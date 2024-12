A múlt vasárnap véget ért rövid pályás úszó-világbajnokságon a svájci Noe Ponti három világcsúcsot is úszott: 50 méter pillangón kétszer is (a középfutamban 21.43 másodperc, a döntőben 21.32 mp), valamint a 100 méter pillangó döntőjében (47.71 mp) állított fel időeredményével új rekordot. A nemzetközi úszószövetség a közösségi oldalán számolt be arról, hogy a 23 éves klasszis emlékül magára tetováltatta a Lánchidat.