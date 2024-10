Labdarúgás: az U16-osok négy gólt rúgtak a luxemburgiaknak

Az U16-os labdarúgó-válogatott Telkiben játszott a luxemburgiak korosztályos csapatával felkészülési meccset. A hazai szövetségi honlap beszámolója szerint remek erőkből és nagyrészt honosított játékosokból álló együttest látott vendégül. A mieinknél többen is hiányoztak a korábbi alapcsapatból, így a szakmai stáb új játékosokat is kipróbálhatott.

A mérkőzés első perceiben egyik fél sem tudott jelentősebb mezőnyfölényt kialakítani, de a 10. percben a vendégek védelmi hibát kihasználva megszerezték a vezetést. A mieink a folytatásban több lehetőséget is kidolgoztak, és a 38. percben Juhász Martin átlövésével egyenlítettek. Luxemburg a fordulás után gyorsan visszavette az előnyt,

de a játékrész közepén a magyarok bő három perc alatt három gólt jegyeztek

(Wiesner Balázs két perc alatt kétszer is eredményes volt), ezzel kétgólos előnyre tettek szert. A folytatásban mindkét csapat előtt adódtak helyzetek, de újabb gól nem született, 4-2-re nyert a magyar válogatott.

„Ellenfelünknél nagyszerű egyéni képességekkel rendelkező futballisták játszottak, a luxemburgiak erősségéről sokat elmond, hogy a közelmúltban kétszer is legyőzték a hollandokat – mondta a mérkőzés után Szabados József szövetségi edző. – Nagy iramú, színvonalas mérkőzést vívtunk, rengeteg hasznos tapasztalatot szereztünk,

az ilyen találkozókból lehet a legtöbbet tanulni.

Az eredmény mellett annak is örülök, hogy bár elkerülhető gólokat kaptunk, az átmeneteink veszélyesek voltak, és a második félidőben már a védekezésünk is jól működött, emellett többen is jó egyéni teljesítményt nyújtottak.”

A két csapat csütörtökön 11 órakor ismét megmérkőzik egymással Telkiben.

U16-OS FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS, TELKI

Magyarország-Luxemburg 4–2 (1–1)

Magyarország: Ostoici Stefan - Acsai Dominik, Papp Máté (Varga Zalán, 78.), Russnák Áron, Szakáll Dénes - Görög Vincent (Berekméri-Szigeti Ákos, 68.), Ratkai Ádám, Juhász Martin (Skotner Zoltán, 78.), Wiesner Balázs (Zsolnai Dávid, 68.) - Kiss Máté (Gyánó Marcell, 78.), Varga Zsolt (Somogyi Tamás, 68.)

Gólszerzők: Juhász Martin 38., Wiesner Balázs 62., Wiesner Balázs 63., Varga Zsolt 65., ill. Alves Maledo 10., De Castro Rolo 47.

