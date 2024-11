Vízilabda: Fráter Olivér 13 évesen góllal debütált az ob I-ben

A múlt héten az FTC hazai medencében 18–9-re győzte le az UVSE-t a férfi vízilabda ob I-ben. A találkozón a Nyéki Balázs edzette hazai csapatban is több utánpótláskorú pólós kapott játéklehetőség, a másik oldalon Vincze Balázs vezetőedző viszont mindjárt öt reménységnek (Nagy Benedek, Szabó Ákos, Héder Márton, Fráter Olivér, Orbán Bence) is első ízben szavazott bizalmat az élvonalban.

Közülük is a legifjabb, a mindössze 13 éves, 2011 márciusában született

Fráter Olivér, aki nemcsak játszott, hanem egyúttal megszerezte első ob I-es gólját,

ráadásul a bajnoki és kupacímvédő, Bajnokok Ligája- és európai Szuperkupa-győztes együttes ellen.

Fráter Olivér 13 évesen tette le a névjegyét az élvonalban Forrás: UVSE

Nem újdonság, hogy Vincze Balázs egészen fiatal játékosokat is bedob a mély vízbe. Például két évaddal ezelőtt Pintér Noah, az előző idényben pedig Szaka Olivér mérethette meg magát UVSE-színekben a nagyok között egyaránt 14 esztendősen. Fráter Olivér most lejjebb tornázta az első osztályba történő belépés korhatárát.

„És nem ötméterest helyezett be a kapuba, hanem akciógólt lőtt, ami ennyi idősen nagyon dicséretes” – mondja Vincze Balázs a reménység találatáról, majd a döntését magyarázza:



„A szoros, ki-ki mérkőzéseken nem tudok lehetőséget adni az ígéretes fiataljainknak, de vannak alkalmak, amikor megmutathatják magukat az élvonalban. Most jól sült el, hogy a vízben voltak, hiszen 18–9-et játszottunk a Fradival úgy, hogy az ellenfél nem érezte tiszteletlenségnek a tizenéveseink szerepeltetését. Az ob I-es játéklehetőséget kiváló edzésmunkával és megfelelő hozzáállással lehet kiérdemelni. Fontos azonban, hogy

egy meccstől még senki nem lesz ob I-es játékos, de abban bízom, hogy attól a néhány perctől a fiatalok extra lelkesedést, löketet kapnak.

Testközelből láthatják, érezhetik, hogy ha továbbra is alázatosan, koncentráltan dolgoznak és folyamatosan fejlődnek, akkor hova juthatnak el. Például Fráter Olivér is játszott már a serdülő- és az ifibajnokságban is, de neki elsősorban még a gyermek- és az eggyel fiatalabb, saját korosztályában kell jól teljesítenie hétről hétre. Viszont úgy gondolom, nem árt, ha valaki korán megtapasztalja, hogy a különböző szinteken milyen a gondolkodás és a játék sebessége, milyen fizikális eltérések vannak. Lényeges, hogy az edzői döntéseket a játékos és a szülő is megértse, elfogadja. A cél az, hogy ezekből a gyerekekből idővel valóban első osztályú, válogatott vízilabdázók váljanak.”

Fráter Olivér egyébként négyévesen kezdett el úszni a Sportliget SE-ben, vízilabdázóként 2019-től az ausztráliai Sydney-ben az UNSW gárdájában, majd az FTC-ben nevelkedett; 2023-ban csatlakozott az UVSE-hez.

(Kiemelt képünkön: Fráter Olivér Forrás: UVSE)