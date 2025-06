Roland Garros: pazar meccsen, négy játszmában jutott be a negyeddöntőbe Alcaraz

Ragyogóan teniszezett a Roland Garros címvédője, Carlos Alcaraz ellen a 13. kiemelt Ben Shelton. A kiválóan szerváló amerikai fiú első hat szervagémje során mindössze egyszer adott esélyt spanyol kortársának, hogy elvegye az adogatását, de hárította a bréklabdát, így 6:6-ig fej fej mellett haladtak a felek. A rövidítésben tovább folyt a bravúros megoldásokkal tarkított hatalmas küzdelem, végül 10–8-cal Alcarazé lett a tie break, s ezzel az első szett is. A kiszenvedett játszmagyőzelem nagy lökést adott a spanyolnak, aki a következő szettben 4:3-nál brékelt, majd hozta a saját szerváját, s 6:3-ra megnyerte a második felvonást. Az óriásit küzdő amerikai a harmadik játszma negyedik játékában elvette Alcaraz adogatását, de ellenfele a következő gémben már el is tüntette a brékhátrányt. A másodikat viszont már nem volt alkalma kiegyenlíteni a spanyolnak, aki Shelton 5:4-es vezetésénél vesztette el szerváját. A negyedik szettben 1:1-ig kellett várnunk az első brékre, ekkor a láthatóan higgadtabb Alcaraz vette el riválisa adogatását. Ezt követően mindkét játékos hozta a kötelezőt, így 5:4-nél a spanyol a meccsért adogathatott, és 7:6, 6:3, 4:6, 6:4-re meg is nyerte a helyenként szemkápráztató teniszt hozó mérkőzést, s továbbra is veretlen Shelton ellen.

Önmagához képest most nem sokat időzött a pályán a két fordulóval ezelőtt Fucsovics Mártont, egy körrel később az orosz Karen Hacsanovot egyaránt ötszettes meccsen legyőző Tommy Paul. A verseny 12. kiemeltje ezúttal a 13 hellyel hátrébb rangsorolt ausztrállal, Alexei Popyrinnal találkozott, s az első játszmában kétszer brékelve – egy adogatójátékát ő is elvesztette – 6:3-ra nyerte a szettet. Ezután már nem vesztett szervagémet, nyert viszont hármat is Popyrintől, így még két 6:3-at tett hozzá az elsőhöz, és 1 óra 52 perc után már fogadhatta is ellenfele gratulációját. VIDEÓ ITT!

Nem borult a papírforma Frances Tiafoe és a német Daniel Altmaier meccsén sem: a 16. kiemelt amerikai már 4:0-ra is vezetett az első játszmában, végül 6:3-mal hozta a szettet. A másodikban Tiafoe csak egyszer brékelt, de ez is elég volt a 6:4-es győzelemhez; a legszorosabbra a harmadik játszma sikerült, ekkor rövidítésig jutott a két játékos, de a német a tie breakben 7–4-re alulmaradt, így a mérkőzést is elveszítette.

Meglepetést okozott a hölgyeknél a 13. kiemelt ukrán Elina Szvitolina, akinél valamivel esélyesebbnek tűnt ellenfele, a WTA-lista 4. helyezettje, a Garroson tavaly döntőző Jasmine Paolini. Az olasz ezt igazolva 6:4-re hozta is az első játszmát, az összesen négy brék tarkította második szettben pedig 5:4-nél, Szvitolina adogatásnál két meccslabdája is volt, de egyiket sem tudta értékesíteni. Itt jött el a fordulópont: az ukrán teniszezőnő 6:6 után megnyerte a rövidítést, az utolsó szettben pedig 6:1-el valósággal lemosta a salakról az olaszt. VIDEÓ ITT!

Hatalmas fölényben játszott Jelena Ribakina az első játszmában Iga Swiatek ellen. A világranglista-5. lengyelnek egyszerűen nem állt össze a szervajátéka, amit a kazah lány kétszer is megbüntetett, Swiatek – hihetetlen kínok árán – 5:0-s Ribakina-vezetésnél nyerte meg először a saját adogatógémjét, de 6:1-re így is elvesztette a szettet. A második felvonás rögtön egy Ribakina-brékkel indult – ekkor nem sokan fogadtak volna rá, hogy Swiatek visszakapaszkodik, de ő előbb visszabrékelt, majd nagy nehezen megnyert maratoni hosszúságú adogatógémjét követően újra elvette Ribakina szerváját, s végül 6:3-mal hozta a második játszmát. A döntő felvonásban 3:3-nál Swiatek három bréklabdát is hárított, majd elnyerte Ribakina szerváját, ám a kazah azonnal visszavágott. Már-már úgy tűnt, rövidítésre kerül sor, de 5:5-nél Swiatek megint jobban koncentrált, mint szerváló ellenfele, majd hozta a saját adogatását, így igen mélyről felküzdve magát 1:6, 6:3, 7:5-re nyerte a 2 óra 32 perces összecsapást. VIDEÓ ITT!

Nem kevés erőfeszítés árán, rövidítésben nyerte az összesen négy bréket hozó első játszmát a kínai Cseng Csin-ven az orosz Ljudmila Szamszonova ellen. A második szett már korántsem volt ennyire szoros, Szamszonova ugyanis többször is el tudta venni az ázsiai teniszezőnő szerváját, és 6:1-re nyert, így ugyanúgy, mint a párhuzamosan zajló másik női nyolcaddöntőben, döntő játszma következett. Az utolsó szettben Cseng Csin-ven lélektani pillanatban, 4:3-as vezetésénél tudott brékelni, és 7:6, 1:6, 6:3-ra meg is nyerte a mérkőzést. VIDEÓ ITT!

A vártnál nehezebben hozta az első játszmát az amerikai Amanda Anisimova ellen a világranglista vezetője, Arina Szabalenka, aki rá nem igazán jellemző módon 5:3-as vezetésénél elvesztette adogatását. A fehérorosz teniszezőnő aztán tökéletesen ura volt az idegeinek, amikor kellett, 6:5-ös állásnál brékelt, s 7:5-re nyerte a szettet. A második játszmában 1:0-nál Szabalenka ismét elnyerte Anisimova szerváját, 5:2-nél akár le is zárhatta volna a meccset, de egy végtelenül hosszúnak tűnő gémben az amerikai lány hat(!) meccslabdát hárított, hogy aztán a fehérorosz sikerrel kivitelezze a saját szervagémjét, s ezzel a mérkőzést is megnyerje – a világelső négy forduló alatt még egyetlen szettet sem vesztett az idei francia nyílt teniszbajnokságon. VIDEÓ ITT!

ROLAND GARROS, PÁRIZS (56.352 millió euró, salak)

4. FORDULÓ (nyolcaddöntő)

FÉRFI EGYES

Paul (amerikai, 12.)–Popyrin (ausztrál, 25.) 6:3, 6:3, 6:3

Alcaraz (spanyol, 2.)–Shelton (amerikai, 13.) 7:6 (10–8), 6:3, 4:6, 6:4

Tiafoe (amerikai, 16.)–Altmaier (német) 6:3, 6:4, 7:6 (7–4)

NŐI EGYES

Szvitolina (ukrán, 13.)–Paolini (olasz, 4.) 4:6, 7:6 (8–6), 6:1

Cseng Csin-ven (kínai, 8.)–Szamszonova (orosz, 19.) 7:6 (7–5), 1:6, 6:3

Swiatek (lengyel, 5.)–Ribakina (kazah, 12.) 1:6, 6:3, 7:5

Szabalenka (fehérorosz, 1.)–Anisimova (amerikai, 16.) 7:5, 6:3