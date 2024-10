Ökölvívás: öt bronzéremmel zárta a magyar válogatott az U22-es Eb-t

Népes csapattal, tizenkilenc indulóval várta a magyar válogatott az U22-es ökölvívó Európa-bajnokság kezdetét.

„Több olyan bunyósunk is van, aki joggal pályázik a dobogós helyekre. Közülük többen már korábban szereztek érmeket világversenyen, nem ismeretlen számukra ez az akadály, a legfontosabb viszont továbbra is az, hogy sok tapasztalatot gyűjtsenek és növeljék a mérkőzésszámot, hiszen félig már beléptek a felnőttmezőnybe” – mondta az Utánpótlássportnak Varsányi Áron válogatott edző a start előtt. Végül öten zártak dobogós helyen, a döntőbe viszont egyik fiatal sem tudta beverekedni magát.

A férfimezőnyben egyedül Zsigó Csaba (48 kg) jutott be az elődöntőbe, két meccset nyerve, a legjobb négy között viszont már nem bírt az ír ellenfelével. Rajta kívül Gémes Levente (75 kg) kezét is kétszer emelték fel, ám ő a legjobb 32 között kezdte meg a szereplést, így a negyeddöntőig jutott. Meccset rajtuk kívül még Oláh Levente (63,5 kg) és Simon Márkó (80 kg) nyert.

A nők között Szeleczki Lilla (48 kg), Horváth Kármen (52 kg) és Nakota Veronika (81 kg) is egy győzelem után jutott be a legjobb négybe, ami végül a végállomást is jelentette nekik; Nakota végül az elődöntőben sérülés miatt nem tudott ringbe lépni. Hoffmann Réka (+81 kg) érme már a sorsolás után biztossá vált, ugyanis a legjobb négy között kezdett, ám kikapott, így ő is bronzéremmel utazhat majd haza.

A magyar küldöttségnek tehát összesen öt bronzérem és kilenc meccsgyőzelem jutott;

a medálok számát tekintve a tavalyi kiíráshoz képest sikerült előrelépni, akkor ketten álltak fel a dobogó legalsó fokára.

A magyar válogatott kerete az U22-es ökölvívó Eb-n:



Nők:



48 kg Szeleczki Lilla

50 kg Mezei Petra

52 kg Horváth Kármen

54 kg Horváth Laura

57 kg Dobos Rebeka

60 kg Harcos Zoé

70 kg Kovács Nikolett

75 kg Komjáthi Nóra

81 kg Nakota Veronika

+ 81kg Hoffman Réka



Férfiak:



48 kg Zsigó Csaba

57 kg Koloszár Valentin

60 kg Kovács Kruzitó

63,5 kg Oláh Levente

67 kg Buza Rafael

71 kg Énekes Dominik

75 kg Gémes Levente

80 kg Simon Márkó

92 kg Kiss Levente

(Kiemelt képünkön: Szeleczki Lilla akcióban Forrás: MÖSZ)