Sós Csaba: Várom Kós és Milák csatáját

– Nyit egy jósdát?

– Mire gondol? – kérdezett vissza Sós Csaba szövetségi kapitány.

– Arra, hogy az amerikai egyetemi bajnokság döntőjének vége után néhány órával úgy vélekedett, nem lepődne meg, ha a kint vitézkedő magyar úszók közül akadna, aki tiszteletét tenné Kaposváron, a magyar bajnokságon, s lám, indul Kós Hubert és Sárkány Zalán is.

– Akkor még én is csak a megérzésemre hagyatkoztam, de tehettem, hiszen ezek a fiúk vagányak, bevállalósak, hiába következik a vizsgaidőszak Amerikában, van eszük is, még így is képesek jó eredményre – az iskolában és az uszodában is.

– Kétségkívül emeli az országos bajnokság fényét, hogy ennyi klasszis rajtkőre lép.

– Ez is igaz, meg az is, hogy nagy rivalizálás várható Kaposváron a világbajnoki szintekért, elég, ha csak a hosszabb gyorsúszó számokat nézzük, hiszen egy olimpiai bajnok, egy párizsi bronzérmes és egy rövid pályás világbajnok is ott lesz a rajtnál, de Rasovszky Kristóf, Betlehem Dávid és Sárkány Zalán mellett a fiatalokra is érdemes lesz figyelni.

– Két éve hívta fel a figyelmünket Sárkány Zalánra, aki akkor még csak elindult az úton: miből gondolta, hogy ekkorát fejlődik mostanra?

– Láttam versenyezni, például 2023-ban a dublini U23-as Európa-bajnokságon – előtte valóban kevéssé ismertük, de ott megfigyeltem, hogyan viselkedik a vízben és a parton, hogyan néz ki, azért nem volt olyan nehéz összerakni a véleményemet…

– A másik két „bölényről” milyen információi vannak?

– Rasovszky és Betlehem magaslaton edzőtáborozott – az ilyen típusú edzőtáborokról a tudományos cikkek egyik része azt mondja, semmiféle hasznuk nincsen onnantól, hogy lejöttél a magaslatról, egy másik része meg kifejezetten ajánlja. Egy biztos: egy ideje már szinte mindenki magaslatra jár a felkészülési időszak során. Ők is ott voltak, immár új edzővel, Kutasi Gergellyel, kíváncsian várom, mit hoz a közös munkájuk. Korábbi mesterükkel már bizonyítottak, és abban nincs is vita, hogy Szokolai László a világ egyik legjobb edzője.

– Ha már edzőváltás: Jackl Vivien néhány hete dolgozik együtt Shane Tusuppal. Mit vár az ő párosuktól?

– Ők még olyan rövid ideje dolgoznak együtt, hogy felesleges bármilyen elvárást támasztani. Kell nagyjából egy év, mire kiderül, mire is mennek együtt.

– Bob Bowman és Kós Hubert igazán fergeteges, no meg sikeres párost alkot – a kapitány szíve repesett, amikor Kós jelezte, hazajön az ob-ra?

– Hogyne repesett volna! Szeretem, amikor itthon van Hubi, ő meg szeret is itthon versenyezni. Azt azért tudni kell, hogy az egyetemi bajnoki döntő sok tekintetben mindent visz, ahhoz igazítanak szinte mindent addig a versenyzők és az edzők, úgyhogy könnyített Hubi is, innentől minél hosszabb a táv, annál nagyobb a kockázat, de a rövid számokban biztos, hogy gyors lesz. Érdeklődéssel várom a száz pillangót, Kós Hubert és Milák Kristóf összecsapását, Miláknak másfél másodperccel jobb az ideje, vagyis nála pattog a labda, ha Hubi képes lesz csatázni, azt jelenti, jelentőset lépett előre.

– Meg a másik oldalról mást is jelent… Milákról mit tudhatunk?

– Milák Kristóf egyedi utat követ, a saját útját járja, ez nem változott, mi pedig tiszteletben tartjuk.

– Kitől vár még jó úszást Kaposváron?

– Sok mindenkire kíváncsi vagyok, mondhatnék nevet, többet is, de csak egyet fogok: Török Dominik Márk is az amerikai egyetemi bajnokság után jön haza, ott a döntőben négyszáz vegyesen ötödik lett, nagyon tetszik, amit csinál, úgyhogy várom, milyen teljesítményre lesz képes az ob-n ezen a távon, és persze kétszáz vegyesen is.

– Ezúttal nem hirdet szűkített csapatot a nyári világbajnokságra, hanem június közepéig meg lehet úszni a szintidőt. Miért?

– Amikor egy számban három-négy kiemelkedő úszónk volt – például a férfi és a női kétszáz pillangó –, fontos volt, hogy ne „ütögessék ki” egymást a csapatból, s ne pukkadjanak ki a fő versenyre. Ilyesmi most kezd kialakulni a hosszabb gyorsúszó számokban, de az edzőbizottság úgy döntött, nincs védettség az ob után.

– Kós Hubert „belengette”, hogy nekimegy az országos csúcsnak ötven háton. A kapitány vár rekordokat Kaposváron?

– Hubi szavaira oda kell figyelni, de hosszú évek óta azt látom, hogy a magyar bajnokság a tavaszi fő versenye a legtöbb úszónak, az itthon készülők meg ehhez igazítanak mindent, úgyhogy nem lennék meglepve, ha születnének csúcsok az ob-n.