Cselgáncs: Jüttner Janka saját magát is meglepte ljubljanai sikerével

Mint arról beszámoltunk, jó néhány utánpótláskorú dzsúdós is tatamira lépett a múlt hét végén Ljubljanában rendezett felnőtt European Open-viadalon. A magyar fiatalok közül a Budaörsi SC 17 éves ígérete, Jüttner Janka szerepelt a legjobban, aki

meg sem állt a döntőig, és végül ezüstérmet szerzett az 52 kilósok mezőnyében.

Tavaly az ifjúságiak között Európa-bajnoki bronzéremig és világbajnoki ötödik helyig jutó Jüttner pályafutása során mindössze második felnőtt nemzetközi versenyén indult a szlovén fővárosban, ahol kiválóan teljesített: sorrendben ukrán, kanadai és olasz ellenfelet legyőzve bejutott a döntőbe, amelyben igencsak nagy csatára késztette a nála hét évvel idősebb, Grand Slam-érmes, francia Lea Metrot-t is, de végül a hosszabbításban Janka maradt alul.

Ugyanakkor fontos hangsúlyozni:

ezüstérmével Jüttner karrierje eddigi legjobb eredményét jegyezte a felnőttek között,

és kijelenthető, hogy a 2007-es születésű fiatal sokakat meglepve ért oda a dobogó második fokára az év első nemzetközi viadalán.

Igazából még saját magamat is megleptem ezzel az eredménnyel

– kezdte a 2024-ben az év legjobb hazai ifjúsági korú dzsúdósának is megválasztott Jüttner az Utánpótlássportnak. – Alapvetően nem voltak különösebb elvárásaim a verseny előtt, többek között azért sem, mert most indultam először European Open-állomáson. Korábban csak egyetlen egy felnőtt nemzetközi versenyen szerepeltem, még tavaly ősszel a málagai Európa-kupán, viszont azt tudni kell, hogy az Openek eggyel magasabb kategóriát képviselnek. Ráadásul a verseny előtti héten még betegeskedtem is, így először még a részvételem is kérdésesnek bizonyult, de szerencsére rendbe jöttem."

A 17 éves Jüttner Janka (bal szélen) a dobogó második fokán a felnőttek között Ljubljanában Forrás: EJU

„Ennek fényében úgy utaztam ki Szlovéniába, hogy csak nézzük meg, mire vagyok képes itt az idősebbek között. A legfontosabb mégiscsak a tapasztalatszerzés.

Ez pedig mindenképpen az előnyömre vált, hogy nem volt rajtam teher, egyszerűen élveztem a küzdelmeket, meccsről meccsre haladtam, és egyszer csak már a döntőben találtam magam.

Az volt a célom, hogy lehetőleg ne egymeccsesként jöjjek haza, hanem azért némi sikerélménnyel, legalább egy győzelemmel a tarsolyomban. Ez végül össze is jött, és az ukrán lány elleni nyitó meccs megnyerése után már minden további siker ajándék volt. Éreztem belülről, hogy erősek az ellenfeleim, nyilván nagy a szintkülönbség az ifjúsági és a felnőttmezőny között, de igyekeztem felnőni a feladathoz.

Amikor aztán bejutottam a döntőbe, és biztossá vált az éremszerzésem, tudtam, hogy bármi fog történni a döntőben, én már boldogan fogok hazamenni.

A finálé már csak hab a tortán volt. Az aranyért a francia lánnyal is ki-ki meccset vívtam, és még dobást is tudtam végrehajtani rajta. Bár a hosszabbításban végül ő jobbnak bizonyult, de azt hiszem, így sem panaszkodhatok. Összességében nagyon jó élményként éltem meg az egész versenyt."

Az ifjúsági korosztályból kiöregedve Jankát idén már elsősorban a juniorok mezőnyében láthatjuk, ugyanakkor a felnőttek között tett sikeres „kirándulás” nagy önbizalmat adhat neki, hogy a saját korcsoportjában is bőven lehet keresnivalója nemzetközi porondon. Elmondta: elsődleges célja, hogy kiharcolja a részvételt az év második felében esedékes junior Európa-, illetve világbajnokságra. A juniorválogatottal tavasszal majd Lignanóban kezdi meg a korosztályos Európa-kupa-szezont.

(Kiemelt kép forrása: EJU)