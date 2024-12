Torna: sikeres évet zárt a fiúutánpótlás

Hazai és nemzetközi versenyektől telített sűrű versenyszezonon vannak túl a magyar utánpótláskorú tornászok, akik december elején a csehországi ORV-vel zárták idei szereplésüket, amikor is hét éremmel tértek haza Brnóból, ebből pedig hatot a fiúk nyertek. Ugyanakkor ebben az esztendőben nemcsak az Olimpiai Reménységek Versenyén szerepeltek jól a fiúszakág képviselői, hanem a rimini Európa-bajnokságon és a bahreini Gymnasiadén is. Utóbbin úgyszintén hét érmet szereztek a fiatalok, és

a négy ezüst, illetve egy bronz mellett két magyar arany is született Manamában: Zámbori Zala gyűrűn, Sas Nándor lólengésben győzött.

A tavasszal Olaszországban megrendezett ifjúsági Eb-n a válogatott első számú versenyzője, az EYOF-győztes Zámbori Zala végül a sérülése miatt nem indulhatott, ám így sem panaszkodhatott a szakvezetés a fiúk szereplése kapcsán. Bogyó Dániel és Kis Dominik révén ketten is bejutottak a fináléba egyéni összetettben, emellett Bogyó lólengésben is finalista volt, a nyolcadik helyen végzett, míg a csapatversenyben hetedikek lettek mieink a kontinensviadalon.

Minden tekintetben eredményes évet tudhatunk magunk mögött

– mondta Puskás Jenő, a fiúutánpótlás szövetségi kapitánya. – Az említett három verseny volt az esztendő három legfontosabb eseménye a számunkra, és valamennyin jól teljesítettek a fiatalok. Minden idők egyik legjobb ifi Eb-szereplését produkálták a srácok. Annak ellenére mondhatom ezt, hogy Zámbori Zalát nélkülöznünk kellett, tőle egyéni összetettben és több szeren is várhattunk volna döntőbe jutást, sőt nyújtón akár az érem közelébe is odaérhetett volna. Ezzel együtt sem lehet hiányérzetünk, mert a válogatott összességében így is nagyszerűen szerepelt.

Zala aztán a Gymnasiadén bizonyította is, hogy nem véletlenül számoltunk volna vele az Európa-bajnokságon, ugyanis Bahreinben, a középiskolások világjátékán a magyar csapat legjobbjaként zárt, négy éremmel.

Puskás Jenő szövetségi kapitány szerint jól teljesítettek idén a korosztályos fiú tornászok Forrás: fradi.hu

Zámbori egyéni összetettben második, a csapattal és talajon is másodikként zárt, továbbá mint már említettük, gyűrűn aranyérmet nyert.

„Természetesen rajta kívül is dicséret illeti a válogatott tagjait. Az ORV-n például már a legjobbjaink közül többen nem is indultak: Bogyó Dániel sérülési miatt maradt távol, míg Zámbori Zala már a korosztályváltásra készül, hiszen a jövő évtől már a felnőttek között kell helytállnia. A hiányzók ellenére a Markó Levente, Nyikos Bernát, Kiss Marcell, Kis Dominik, Sas Nándor összeállítású válogatott végül jó néhány dobogós helyezést tudott begyűjteni az Olimpiai Reménységek Versenyén. Egyébként a három kiemelt megméretés mellett is sűrű éven vagyunk túl. Indultak tornászaink többek között Berlinben, Mariborban és Linzben is nemzetközi versenyen, illetve tavasszal a legrangosabb itthoni viadalon, a Budapest-kupán is rendkívül nívós nemzetközi mezőny gyűlt össze.

Örömteli látni, hogy mind minőségben, mind mennyiségben jól áll a fiú tornászutánpótlás.

A jelenlegi ifjúsági válogatottat képező 2006-2007-es születésűek után is megvan a megfelelő merítés, és fel-feltűnnek olyan ígéretes versenyzők, akik sokra hivatottak. Tehát, bátran merem mondani: folyamatosan bővül a bázisunk, és minden évjáratban akad egy-két kiemelkedő képességű versenyző, ami mindenképpen szép jövőképet vetít előre a sportágunk számára."

(Kiemelt képen: a Gymnasiadén egyaránt aranyérmes Zámbori Zala (balra) és Sas Nándor Forrás: MATSZ)