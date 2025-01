Utánpótlás 2025: vb- és Eb-k mellett EYOF is vár az idén a fiatalokra

LABDARÚGÁS

Sűrű tavasz vár a labdarúgó utánpótlás-válogatottakra: négy csapat szerepel majd az Európa-bajnoki selejtező második szakaszában. Az U19-esek és az U17-esek egyaránt március 19–25. között vívhatják ki az Eb-részvételt, igaz, mindkét együttesnek hatalmas bravúrra, csoportgyőzelemre van szüksége ehhez. Az idősebbek hazai pályán játszanak Dániával, Ausztriával és Izlanddal, míg az ifjabbak Portugáliába utaznak, ahol a házigazda mellett Szerbiával és Hollandiával csapnak össze. Az U19-es lányok már nem kvalifikálhatnak a kontinensviadalra, mert kiestek az A-ligából, de április 2–8. között visszajuthatnak a legjobbak közé, ha itthon az első helyen végeznek a Törökországgal és Bosznia-Hercegovinával kiegészülő hármasban. A két évvel fiatalabbak leányválogatottja pedig március 11–17. között Törökországban küzd majd az A-ligában, amelyben a rendezőn túl Svájccal és Lengyelországgal mérkőzik meg – a csoportelső kijut az Eb-re, a negyedik helyezett kiesik a B-ligába.

Klubfronton is izgalmas lesz az évkezdés, ugyanis

a Puskás Akadémia bejutott a legjobb harminckettő közé az UEFA Ifjúsági Ligában,

és a nyolcaddöntőbe kerülésért február 12-én az angol Aston Villát kell legyőznie a Pancho Arénában.

KÉZILABDA

Fel van adva a lecke a magyar kézilabda-utánpótlásnak, ha túl szeretné szárnyalni 2025-ben a tavalyi eredményeket. A nemzeti csapatok közül a serdülő fiúválogatott az idén debütál, méghozzá a júliusi, nyári EYOF-on. Hozzájuk hasonlóan a tavaly nyílt Európa-bajnoki bronzérmet szerző ifjúsági leányválogatott is ott lesz az Észak-Macedóniában megrendezendő multisporteseményen. Utóbbi csapatunk érdekes helyzetbe került, mert az EYOF után néhány nappal ifjúsági Eb is vár rá, így két keretet kell majd kialakítania Kun Attila szövetségi edzőnek. A 2024-es vb-n – még ifiként – bronzérmet szerző junior leányválogatott szintén kontinensviadalon méreti majd meg magát júliusban, az ifikhez hasonlóan Montenegróban. A tavaly Eb-bronzérmet szerző ifjúsági fiúk Egyiptomba utaznak augusztusban a világbajnokságra, és a juniorok is vb-n vesznek majd részt júniusban Lengyelországban – utóbbiak ezzel az eseménnyel búcsúznak az utánpótláséveiktől.

A junior férfi kézilabda-válogatott a nyári világbajnoksággal búcsúzik az utánpótlásévektől Forrás: MKSZ

KAJAK-KENU

A korábbi évekhez hasonlóan 2024-ben is joggal érdemelte ki a „világverő” jelzőt a magyar kajak-kenu utánpótlás, az U23-as, valamint az ifjúsági vb-n és Eb-n összesen 56 érmet szerzett a küldöttség, a nemzetek versenyét mindkét esetben utcahosszal nyerték a mieink.

A korosztályos válogatottak a nyáron folytathatják az éremhalmozást.

A sprintereknek a július lesz a kulcshónap, ekkorra esik majd a világbajnokság és az Európa-bajnokság is. Előbb az Eb-t rendezik meg július elején Romániában, ezt követően az évad utánpótlás-célversenyének Portugália ad otthont.

A maratoni szakágban a felnőttek és az utánpótláskorúak világversenyeit együtt tartják. Június elején Portugáliában kezdődik az Európa-bajnokság, míg a világbajnokságot szeptember 4–7. között Győrben rendezik meg.

