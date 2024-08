Atlétika: Dobó Zsombor diszkosszal 60 méter felett az U20-as vb előtt

Július végén a szolnoki U20-as atlétikai bajnokságon először jutott 60 méter fölé a Szegedi VSE 18 éves diszkoszvetője, Dobó Zsombor.

A jelenleg tatai edzőtáborban készülő ígérete

60,25 méterrel érdemelte ki az első helyet,

de az aranyéremnél is nagyobb örömmel tölti el, hogy újabb egyéni csúccsal rukkolt ki a közelgő U20-as világbajnokság előtt.

„A téli szezon után volt egy kisebb megtorpanásom, és nem úgy jöttek az eredmények, ahogy szerettem volna, bár ezt az érettségire való felkészülésnek is betudom – mondja Zsombor. – Utána viszont ismét el tudtuk kezdeni a kemény, koncentrált munkát. Az U20-as ob előtt ugyanúgy Tatán vettem részt nagyon hasznos edzőtáborban, és ennek is köszönhető, hogy sikerült hatvan méter felett dobnom.

Ez egy újabb lépcsőfok a pályafutásomban, és örülök, hogy sikerült elérnem.

Már az év elején is azt a célt tűztük ki, hogy még a első U20-as évemben eljussak idág, aztán lehet tovább építkezni. A vébén a lehető legjobb formában szeretnék versenyezni.”

Dobó Zsombor egyre jobb formában, bizakodva várja az U20-as vb-t Forrás: MASZ

Zsombort a nagyapja, a súlylökő Márton Anitát olimpiai bronzéremig és fedett pályás világbajnoki címig segítő id. Eperjesi László készíti fel a viadalokra. A reménység az 1,75 kilós szerrel elért új egyéni rekordja jelenleg a 11. helyet éri a korosztály világranglistáján. Az U20-as vb-t augusztus 27. és 31. között Peru fővárosában, Limában rendezik.

„A nagypapám is elégedett volt a legutóbbi eredményemmel, de mindig a jobbra törekszünk, és azt nézzük, keressük, hogy mit, hol lehet csiszolni, javítani. Az utóbbi időszakban technikailag sokat léptem előre, gyorsultam és az erőfejlesztésbe fektetett munka is egyre inkább megmutatkozik. A világranglistán most tizenegyen vagyunk, akik hatvan méter fölé kerültek az idén, de ezzel nem foglalkozom különösebben, mert a vébén nem mindenki fogja megdobni az addigi legjobb eredményét. Ezzel együtt

én arra törekszem, hogy a megfelelő fókuszáltsággal sikerüljön újabb egyéni csúcsot elérnem Limában,

és akkor egy nagyon szép helyezés is párosulhat az eredményhez.”

(Kiemelt képünkön: Dobó Zsombor Forrás: MASZ)