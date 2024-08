Öttusa: „Az edzéstársam olimpiai bajnok, képes vagyok Eb-t nyerni!”

Mint arról beszámoltunk, a Szófiában rendezett junior öttusa Európa-bajnokságon nagyszerű versenyzéssel szerzett aranyérmet a 19 éves Tamás Botond.

Az UTE ígérete három éve U17-es világbajnoki címet érdemelt ki, tavaly pedig már az U19-esek között remekelt, és nyert a vb-n, valamint az Eb-n is ezüstérmet.

Folyamatos fejlődéséről tanúskodik, hogy az idén már a juniorok mezőnyében is a legjobbak közé tartozik.

A bulgáriai Eb előtt az egyiptomi junior-vb-n is megmérette magát, és ott a 17. helyen zárt.

„A junior-világbajnokság után csalódott voltam, de nem a helyezés bosszantott a legjobban, hanem az, hogy magamhoz képest gyengébben szerepeltem – mondja Botond. – Az Európa-bajnokságra ezért igyekeztem mentálisan is a lehető legfelkészültebben érkezni, mert ez volt az idén az utolsó dobásom, azaz

még itt meg tudtam mutatni, hogy mennyit dolgoztam és bebizonyíthattam magamnak is, hogy több vagyok, mint világbajnoki tizenhetedik helyezett.

A vívás jól ment, de utána is sűrű volt a mezőny, a végén a kombinált számban pedig a hetedik helyről indultam, de nem számolgattam, csak magammal foglalkoztam. Nagyon örülök, hogy sikerült nyernem. Ez a harmadik korosztály, amelyben érmet tudok szerezni világversenyen. Ez azt jelzi, hogy a sikerek nem véletlenek, hanem szépen felépített munka áll mögöttük.”

Tamás Botond már junior Európa-bajnoknak mondhatja magát Forrás: UIPM

Botond kvalitásaival tisztában vannak a hazai szakemberek is. A Magyar Öttusa Szövetség a tavalyi esztendő végén zsinórban harmadszor választotta meg az év utánpótláskorú fiúversenyzőjének.

„Úgy érzem, hogy sokat melózok, rengeteg időt és energiát fektetek az öttusába. Ezzel együtt nekem a nehezebb rész mindig az volt, hogy a befektetett munka a versenyeken is megmutatkozzon. Nem elég csak edzéseken a maximumot hozni, élesben is kell teljesíteni, de ha úgy valamiért nem megy, akkor fölöslegesen csinálom az egészet. De ezt is lehet tanulni, és az utóbbi időben ebben is látványos az előrelépésem.”



Botonddal főedzőként Tibolya Péter foglalkozik az UTE-ben, mellette felkészült szakmai stáb (Andrásfi Tibor, Bánhidi Bence, Karácsony Gyula, Kárai Kázmér, Magyarovits Zoltán) segíti a sokrétű munkát. A szakosztálynak már olimpiai bajnok öttusázója is van Gulyás Michelle személyében. De klubtársa a szintén olimpikon, világ- és Európa-bajnok Szép Balázs is.

„Michelle-lel gyakran edzünk együtt. A jelenléte és a sikerei nekem is plusz erőt adnak. Így volt ez most az Eb-n is.

Arra gondoltam, hogy ha az edzéstársam olimpiai bajnok, akkor én képes vagyok junior Eb-t nyerni!

Nagyon motiváló, hogy ilyen közegben készülhetek nap mint nap.”

UTE-különítmény a 2023-as MÖSZ-gálán balról: Tibolya Péter, Tamás Botond, Gulyás Michelle, Szép Balázs Forrás: UTE

Mint köztudott, a párizsi olimpián utoljára láthattuk ebben a formában az öttusát, a következő évtől kezdve a felnőttek megméretésein is az akadályverseny kerül a lovaglás helyére.

„Ez a változás a juniorok számára biztosan meg fogja gyorsítani a felnőttkorosztályba való átállást. Nekünk fiataloknak már van tapasztalatunk az akadálypályákon, a felnőtteknek kevesebb, tehát még előnyt is kovácsolhatunk ebből.”

(Kiemelt képünkön: Tamás Botond Forrás: UIPM)