Súlyemelés: egyéniben Árva és Bunász volt a legjobb az ORV-n

Két korcsoportban, az U23-as és az U18-as kategóriákban hirdettek végeredményt az elmúlt hét végén a V4-ekhez tartozó országok, vagyis Csehország, Lengyelország, Szlovákia és Magyarország súlyemelői között, akiknek viaskodása javarészt a mieink sikereit hozta.

Azért nem minősíthető mégsem átütő erejűnek fiataljaink szereplése a vetésforgó alapján ezúttal Szlovákiában, a kétezernél is kisebb lélekszámú Bobrovban (magyarul Bobróban) lebonyolított négyes megméretésen, mert két egyéni első helyet szereztünk ugyan, ám a csapatok versenyében – amelyben a fő vetélkedés folyt – egy győztes pozíció mellett be kellett érnünk egy második helyezéssel is.

Ami a végső diadalt illeti, a négyfős lány- és ötfős fiúalakulatok „súlyos ütközete” a 18 év alattiaknál hozott aranyérmet, miután

mi gyűjtöttük a legtöbb pontot az úgynevezett Sinclair-számítás szerint,

ahol is a szakítás- és lökésteljesítmény összegzéséből adódó összetett eredményt viszonyítják az adott súlyemelő testsúlyához. E százalékok együttese alapján a magyar U18-as csapat bizonyult a legjobbnak, megelőzve a cseh, a lengyel és a szlovák riválisokat. Az egyéni értékelés szerint a fiúknál szintén magyar elsőség született a 2007-es születésű Bunász Gábor révén. A REAC SISE versenyzője 68 és fél kilóval mérlegelt, s ezzel a testsúllyal hozta össze összetettben a 245 kilogrammot, amivel a legmagasabb Sinclair-pontszámot gyűjtötte, s végzett az élen nemcsak kor- és súlycsoportjában, hanem az U18-as fiúk teljes mezőnyét tekintve is.

Az U23-asoknál a csapatversenyt Lengyelország nyerte Magyarország, Csehország és Szlovákia előtt. A „szólisták” külön versenyének végső sorrendjét tekintve azonban itt is akadt örülni való a piros-fehér-zöld színekért szorítóknak: Árva Cintia, a Kecskeméti TE 2002-es születésű emelője 54,44 kilós testsúllyal jutott el összetettben 172 kilogrammig, amivel a legjobb százalékot érte el a hölgyek abszolút sorrendjében , az „idősebb fiatalok” között.

A V4-ek súlyemelő olimpiai reménységeinek évente ismétlődő versengéséről - akár mihez tartás végett is - hadd idézzük vissza az előző két esztendő sorrendjét: 2022-ben átütő magyar sikerrel zárult a négyes viadal, a mieink biztosan utasították maguk mögé a lengyeleket, a cseheket és a szlovákokat egyaránt. 2023-ban a végeredmény ugyanazt a sorrendet mutatta, csak éppen a rangsor ekkor nem velünk kezdődött: Lengyelország győzött ugyanis mind a két csapatversenyben Magyarország küldöttsége, s a néhai Csehszlovákia utódállamait reprezentáló válogatottak előtt.

(Kiemelt képünkön: a 21 éves Árva Cintia volt a legjobb az egyéni értékelésben az U23-as lányok között Forrás: Facebook)