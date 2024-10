Torna: Tomcsányi triplázott, többen is dupláztak a Mesterfokú szerenkénti döntőiben

Tomcsányi Benedek lólengésen, gyűrűn és korláton is diadalmaskodott a tornászok Mesterfokú Bajnokságának szerenkénti finléiban, ráadásul szombaton egyéni összetettben is győzött, és ezzel megnyerte a Csányi Rajmund-kupát is. Több tornász is duplázni tudott, a férfiaknál Molnár Botond és Péter Sára is ugráson és talajon lett első, Mayer Gréta pedig a felemáskorlát mellett szombaton összetett mester is lett.

Vasárnap a tornászok Mesterfokú Bajnokság szerenkénti fináléinak adott otthont a győri Olimpiai Sportpark, ahol a férfi és a női mezőnyben is hatos döntőket rendeztek. A hölgyek ugráson kezdtek, ahol Péter Sára (Győri AC; 12.900), Mayer Gréta (DKSE; 12.750), Kutasi Hanna (DKSE; 12.100) végeztek az első három helyen. Ezt követte a felemáskorlát, ahol a dunaújvárosiak kibérelték a dobogót. Mayer Gréta (11.900), Szíj Emese (11.800) és Makai Lilla (11.000) volt a sorrend. Mayer Gréta felemáskorláton nyert (Fotó: Freschli József/MATSZ) Makai gerendán újabb érmet szerzett, ezúttal aranyat (12.100). Péter Sára második (11.700), Mayer Gréta (11.200) harmadik lett. A zárószer a talaj volt, ahol Péter Sára megszerezte második aranyérmét 12.600 ponttal. Az ezüstérem Mayer Gréta (11.900), a bronz pedig Makai Lilla (11.700) nyakába került. A férfiak talajon kezdték meg a versengést. Itt Molnár Botond (Győri AC; 13.600), Bogyó Dániel (KSI SE; 13.400) és Tomcsányi Benedek (Győri AC; 13.400) trió ért fel a dobogóra, utóbbi két tornász között a magasabb kiviteli pontszám döntött a fővárosi versenyző javára. Lólengésen Tomcsányi javított (13.700), így az ő nyakába került az aranyérem, maga mögé utasítva ezzel a Honvéd két versenyzőjét, Kiss Balázst (13.500) és Kis Dominiket (12.500). Gyűrűn Tomcsányi 13.500 ponttal újabb első helyet gyűjtött be Kiss Balázs (13.400) és Závory Szilárd (FTC-Telekom; 13.300) előtt. Ugráson Molnár Botond a nap legmagasabb pontszámával (14.050) tudott nyerni, mögötte Závory (13.850) és Tomcsányi (13.450) zárt. Korláton Tomcsányi újabb aranyéremmel gazdagodott (13.500), két fővárosi sportoló, Mentovai István (BHSE; 12.700) és Bogyó Dániel (KSI SE; 12.400) előtt. A megmérettetés utolsó szere a nyújtó volt, ahol az utánpótlás-korú Zámbori Zala bizonyult a legjobbnak (FTC-Telekom; 13.600), a második helyen klubtársa, Závory Szilárd (13.100) harmadikon pedig Kiss Balázs (13.000) fejezte be a viadalt. A legeredményesebb férfi versenyzőnek a Csányi Rajmund Alapítvány Kuratóriuma serleget ajánlott fel, melyet Csányi Rajmund lánya, Csányi Erika adott át Tomcsányi Benedeknek. Ezzel a felnőtt tornászok számára a hazai versenyszezon lezárult. Tomcsányi Benedek a felajánlott különdíjjal (Fotó: Freschli József/MATSZ) Mayer Gréta: – Összességében elégedett vagyok a hétvégi teljesítményemmel. Két olyan gyakorlat volt, amit rontottam, a többit sikerült jól bemutatnom. Külön öröm volt számomra, hogy korláton nyertem, ott még sosem sikerült mesteri címet szereznem. Péter Sára: – A Győr versenyzőjeként büszke vagyok arra, hogy rögtön két aranyérem került a nyakamba, hiszen talajon és ugráson is a legjobb lettem. Nagyon kemény verseny volt, és nagyon hosszú volt ez a szezon, de szeretek itt versenyezni, és a közönség szeretete, drukkolása is sok erőt adott. Tökéletesíteni szeretném a tudásomat a másik két szeren is. Makai Lilla: – Boldog vagyok, hogy gerendán nyertem, és aranyérmes lettem. A többi szeren is dobogós lettem, mert talajon és korláton is bronzérmet szereztem. Az ugráson bizony még van mit csiszolnom a technikámon, ott csalódott vagyok, csak ötödik lettem. Az előttem álló időszakban ezen szeretnék javítani. Tomcsányi Benedek: – Pazar hétvégét zártam, hiszen összetettben és a szerenkénti döntőkben is sikerült érmet, érmeket szerezni. Tényleg remek gyakorlatokat tudtam bemutatni itt az év utolsó viadalán. Mozgalmas volt ez az esztendő, főleg a második félév, de összességében elégedett lehetek. Molnár Botond: – Büszke vagyok a teljesítményemre, mert két aranyérmet is nyertem. Talajon és ugráson is a dobogó felső fokára állhattam, ami külön büszkeség, hiszen hazai pályán, itthon Győrben versenyezni külön megtiszteltetés. Minden évben nagyon várom a Mesterfokú Bajnokságot. Zámbori Zala: – Nyújtón aranyérmes lettem, aminek azért is nagyon örülök, mert a felnőttek között nyertem. Utánpótlásból az ifik közül talán az utolsó hazai nagy megmérettetésem volt ez. A közelgő Gymnasiadén hat szeren versenyzek, erre készülök most nagyon. Jövőre pedig új szabály illetve pontrendszer lesz, erre is készülnöm kell. TORNA, FELNŐTT MESTERFOKÚ BAJNOKSÁG

