Röplabda: szintet léptek a Vasas leányai az utánpótlás-bajnokságokban

Mint arról beszámoltunk, a Vasas SC duplázásával értek véget a leány röplabda utánpótlás-bajnokságok, miután az óbudaiak győzelmével zárult az U17-esek és az U13-asok országos döntője is; előbbiben az Újpestet, utóbbiban a Békéscsabát verték a fináléban. Az említett két siker mellett a piros-kékek korábban megnyerték az U15-ös bajnokságot, így a lehetséges négy korosztályos aranyéremből hármat is bezsebeltek. (Az U20-asok országos döntőjében az UTE győzött.)

Tehát nem túlzás azt állítani, hogy ebben az évadban a Vasas dominálta a hazai korosztályos mezőnyt.

A klub fiataljai az elmúlt években is rendre begyűjtöttek egy-két utánpótlásbajnoki címet minden esztendőben, ám ezúttal még egy szintet léptek, ami az eredményességet illeti. (Hozzátartozik a teljes képhez, hogy a Vasas első csapata a felnőttek között ugyancsak halmozza a trófeákat, és most tavasszal sorozatban harmadjára duplázott, nyerte meg az Extraligát, illetve a Magyar-kupát is.)

A korábbi években sem voltunk sikertelenek, de ebben az évadban tényleg minden a helyére került, és a legvégén nagyon kijött a lépés számunkra az utánpótlás-bajnokságokban

– kezdte Kőnig Gábor, a klub utánpótlásért felelős szakmai igazgatója az Utánpótlássportnak. – Sikerült megtalálnunk minden játékosnak azt a csapatot, amelyben játszani és fejlődni tud. A szezon kezdete előtt egyébként nem azt tűztük ki célul, hogy két vagy három bajnoki címet nyerjünk, hanem csak az járt a fejünkben, hogy a lányok miként fejlődhetnek legtöbbet.

Azt vallom, ha jól dolgozunk, az eredményekkel fog párosulni,

és legnagyobb örömünkre ebben az idényben végül így is lett. Büszkék vagyunk a csapatainkra, hogy három korosztályban is a dobogó legfelső fokára állhattunk fel."

A Vasas U15-ös leányai is bajnoki címet ünnepelhettek Forrás: Vasas SC

A korosztályos bajnoki címek mellett a Vasas leányai már felnőttszinten is bontogatják szárnyaikat, ugyanis a javarészt 16-18 éves játékosokból álló NB I-es fiókcsapatuk – amelynek Kőnig Gábor a vezetőedzője – az előkelő második helyen végzett a másodvonalban. A legígéretesebb fiatalok közül pedig egyre többen kiharcolják a helyüket az Extraligában szereplő első csapat keretében, mi több, néhányan közülük már a felnőttválogatottba is meghívót kaptak közülük.

Az egyesület neveltjei közül Jámbor Cecília (18), Fekete Fanni (17), Kiss Lilla (18), Erőss Mirtill (18), Botyánszki Fanni (18) és Tóth Sára (17) is szerepelhetett már a nagyválogatottban.

„Ez volt a második évadunk az NB I-ben, és az elsőhöz képest – amelyben bronzérmesek lettünk – láthatóan előrelépett a csapat, és mostanra a játékosok is sokkal jobban hozzászoktak a másodosztály tempójához.

Eközben ráadásul a bajnokság színvonala is emelkedett erre a szezonra, több jó csapattal kellett megküzdenünk, és bár a bajnoki döntőt végül elveszítettük, az ezüstérem kapcsán mindenképpen megilletti a dicséret a lányokat.

Ami legalább ilyen örömteli fejlemény volt, hogy több fiatal is ki tudott tűnni a remek egyéni teljesítményével. A fiókcsapatunk NB I-es szerepléséből láthatóan sokat profitálnak a fiatal játékosok, akiknek az utánpótláskorból kilépve a másodosztály ideális lépcsőfok a fejlődésre, és a legjobbak pedig idővel aztán továbbléphetnek az extraligás nagycsapatba."

(Kiemelt képen: a Vasas U17-es bajnok leánycsapata Forrás: Vasas SC)