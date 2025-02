Sebestyén Dalma átvette diplomáját a Széchenyi István Egyetemen

Az 1997-ben Székesfehérváron született sportoló 2016 óta él Győrben, ahol az Uni-Győri Úszó SE versenyzője. A sokszoros magyar bajnok a 2023-as Egyetemi Világjátékokon a győri intézményt képviselve 200 méter vegyesen és 200 méter pillangón egyaránt ezüstérmet szerzett. Részt vett a 2024-es párizsi nyári olimpiai játékokon. Ugyancsak tavaly a Nemzetközi Fair Play Bizottság elnökétől vehetett át Fair Play díjat, amiért a rövid pályás világbajnokságon átadta a 200 méter pillangón kivívott indulási jogát a mögötte következő, a doppingkálváriája után felmentett Ilyés Laurának.

A sportoló a diplomaátadó ünnepségen elmondta, az egyetemen rengeteg nagyszerű embert ismert meg, számos kihívással és élménnyel gazdagodott, amelyek formálták személyiségét.

„Négyéves korom óta életem része az úszás, de mindig fontosnak tartottam a tanulást is. Öröm számomra, hogy egyre több élsportoló az iskolapadban is fejleszti magát. Ugyan nem egyszerű megtalálni az egyensúlyt a sport és a tanulmányok között, de az biztos, hogy a Széchenyi István Egyetem ebben maximális támogatást nyújt, ami nélkül most én sem állhatnék itt” – fogalmazott Sebestyén Dalma.