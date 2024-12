Vívás: sokra hivatott kardcsapat nyerte meg a gyáli junior-világkupát

Pazarul szerepeltek a magyar lányok a múlt hét végén Gyálon rendezett junior női kard-világkupaverseny csapatviadalán.

A Kovács Laura keretedző által vezetett

Csonka Dorottya, Domonkos Emese, Kónya Csenge, Spiesz Anna

összeállítású négyes a döntőig Ukrajna, Egyesült Államok és Románia együttesén lépett túl, a fináléban pedig az üzbégeket győzte le 45:42-re. A junior női kardválogatott ezzel zsinórban a harmadik világkupaversenyén szerzett aranyérmet.

Spiesz Anna is kitett magáért az üzbégek elleni döntőben Forrás: MVSZ

Ígéreteink egyéni versenye nem sikerült a legjobban, hiszen egyikőjük sem jutott a legjobb nyolc közé, a csapatdiadal azonban kárpótolhatta korosztályos legjobbjainkat.

„Bizakodva vártam a hétvégét, mert bár tudtam, hogy erős lesz a mezőny, magunkat is a legjobbak közé sorolom – mondta Kovács Laura az Utanpotlassport.hu-nak. – Csapatban meg is tudtuk ezt mutatni. Az egyéni verseny után maradhatott hiányérzet a lányokban, de ez most így sikerült.

A korábbi szerepléseikkel, eredményeikkel maguknak tették magasra a lécet.

Mindenesetre az, hogy tizenketten is ott voltak a legjobb hatvannégyben, mutatja a hazai női kardvívás széles és ígéretes utánpótlásbázisát.”

Balról: Kónya Csenge, Domonkos Emese, Kovács Laura keretedző, Spiesz Anna, Csonka Dorottya Forrás: MVSZ

A válogatott trénere szerint a lányok a csapatversenyt úgy nyerték meg, hogy közel sem a legjobb formában vívtak. Ez ugyancsak a vívóink erejét jelzi.

„Ahogy mondani szokták, csak azt tudjuk legyőzni, aki szemben áll velünk a páston. Ezt megtettük. Egyébként ritka, hogy ennyi ország képviselője ott van egy versenyen, bár a tapasztalat alapján nem mindenki a legerősebb fiataljaival érkezett. A mi válogatottunkat viszont most is nagyon sokra hivatott lányok alkották,

akik között az egyéni versenyben van egészséges rivalizálás, de a csapatküzdelmekkor mindent megtesznek egymásért és Magyarországért.

Nagy a harc válogatottba kerülésért, de úgy gondolom, hogy aki ott lesz a korosztály világ- és Európa-bajnokságán, az méltó módon tudja majd képviselni hazánkat. A junior női kardcsapat az elmúlt időszakban rendre remek sikereket ért el. Ez azonban nem kell, hogy terhet tegyen a lányokra. Továbbra is a sikerorientáltságnak kell dominálnia, nem a kudarckerülésnek.”

(Kiemelt kép forrása: MVSZ)