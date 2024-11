Úszás: Szabó Szebasztián „hozta” az ötven gyorsot a rövid pályás ob-n

Akárcsak az első, a második nap is egy Virth-tanítvány aranyával indult az úszók rövid pályás országos bajnokságán Kaposváron: Márton Richárd megvédte címét kétszáz pillangón – az egy évvel ezelőtt 1:53.42-es idejétől ezúttal három tizeddel gyorsabb volt.

„Nem éreztem magam fáradtnak úgy százötven méterig, még arra is maradt energiám, hogy azon gondolkozzak, mit is csináljak a hajrában – mondta el Márton Richárd. – Az olimpia után hosszabb pihenőt kaptam, az a másfél hónap egy álom volt, hiszen előtte másfél éven keresztül megállás nélkül edzettem és versenyeztem. Hat hete vagyok újra vízben, a pihenés után egyelőre igazi felüdülés a felkészülés, jól megy a munka, szorosabb is lett a kapcsolatom az edzőmmel, Virth Balázzsal. A döntővel, az arannyal, még inkább az idővel nagyon elégedett vagyok, ez egy stabil úszás volt.”

A nőknél ugyanezt a távot a hosszabb kálvária után visszatérő Ilyés Laura Vanda nyerte – esetében is rendellenességet találtak az ellenőrök a biológiai útlevelében, ám a BVSC úszója végül tisztázta magát. És mint Kaposváron csütörtökön elárulta, szeptember óta Plagányi Zsolt irányítja a felkészülését.

Száz háton Ugrai Panna már a harmadik egyéni ob-aranyát szerezte ezen a bajnokságon, a férfiaknál pedig Jászó Ádám bizonyult a leggyorsabbnak.

Ha már gyorsaság: a sprinterszámban Szabó Szebasztián nyerte az aranyat – a nőknél az első nap 1500-as holtversenye után a legrövidebb táv is dupla elsőséget hozott: Senánszky Petra címet védett, ám Pózvai Kiarával karöltve, aki pályafutása első egyéni ob-címét szerezte meg.

A győzelme nem volt szokatlan, ám a szakálla az, ennek kapcsán is nyilatkozott Szabó Szebasztián: „A világbajnokságra természetesen leborotválom a szakállamat, ötven méteren repeszteni kell, minden apróság számít, én pedig megteszek mindent, hogy jól ússzak a Duna Arénában. Egy hónapja edzek, ez egy teljesen jó idő, de kell még a frissesség, hogy igazán jó legyen.”

Az 1500 gyors aranya után csütörtökön Késely Ajna „behúzta” a négyszáz gyorsot is, a férfiaknál egy nagyon fiatal győri, a 2009-es (!) születésű Pápai Olivér nyert – többek között – Rasovszky Kristóf előtt.

RÖVID PÁLYÁS ORSZÁGOS BAJNOKSÁG, KAPOSVÁR

Férfiak. 50 m gyors. Országos bajnok: Szabó Szebasztián (UNI Győri Úszó Sportegyesület, edző: Győri ÚSE edzői kollektíva) 21.49, 2. Németh Nándor (FTC) 21.54, 3. Andor Benedek (UNI Győri Úszó Sportegyesület) 22.05. 400 m gyors. Ob: Pápai Olivér (UNI Győri Úszó Sportegyesület, e: GYÚSE edzői kollektíva) 3:45.16, 2. Rasovszky Kristóf (Balaton ÚK Veszprém) 3:45.82, 3. Hartmann Máté (Pécsi Sportiskola) 3:47.36. 100 m hát. Ob: Jászó Ádám (Pécsi Sportiskola, e: Turós Máté) 51.46, 2. Kovács Benedek (FTC) 52.39, 3. Magda Boldizsár (BVSC-Zugló) 52.66. 200 m pillangó. Ob: Márton Richárd (BHSE, e: Virth Balázs, Kovácshegyi Ferenc) 1:53.12, 2. Kochu Anton (UNI Győri Úszó Sportegyesület) 1:55.68, 3. Antal Dávid (Bátori Sárkány ÚE) 1:56.75. 4x100 m vegyes. Ob: BVSC-Zugló (Rácz Zsombor, Egri-Martin Marcos, Bagi Zoltán, Magda Boldizsár) 3:33.77, 2. UNI Győri Úszó Sportegyesület (Kováts A., Koós, Andor, Szabó Sz.) 3:35.42, 3. UTE (Zombori, Eszes, Dénes Papp) 3:37.36. Nők. 50 m gyors. Ob: Senászky Petra (Debreceni Sportcentrum SI, e: Kókai Dávid) és Pózvai Kiara (UNI Győri Úszó Sportegyesület, e: GYÚSE edzői kollektíva) 24.89, 3. Ugrai Panna (Hód Úszó SE) 24.93. 400 m gyors. Ob: Késely Ajna (BVSC-Zugló, e: Kovács Ottó) 4:07.33, 2. Pádár Nikolett (Szegedi Úszó Egylet) 4:08.81, 2. Kapás Boglárka (UTE) 4:09.27. 100 m hát. Ob: Ugrai Panna (Hód Úszó SE, e: Máté Hunor) 58.67, 2. Molnár Dóra (Budafóka XXII. SE) 58.92, 3. Szilágyi Gerda (Stamina TKSA) 59.69. 200 m pillangó. Ob: Ilyés Laura Vanda (BVSC-Zugló, e: BVSC edzői kollektíva) 2:08.24, 2. Kapás Boglárka 2:08.45, 3. Miszlai Mira (Kőbánya SC) 2:10.54. 4x100 m vegyes. Ob: UNI Győri Úszó Sportegyesület (Lakó Dorina, Sebestyén Dalma Ollé Mónika, Pózvai Kiara) 4:04.60, 2. Vasas SC (Szabó-Feltóthy, Zsebők, Szokol, Olajos) 4:05.23, 3. Debreceni Sportcentrum SI (Halmai, Molnár F., Varga D., Senánszky) 4:06.92