ÚSZÁS

Mind medencében, mind nyílt vízen bőven lesz módjuk úszóutánpótlásunk legjobbjainak, hogy korosztályos világversenyeken gyarapítsák tovább a sportági medálgyűjteményt. A nyári hónapokban sűrűsödnek össze igazán a nagy események. Az ifjúsági úszó Európa-bajnokság július első napjaiban (1–6.) zajlik majd a szlovákiai Samorinban, vagyis Somorja olimpiai központjában, ahol június végén (26–28.) az U23-asok kontinensviadalát is megrendezik. Ugyancsak ötvenes medencében augusztus közepén (19–24.) ifjúsági világbajnokság keretében a romániai Otopeniben randevúznak a földkerekség legkiválóbb fiatal úszói, míg a 2025-ös nyári EYOF-nak Észak-Macedónia fővárosa, Szkopje ad otthont július 20. és 26. között. A nyílt vízi úszók ifjúsági Európa-bajnokságának a portugáliai Setúbal lesz a házigazdája június 19-től 21-ig.

Tavaly a 16 év alattiak mezőnyében világ- és Európa-bajnokságot is nyert a nyílt vízi váltónk. Balról: Bartalos Anna, Nagy Napsugár, Huszti Márton és Kárpáti Máté Forrás: musz.hu

SPORTLÖVÉSZET

2025 több újdonságot is tartogat fiatal sportlövőinknek. Eddig hivatalos egyéni Eb-n és vb-n csupán a juniorok lőttek, az idén viszont az alacsonyabb korosztályok is érdekeltek lesznek nagy nemzetközi versenyeken. A sportág számára fontos lépés, hogy a sportlövészet debütál az EYOF-on, továbbá az U16-osok és az U18-asok számára külön 10 méteres Európa-bajnokságot rendeznek. Utóbbinak februárban az észt főváros, Tallinn lesz a lebonyolítója, és az újítás azért fontos, mert a korosztályok képviselői eddig csak az idősebbek között tudták kiharcolni az Eb-részvételt, és ott értelemszerűen kevesebb sikerélményhez jutottak. A juniorok 10 méteres Eb-je március elején kezdődik Eszéken, és reménykeltő, hogy a horvátországi helyszínen már számos kiváló magyar eredmény született.

VÍZILABDA

Ebben az évben egyelőre csak annyi biztos, hogy megint három korosztály vesz részt világversenyen. A fiúk és a lányok számára egyaránt U20-as világbajnokságot, valamint U18-as és U16-os Eb-t rendeznek. A hazai szövetség tájékoztatása szerint azonban még hivatalos, nemzetközi szervezet által is megerősített helyszíne egyik eseménynek sincs. De bárhol is kelljen vízbe ugraniuk játékosainknak, csapataink minden világversenyre a legfényesebb éremért utaznak. Külön büszkeség, hogy a felnőttek alatti, U20-as korosztályban férfi- és női válogatottunk is címvédőként érkezik a vb-re.

Két éve a Kovács Róbert által irányított fiúk Bukarestben, a Benczur Márton vezette lányok Coimbrában álltak fel a vb-dobogó tetejére.

A magyar korosztályos vízilabdacsapatok minden világversenyre a legfényesebb éremért utaznak Fotó: Kovács Anikó

ATLÉTIKA

A páratlan évben korosztályos atlétáink ismét három nagy nemzetközi versenyre készülhetnek. A júliusi, szkopjei EYOF-on újabb ígéreteink mutathatják meg magukat a kontinens legjobbjai ellen, de még közvetlenül előtte megrendezik az U23-as Európa-bajnokságot a norvégiai Bergenben. Ebben a korosztályban már többnyire a felnőttek között is remeklő fiatalok szerepelnek. Augusztusban egy másik északi helyszín, a finnországi Tampere lesz házigazdája az U20-as kontinensviadalnak.

VÍVÁS

Utánpótláskorú vívóink között javában zajlik a harc az Eb- és vb-indulást érő ranglistahelyekért. Az évadbeli versenynaptár nem kedvez a felkészülésnek, többen még a február végi, március eleji kadét és junior Európa-bajnokság előtt néhány nappal is válogatóviadal pástján állnak. A két korosztály Eb-jét a törökországi Antalyában rendezik, a vb-re pedig áprilisban a kínai Vuhszi városa várja a résztvevőket. Tavaly a nápolyi Eb-n tizenegy érmet gyűjtöttek a magyarok, a kadét tőrmezőnyben Kollár Anna, a junior kardozók között pedig a női csapat (Domonkos Emese, Kónya Csenge, Kovács Zsanett, Spiesz Anna) lett aranyérmes. Aztán a rijádi vb-n a fiataljaink szereplése elmaradt a várakozásoktól. Az U23-asok Eb-jét április végén Tallinnban tartják.

Az évadban eddig nyújtott teljesítményeket látva

joggal bizakodhatunk, hogy tovább folytatódik a magyar éremhalmozás minden fronton.

