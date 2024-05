Ökölvívás: eltolták a serdülő Európa-bajnokság kezdésének időpontját

Nem pihennek 2024-ben sem a serdülőkorú ökölvívók: a legalsó nemzetközi versenykorosztály egyebek mellett megmérethette magát az utánpótlás Magyar-kupán, a viadal történetében először pedig a Bornemissza Gergely nemzetközi emlékversenyen is lehetőséget kaptak a fiatalok, akik bizonyítottak is, közülük tizenketten megnyerték a súlycsoportjukat.

Az említett események válogatóként is szolgáltak az évad célversenyére, a serdülő Európa-bajnokságra, ami eredetileg július első felére volt kiírva, és Olaszország adott volna neki otthont.

Nemrégiben azonban az időpont és a helyszín is megváltozott: az európai szövetség (EUBC) honlapján augusztus elsejét jelzik az első napként, Assisi helyett pedig a Bosznia-Hercegovinában található Banja Luka város lesz a vendéglátó. A június második felében kezdődő junior Eb-t szintén ebben az országban rendezik meg, Szarajevóban.

„Már a Bornemissza-emlékverseny előtt is csiripelték a madarak, hogy változtatások lehetnek az esemény kapcsán. Végül az időpont és a helyszín is megújult, bár még így is komoly kérdőjelek vannak, például a nevezések kapcsán; nem tudni, hogy így az orosz fiatalok előtt megnyílik-e az út, de a World Boxingot képviselő nemzetek esetében sem tudunk még semmit. Ha a többi korosztályos Európa-bajnokságból indulunk ki, akkor például az angolokra most sem érdemes számítani – mondja a serdülőválogatottat irányító Dorkó Péter az Utánpótlássportnak. –

Problémát, megoldandó feladatot jelent, hogy olyan korosztályról van szó, amelynek képviselői rövid idő alatt sokat változhatnak fizikálisan, emiatt pedig több indulónknál már át is kellett terveznünk a folytatást.

Asztalos Hunor, Tolnai Dávid és Farkas Robi például szinte biztosan súlycsoportot vált, nem lenne jó, ha ilyen hosszú ideig tartanák az előzetesen belőtt súlyukat. Az eredeti felkészülésünket is átírja az eltolás: ami biztos, hogy június tizedikétől összetartáson veszünk részt, majd szeretnénk a fiatalokat még versenyeztetni, majd pedig nemzetközi edzőtáborban szeretnénk részt venni – ehhez még keressük a megfelelő helyszínt. Tatán végezzük majd az utolsó simításokat, aztán jöhet az Eb!”

(Kiemelt képünkön: Dorkó Péter Forrás: MÖSZ)