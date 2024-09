Vízilabda: „Csak a vb-arany jár a fejünkben” – Lendvay Zoé

Jövőhét hétfőn igen nívós kihívóval szemben, az Egyesült Államok ellen kezdi meg szereplését az U18-as leány vízilabda-válogatott a korosztály csengtui világbajnokságán.

A kínai seregszemlére önbizalommal telve érkezhet a magyar csapat,

ugyanis is ez a 2006-os születésűekre épülő gárda remekelt az eddigi világversenyein.

A Lendvay Zoéval felálló U18-as leányválogatott felkészülten várja az Eb-t Forrás: European Aquatics

A kezdetektől fogva dr. Sike József által irányított korosztály sikersorozata 2021-ben Szentesen kezdődött, amikor a lányok megnyerték az U15-ös Európa-bajnokságot, majd egy évvel később Görögországban U16-os világbajnok lett az együttes, tavaly pedig Törökországban érdemelt ki U17-es Eb-aranyat. A három torna alatt a magyar ígéreteket megszorongatni is alig tudták az ellenfelek, a legutóbbi Eb-döntőjükben a spanyolokat múlták felül 11–8-ra.

Ráadásul rutin szempontjából nem mellékes, hogy a keret jelentős része folyamatosan lehetőséget kapott az idősebbek válogatottjaiban is, így például sokan ott voltak a közelmúltban a zágrábi U19-es Eb-n Benczur Márton vezetésével ezüstérmes csapatban is, továbbá a nemzeti alakulat már U20-as világbajnokokkal is büszkélkedhet.

Lendvay Zoé is a legfényesebb éremért megy Kínába Forrás: European Aquatics

Az indulás előtt a válogatott egyik sokra hivatott játékosa, a 18. születésnapját a vb után ünneplő Lendvay Zoé bizakodva nyilatkozott.

„Ezzel a korosztállyal az elmúlt három évben mindegyik világversenyünkön az első helyen végeztünk, így nem kérdés, hogy ezúttal is csak az aranyérem jár a fejünkben – mondta az UVSE kitűnősége. – Az újabb siker biztosan nem a hozzáálláson fog múlni, mert

a csapatszellem kiváló, a játékosok nagyon elhivatottak, alázatosak és készek a végsőkig küzdeni egymásért.

Felkészülten várjuk a kezdést, és magabiztosak vagyunk, hiszen számos erénye van a csapatunknak. Úgy gondolom, hogy a centerjátékunk rendkívül jó, Varró Esztert és Horváth Zsófit nagyon nehezen tudják megfogni az ellenfelek, és a kapusainkra is számíthatunk. Torma Luca például mindhárom eddigi világversenyünkön a torna legjobb kapusa lett. Nem mellesleg a játékosaink fizikuma is a legjobbak között van a mezőnyben. Nagyon büszkék vagyunk rá, hogy Magyarországot képviselhetjük, és mindent meg fogunk tenni a győzelemért.”

(Kiemelt képünkön: Lendvay Zoé Forrás: European Aquatics)