BIRKÓZÁS

Az elmúlt évek éremtermése után ebben az esztendőben is érdemes lesz odafigyelni birkózóinkra a korosztályos világversenyeken. Mindenképpen az élre kívánkozik a 19 éves Darabos László, aki a kötöttfogásúak nehézsúlyú mezőnyében világbajnoki címvédőként vághat neki az utolsó U20-as évének. Ugyanakkor Takács Ferenc tanítványának nemcsak vb-, hanem Eb-aranya is van már a juniorkorosztályból, így

most megpróbálkozhat az egy azon éven belüli duplázással.

Szintén nagy reményekkel készülhet az új évre Lévai Levente (77 kg), aki tavaly U20-as Európa-bajnokként és vb-bronzérmesként zárt, így igencsak magasra tette a lécet, ha utolsó éves juniorként szeretné felülmúlni az előző évi sikereit. Szokás szerint a lányoktól is várhatjuk majd az érmeket. A szakág legnagyobb hazai reménységének, a többszörös utánpótlás világ- és Európa-bajnok Elekes Enikőnek (65 kg) a korosztályváltás után ebben az évben már az U23-asok között szurkolhatunk.

KOSÁRLABDA

Újabb sűrű év előtt állnak a korosztályos kosárlabda-válogatottak. Az esztendő csúcseseményét a július közepén Brnóban rendezendő U19-es leány-világbajnokság jelenti, és különösen annak a fényében övezheti majd kiemelt figyelem a viadalt, hogy a női szakágban legutóbb három évvel ezelőtt, még 2022-ben szerepelt magyar csapat vb-n. A lányok a tavalyi U18-as Európa-bajnoki hatodik helyezésükkel harcolták ki a helyüket a világ 16 legjobb csapata között, és kisebb bravúrral akár a vb-n is odaérhetnek a legjobb hat közé.

Az U19-es leány nemzeti csapat vb-szereplése mellett az U20-as, U18-as és U16-os válogatott egyaránt Európa-bajnokságra készülhet. Ráadásul az U20-as női együttes hazai pályán, Miskolcon küzd meg a feljutásért a B-divíziós kontinensviadalon. A fiúszakágban az idén remélhetőleg már sikerült áttörést elérniük a mieinknek: az U18-as fiúknak reális esélyük lehet a második vonalból történő feljutásra.

ÖTTUSA

Utánpótláskorú öttusázóink minden évben részt vehetnek Európa-, valamint világbajnokságon, és ez 2025-ben sem lesz másképp. Magyar szempontból a leginkább várt esemény a junior-világbajnokság, amelynek június végén Székesfehérvár lesz a helyszíne. A korosztály Eb-jét ugyanezen hónap elején a lengyelországi Dronzków-ban rendezik. A juniorok a legutóbbi világbajnokságon a többi korosztályos világversenyhez képest visszafogottabban szerepeltek, ezúttal azonban a hazai környezet segíthet az emlékezetes eredmények elérésében. Az U17-esek vb-je Dél-Afrikában, az Eb-je Spanyolországban lesz, az U19-esek pedig Portugáliában Eb-n, Litvániában vb-n mérethetik meg magukat. Tavaly óta az U15-ösök számára is rendeznek Eb-t és a vb-t. Előbbinek most Portugália, utóbbinak Egyiptom ad otthont. A világversenyeket szeptember elejéig lebonyolítják.

A junior öttusázók világbajnokságának 2025-ben Székesfehérvár ad otthont Forrás: UIPM

TRIATLON

Emlékezetes évet zártak 2024-ben a magyar triatlonosok,

és a sportág hazai képviselőinek eddigi legsikeresebb esztendejéhez az utánpótlás is bőven hozzátett: fiataljaink összesen hét érmet szereztek a korosztályos világversenyeken. Az idén folytatódhat a remek szereplés: a junior Európa-kupák mellett ismét megrendezik az ifjúságiak Európa-bajnokságát, amelynek szeptember közepén Ausztria ad majd otthont. Az U23-as és junior Európa-bajnokság helyét és idejét még nem közölte a nemzetközi szövetség, az év legfontosabb korosztályos világversenye, az U23-as és junior-világbajnokságot pedig október közepén tartják Ausztráliában.

(Kiemelt képen: a kardozó Csonka Dorottya (jobbra) tavaly Rijádban szerzett kadétvilágbajnoki címet, az idén Vuhsziban bizonyíthat vb-n Fotó: Bizzi Team)