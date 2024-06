Ökölvívás: Horváth, Buzás, Gombai és Körömi negyeddöntős a junior Eb-n

Az 57 kilósok között szereplő Horváth András pontozással legyőzte a spanyol Rodrigo Sanchez Herrazt, ezzel bejutott a legjobb nyolc közé a boszniai junior ökölvívó Eb harmadik napján. A 60 kilósok súlycsoportjában Buzás Róbert szintén győzött a lengyel Jan Szymon Januszewski ellen, míg az 54 kilós Gombai Dominik a moldovai Catalin Musteát verte, így mindketten szintúgy negyeddöntősök Szarajevóban. Körömi Ábel (52 kg) is győzelemmel mutatkozott be, és már az első menetben nyert a bosnyák Aleksandar Veljovic ellen, ezzel ő is már a legjobb nyolc között találta magát. Danó Istvánnak (48 kg) és Turós Leventének (66 kg) nem sikerült a továbbjutás a nyolcaddöntőből.

(Kiemelt képen: Horváth András öröme Forrás: MÖSZ)