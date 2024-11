Ökölvívás: szívvel-lélekkel megy a munka Kiskunfélegyházán

Immár közel negyed évszázada a kiskunfélegyházi ökölvívás központi figurája Ramocsa Sándor, a Papp László Akadémia vezetőedzője és szakosztályvezetője, aki 1998 óta dolgozik edzőként a városban.

Az utánpótlással foglalkozó szakember elhivatottságát jól mutatja, hogy a nehezebb időkben is kitartott,

volt, amikor a saját lakhelyén felállított fóliaházban, vagy épp a libaistállóban oktatta a fiatalokat.

Jelenleg egy – a korábbiakhoz viszonyítva kimondottan jól felszerelt – teremben tartja az edzéseit, szinte zéró támogatásból, ám annál nagyobb elhivatottsággal.

„Boldog vagyok a sikerek miatt, de

még fontosabb, hogy a kezem alól kijövő ökölvívók mind megtalálták a helyüket, a számításukat a ringben és azon kívül is.

A Jóistenben való hit a legfontosabb, ami által olyan áldásos útra léphetünk, ami a javunkra válik – ezt is igyekszem átadni a fiataloknak” – mondja Ramocsa az Utánpótlássportnak, aki versenyzőkorában felnőtt magyar bajnok lett, válogatott volt, sőt a profik között is megmutatta a tudását.

A lehetőségek ellenére azonban a jó eredmények sem kerülik el a szakosztályt, a serdülő országos bajnokságon Mészáros Dominika aranyérmet hozott a klubnak, míg Tajti Márkó a juniorok ob-ján zárt harmadikként.

A kiskunfélegyházi büszkeségek egy része a falon Fotó: ND

Karácsonykor mindig fát állítunk a teremben.

Ezt a gyerekek nagyon várják, azért is, mert ilyenkor kerül fel a dicsőségfalra annak a fiatalnak a képe, aki magyar bajnoki címet nyert vagy világversenyen szerepelt.”

Utóbbira is számos példát lehet mondani Ramocsa edzői pályafutásából, a legjobb eredményt a serdülő Európa-bajnoki címével Mihály János érte el. A szakember azonban hangsúlyozza, hogy elvárja, a tanítványai a tanulásra is legalább annyira figyeljenek oda, mint a sportra.

„Erre is időt kell szakítani, hiszen a bokszon kívül is van élet, de a sport nagyon fontos. Ezúton tudjuk Papp Laci bácsi emlékét is őrizni, akinek a családja hozzájárult a név viseléséhez, ezt külön köszönöm nekik.”

(Kiemelt képünkön: a fiatal bunyósok hallgatják Ramocsa Sándor eligazítását Fotó: ND)