SZERENKÉNTI DÖNTŐK

NŐK

Ugrás: 1. Péter Sára (Győri AC), 12.900 pont, 2. Mayer Gréta (DKSE), 12.750, 3. Kutasi Hanna (DKSE), 12.100

Felemáskorlát: 1. Mayer Gréta (DKSE), 11.900 pont, 2. Szíj Emese (DKSE), 11.800, 3. Makai Lilla (DKSE), 11.000

Gerenda: 1. Makai Lilla (DKSE) - 12.100 pont, 2. Péter Sára (Győri AC) - 11.700, 3. Mayer Gréta (DKSE) - 11.200

Talaj: 1. Péter Sára (Győri AC) - 12.600 pont, 2. Mayer Gréta (DKSE) - 11.900, 3. Makai Lilla (DKSE) - 11.700 FÉRFIAK

Talaj: 1. Molnár Botond (Győri AC) - 13.600 pont, 2. Bogyó Dániel (KSI SE) - 13.400, 3. Tomcsányi Benedek (Győri AC) - 13.400

Lólengés: 1. Tomcsányi Benedek (Győri AC) - 13.700 pont, 2. Kiss Balázs (BHSE) - 13.500, 3. Kis Dominik (BHSE) - 12.500

Gyűrű: 1. Tomcsányi Benedek (Győri AC) - 13.500 pont, 2. Kiss Balázs (BHSE) - 13.400, 3. Závory Szilárd (FTC-Telekom) - 13.300

Ugrás: 1. Molnár Botond (Győri AC) - 14.050 pont, 2. Závory Szilárd (FTC-Telekom) - 13.850, 3. Tomcsányi Benedek (Győri AC) - 13.450

Korlát: 1. Tomcsányi Benedek (Győri AC) - 13.500 pont, 2. Mentovai István (BHSE) - 12.700, 3. Bogyó Dániel (KSI SE) - 12.400

Nyújtó: 1. Zámbori Zala (FTC-Telekom) - 13.600 pont, 2. Závory Szilárd (FTC-Telekom) - 13.100, 3. Kiss Balázs (BHSE) - 13.000