Sinnert és Djokovicsot sem lehetett megállítani, Zverevnek még könnyebb dolga volt

„Nincs itt semmi látnivaló” – gondolhatta a nap első férfimeccsén Alexander Zverev, amikor az első játszma elején egyből két játékot is veszített Tallon Griekspoor ellen. A német ekkor ugyanis alaposan rákapcsolt, kétszer is brékelte holland ellenfelét, s remek szerváinak köszönhetően tulajdonképpen simán nyert 6:4-re. A második szett első három gémjét egyaránt Zverev nyerte, tovább pedig nem folytatódott a mérkőzés, Griekspoor ugyanis sérülés miatt feladta a küzdelmet. VIDEÓ ITT!

Cameron Norrie még sohasem győzte le Novak Djokovicsot (ötször találkoztak korábban), és ez a Roland Garros nyolcaddöntőjében sem változott meg. A szerb klasszis már a második gémben brékelt, majd ugyan a brit egyből szépített, a következő játékban ismét elveszítette a szervagémjét – Djokovics később egy újabb brékkel zárta le a szettet. A második játszma szorosabban alakult, Norrie brékkel nyitott, 2:1-nél viszont nem tudta hozni az adogatójátékát, ahogy 3:4-nél sem, a 24-szeres Grand Slam-győztes ellenfele pedig kiszerválta a szettet. A harmadik felvonás során már talán a világranglista-81. játékos sem hitte el, hogy fordíthat, kétszer is brékelt Djokovics, és 2 óra 15 perc alatt megnyerte a találkozót, ráadásul továbbra sem vesztett játszmát a mostani tornán. A háromszoros RG-győztes teniszező a 100. sikerét aratta a Roland Garroson, és ezen a GS-en a 19. alkalommal jutott be a negyeddöntőbe – ellenfele Zverev lesz a legjobb nyolc között. VIDEÓ ITT!

Az 5. kiemelt Jack Draper esélyesként lépett pályára, és 5:5-nél elvette ellenfele adogatójátékát, majd be is húzta az első szettet. A brit játéka viszont a folytatásban visszaesett, bár brékkel kezdte a második játszmát, Alekszandr Bublik fordított, s mindössze 32 perc után egyenlített. A világranglista-62. kazah játékos a következő szettben kétszer brékelt, és átvette a vezetést, majd úgy nyitott a negyedik játszmában, hogy semmire nyerte meg ellenfele szervagémjét. A 27 éves teniszező 5:4-nél öt bréklabdát hárított, majd a második mérkőzéslabdáját kihasználva lezárta a 2 óra 35 perces összecsapást, így pályafutása során egyesben először jutott be a nyolc közé Grand Slam-tornán. VIDEÓ ITT!

Jannik Sinner továbbra is menetel (Fotó: Getty Images)

Jannik Sinner és Andrej Rubljov eddig kilencszer csapott össze, a párharcok kétharmadát az olasz versenyző nyerte meg, viszont ami még inkább a világelső mellett szólt, hogy az orosz teniszező még sosem győzött le top ötös játékost Grand Slam-tornán. A világranglista-vezető lehengerlően kezdett, mindössze fél óra alatt megnyerte az első szettet, ellenfele csak nagy nehezen tudott elvinni egy gémet. A 17. kiemelt orosz (aki volt már 5. is a világranglistán) a második játszmára kicsit összeszedte magát, de 1:1-nél és 5:3-nál is elbukta a szervagémjét, így kétjátszmás előnybe került Sinner. A folytatásra rendezte gondolatait Rubljov, jobban vigyázott az adogatójátékaira, 4:5-ig nem engedélyezett bréklabdát, ekkor viszont a 23 éves olasz kíméletlen volt, majd az utolsó pontnál a szerencse is mellé állt, így 2 óra alatt megnyerte a mérkőzést.