amivel a lányok korosztályos szinten vagy a B-csoportban korábban találkozhattak.

Egyszerűen rá vannak kényszerítve a játékosaink, hogy az egyes játékhelyzetekben ne a megszokott, sablon megoldásaikat válasszák, hanem ki kell lépniük a komfort zónájukból.

A védekezés pedig végképp az a terület, ahol nem lehet elbújni az A-csoportban, sem az egyéni, sem a csapatvédekezés felelőssége alól. A védekezést illetően mindig éles és reális tükörképet lehet kapni a játékosok teljesítményéről. Mindkét említett téren jól alkalmazkodtak a növendékeink, és a hetek, hónapok előrehaladtával egyre jobban megállták a helyüket.

Srdjan Radulovics tanítványai egyre szorosabb meccseket vívnak a riválisokkal az A-csoportban Fotó: Tóth Zsombor/Soproni Darazsak Sportakadémia

Elmondta, nagyon szeretnék, ha ez a munkájuk nemcsak egy évadra szólna, és sikerülne majd kiharcolniuk a bennmaradást, mert ez a projekt akkor lenne képes igazán elérni a célját. Ugyanis két-három idényre legalább szükség van ahhoz, hogy ezekből a lányokból ténylegesen meghatározó NB I/A-csoportos játékosokká váljanak.

„A korábbiakban a legnagyobb tehetségeink tizenhat-tizenhét évesen felkerültek a Sopron Baskethez. Amikor azonban a nagycsapatunk rendszeresen Euroliga Final Four-résztvevő volt és hosszú éveken át Európa krémjéhez tartozott, akkor az utánpótlásból éppen kikerülő ígéreteknek ez egyszerűen túl nagy ugrást jelentett a felnőttmezőnybe csöppenve

A Soproni Darazsak Akadémia első csapatának A-csoportban való indulása éppen azt a célt szolgálja, hogy a felnőtt élsportolóvá válás idejét le tudjuk rövidíteni,

egyfajta átmenetet, hidat tudjunk képezni ebben a folyamatban, és a juniorbajnokságból ne rögtön az európai elitszinthez kelljen felnőni a lányoknak. A tehetség beválásának ideje korábban akár három-öt év is volt, viszont ezzel a köztes lépcsőfokkal ezt a folyamatot le tudjuk rövidíteni.

Hangsúlyozta, a válogatott játékosaik rengeteget profitálhatnak a mostani szezonból.

„A magyar utánpótláskorú játékosaink – összesen nyolcan – egytől egyig tagjai valamelyik korosztályos nemzeti csapatnak, és remélem, közülük a nyáron minél többen sokat tudnak hozzátenni a válogatottaink sikerességéhez, mind az utánpótlás Eb-ken, mind az U19-es vébén is.”

(Kiemelt kép forrása: Soproni Darazsak Sportakadémia)