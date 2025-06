Roland Garros: óriási meglepetést okozott a szabadkártyás francia, Gauff és Andrejeva besétált a nyolc közé

Bár elvileg nem sok jóra számíthatott a 3. kiemelt Jessica Pegula ellen a WTA-ranglista 361. helyezettje, Lois Boisson, óriási meglepetést okozott. A francia lány az első adogatójátékát evesztette, ekkor még azonnal visszabrékelt, de később 3:3-nál és 5:3-nál is Peguláé lett a szervagémje, s végül az amerikai 6:3-ra nyerte az első szettet. A második játszmában hazai közönség által alaposan feltüzelt Boisson 2:2-nél elvette Pegula adogatását, igaz, a következő játékban el is vesztette a sajátját. Aztán 4:4-nél jött az újabb Boisson-brék, a francia hölgy immár a szettért szerválhatott, és 6:4-re meg is nyerte a második felvonást. A harmadik szettben az extázisban teniszező Boisson kétszer is elvette Pegula szerváját, a másodikra már nem tudott válaszolni az amerikaiak menője: 3:6, 6:4, 6:4-gyel a szabadkártyával induló teniszezőnő masírozott be a legjobb nyolc közé –ráadásul álló ováció kíséretében.

Huszonnyolc perc alatt letudta az első játszmát Jekatyerina Alekszandrova ellen a verseny 2. kiemeltje, Coco Gauff, aki egyetlen gémet sem engedélyezett a 30 éves orosz versenyzőnek, s két játékban is lenullázta ellenfelét. A második szettben aztán Alekszandrova megemberelte magát, és 3:3-ig hozta a saját adogatásait. Ekkor elvesztette ugyan a szervagémjét, de azonnal visszabrékelt, és eljutott 5:5-ig, ám ekkor az amerikai lány ismét elnyerte az adogatását, majd hozta a magáét, és 6:0, 7:5-re megnyerte a mérkőzést.

Nem vacakolt sokat az első játszmával a 6. kiemelt Mirra Andrejeva sem, aki az ausztrál Daria Kasatkinával 3:3-ig fej fej mellett haladt, onnan viszont már csak ő nyert gémet, így 38 perc alatt kialakult a 6:3-as részeredmény. A második szett itt is szorosabb volt, mindkét játékos kétszer brékelt, s akárcsak a párhuzamos meccsen Alekszandrova, Kasatkina is 5:5-nél vesztette el az uralmat idegei fölött, és semmire kapott ki a saját adogatógémjében. Az utolsó gémben Andrejevának két meccslabdája is volt, a másodikat értékesítette is, s így 6:3, 7:5-re nyert.

ROLAND GARROS, PÁRIZS (56.352 millió euró, salak)

4. FORDULÓ (nyolcaddöntő)

NŐI EGYES

Gauff (amerikai, 2.)–Alekszandrova (orosz, 20.) 6:0, 7:5

Andrejeva (orosz, 6.)–Kasatkina (ausztrál, 17.) 6:3, 7:5

Boisson (francia)–Pegula (amerikai, 3.) 3:6, 6:4, 6:4